Zcash (ZEC) Hakkında Vitalik Buterin’den Uyarı



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Gizlilik odaklı altcoinlere artan ilgi ZEC Coin fiyatındaki güçlü yükselişle tetiklendi. Ancak zirveden sonra ZEC güç kaybetti ve bugün de oylamayla gündemde. Ethereum $2,990.63’un kurucu ortağı Vitalik Buterin tarafından biraz önce yapılan uyarı Zcash’in geleceği hakkında tartışmaları alevlendirdi. Peki neler oluyor?

Zcasch ve Vitalik Buterin

Artkor 25 Kasım tarihinde ZCG’nin yapısının bozulmaması ve burada bir güncelleme olmaması gerektiğini söyleyen bir öneri paylaştı. Zcash topluluğu yönetim konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bir grup mevcut yönetim sisteminin artık eskidiği ve on-chain yönetişiminin zamanının geldiğini söylüyor.

Vitalik Buterin, token oylamasının kusurlu olduğunu ve gizlilik gibi temel değerleri aşındırabileceğini savunarak, Zcash’in token tabanlı yönetişimi benimsememesi gerektiğini söyledi. Yanı tarafını belli etti. Gizliliğin, “ortalama token sahibi”nin kararlarına bırakıldığında özellikle savunmasız hale geldiği konusunda uyaran Buterin token oylamasının mevcut yönetimden daha kötü olacağını düşünüyor.

“Umarım Zcash, token oylamanın kötü tarafına direnir. Token oylama her açıdan kötüdür. Bence Zcash’in mevcut durumundan daha kötüdür. Gizlilik, ortalama token sahibine bırakılırsa zamanla aşınacak türden bir şeydir.”

Bu tartışmalar ZEC Coin’in geleceği açısından önemli çünkü gizliliğe önem veren ZEC yatırımcıları tersi yönde protokolün ilerlediği ortamda muhtemelen büyük protesto satışlarına yönelecek. Büyük yatırımcıların burayı terk ettiği ortamda Zcash alternatifi Monero gibi ürünlerde muhtemelen fiyatlar artarken ZEC sarsılır.

ZEC Coin

Uzun vadede yönetim yapısının değişmesi gizlilik kaslarının zayıflamasına neden olacağından bugünlerdeki tartışmanın fiyatı aşağı çekmesi şaşırtıcı değil. 750 dolara dayanan fiyat yazı hazırlandığı sırada 12 Kasım seviyelerine yaklaştı. 450 dolardaki ZEC Coin eğer 379 doları da kaybederse tarihi yükselişin tam olarak tersine döndüğünü söyleyebiliriz.

7 Kasım tarihinde yeni zirvesine ulaşan ZEC Coin bu ay birçok kez denese de 700 dolar üzerinde kalıcılık elde edemedi. Genel piyasa hissiyatındaki negatiflik de burada etkili oldu ancak artık daha düşük dipler ve daha düşük tepeler gördüğümüze göre zirveden net bir dönüşten söz edebiliriz.

Nihai kırılma muhtemelen 427 dolar altında hızlanacak satışların gücüyle ortaya çıkacak. Açığa satış yapanlar için bir fırsat veya tuzak olabilir.