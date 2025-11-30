ALTCOIN

Zcash (ZEC) Hakkında Vitalik Buterin’den Uyarı

Özet

  • Vitalik Buterin Zcash için yönetişim mekanizmasının riskli olduğunu düşünüyor.
  • Token sahiplerinin gizlilik odaklı Zcash için söz sahibi olması onun gizlilik yeteneklerini ortadan kaldırabilir.
  • ZEC Coin 427 dolar altında kayıplarını hızlandırabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Gizlilik odaklı altcoinlere artan ilgi ZEC Coin fiyatındaki güçlü yükselişle tetiklendi. Ancak zirveden sonra ZEC güç kaybetti ve bugün de oylamayla gündemde. Ethereum $2,990.63’un kurucu ortağı Vitalik Buterin tarafından biraz önce yapılan uyarı Zcash’in geleceği hakkında tartışmaları alevlendirdi. Peki neler oluyor?

İçindekiler
1 Zcasch ve Vitalik Buterin
2 ZEC Coin

Zcasch ve Vitalik Buterin

Artkor 25 Kasım tarihinde ZCG’nin yapısının bozulmaması ve burada bir güncelleme olmaması gerektiğini söyleyen bir öneri paylaştı. Zcash topluluğu yönetim konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bir grup mevcut yönetim sisteminin artık eskidiği ve on-chain yönetişiminin zamanının geldiğini söylüyor.

Vitalik Buterin, token oylamasının kusurlu olduğunu ve gizlilik gibi temel değerleri aşındırabileceğini savunarak, Zcash’in token tabanlı yönetişimi benimsememesi gerektiğini söyledi. Yanı tarafını belli etti. Gizliliğin, “ortalama token sahibi”nin kararlarına bırakıldığında özellikle savunmasız hale geldiği konusunda uyaran Buterin token oylamasının mevcut yönetimden daha kötü olacağını düşünüyor.

“Umarım Zcash, token oylamanın kötü tarafına direnir.

Token oylama her açıdan kötüdür. Bence Zcash’in mevcut durumundan daha kötüdür. Gizlilik, ortalama token sahibine bırakılırsa zamanla aşınacak türden bir şeydir.”

Bu tartışmalar ZEC Coin’in geleceği açısından önemli çünkü gizliliğe önem veren ZEC yatırımcıları tersi yönde protokolün ilerlediği ortamda muhtemelen büyük protesto satışlarına yönelecek. Büyük yatırımcıların burayı terk ettiği ortamda Zcash alternatifi Monero gibi ürünlerde muhtemelen fiyatlar artarken ZEC sarsılır.

ZEC Coin

Uzun vadede yönetim yapısının değişmesi gizlilik kaslarının zayıflamasına neden olacağından bugünlerdeki tartışmanın fiyatı aşağı çekmesi şaşırtıcı değil. 750 dolara dayanan fiyat yazı hazırlandığı sırada 12 Kasım seviyelerine yaklaştı. 450 dolardaki ZEC Coin eğer 379 doları da kaybederse tarihi yükselişin tam olarak tersine döndüğünü söyleyebiliriz.

7 Kasım tarihinde yeni zirvesine ulaşan ZEC Coin bu ay birçok kez denese de 700 dolar üzerinde kalıcılık elde edemedi. Genel piyasa hissiyatındaki negatiflik de burada etkili oldu ancak artık daha düşük dipler ve daha düşük tepeler gördüğümüze göre zirveden net bir dönüşten söz edebiliriz.

Nihai kırılma muhtemelen 427 dolar altında hızlanacak satışların gücüyle ortaya çıkacak. Açığa satış yapanlar için bir fırsat veya tuzak olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
