Yükseliş Bekleyenler İçin İyi Haber Geldi: ABD Yatırımcıları İştahlanıyor

2 aydır devam eden düşüş büyük ölçüde ABD yatırımcılarının satışlara ağırlık vermesiyle tetiklendi. Binance yatırımcılarının satış serisine dahil olması daha büyük kayıpları beraberinde getirdi ve sonrasında BTC 80 bin dolara yakın seviyede yeni dibini yaptı. Peki kabus bitti mi? Bugünden bunu kestirmek zor ancak işaretleri var.

ABD Yatırımcılarının İştahı

Dönemsel olarak izlediğimiz bölgeler vardır. Örneğin geçen yıl sonu ve bu yılın ilk yarısında Güney Kore yatırımcı iştahı için buradaki borsaların primini takip ederdik. Güney Koreli yatırımcıların teknoloji ve AI hisselerine ağırlık vermesiyle orada iştah epey geriledi.

Ancak kaybedilmemesi gerekilen asıl yatırımcı grubu ABD’de ve Coinbase Premium bize bunu gösteriyor. Coinglass verilerine göre Coinbase Premium Endeksi kabaca 1 aydan sonra net pozitife döndü. Bunun birkaç gün önce başladığını yazmıştık şimdi seyir tam olarak pozitife döndüğünden ABD yatırımcılarının iştahlandığını söyleyebiliriz.

ETF talebi dahil olmak üzere buradaki değişim ABD yatırımcılarını daha net alıcı olarak göreceğimiz yeni güzel sürecin habercisi gibi görünüyor.

Kripto Paralar Yükselebilir

Kalıcı kripto para yükselişi için @anlcnc1 sürekli olarak bundan bahsetti ve şimdi Anıl bu değişimin nasıl yorumlanması gerektiğini açıklıyor. Tek başına Coinbase Premium her şeyin geride kaldığını göstermiyor.

“Bu, vadeli işlem alabileceğiniz veya trade yapabileceğiniz bir veri değil zaten paylaştıklarımdan hiçbirisi sizin vadeli işlem alabileceğiniz veriler değil hepsi bilgi amaçlı. CB Premium sadece trend yönünü anlayabileceğiniz bir veri çünkü fiyat düşerken de pozitif kalabiliyor benim için iyi olan tarafı. Buna yorumumuzda birileri düşerken alıyor yani fiyat düştüğü yere geri gelebilir anlamına geliyor ki bunu birçok kez yaptı bu yüzden bu yorumu yapabiliyorum. Tam tersi olarak, fiyat yükselirken de negatif kalabiliyor birileri yükselişleri satıyor diyebiliyoruz ve fiyat yükseldiği yere geri düşüyor. Yani premium negatifken fiyatın yükselişleri nasıl yapay olduysa, bu süreçte birileri her yükselişi nasıl sattıysa, pozitife döndükten sonra da fiyatın düşüşleri yapay olur birileri artık satıcı değil, alıcı konumunda olarak bakarız.”

Bugün içinde bulunduğumuz durum fiyat sabit kalırken veya zayıflarken ABD yatırımcılarının iştahını koruduğunu gösteriyor.

“Pozitife dönme sebebi Strategy alımları olabilir, başka şirketlerde olabilir ama Coinbase tarafında artık trend bazıları için alım yönlü. Bunu spot tarafta da görebiliyoruz. 80K seviyesinde gelen son düşüşten bu yana premium negatifti ama momentumu yukarı doğru toparlanıyordu ara ara paylaşmıştım. Sadece 1 gün pozitif kapattı, bu yüzden sabretmek lazım. Dediğim gibi devamlılığı olursa faydasını göreceğiz sadece zamanlaması net değil. Negatiften pozitife dönen veriler olduğunda, doğrudan fiyatta bunun karşılığını beklemek yanlış olur.”

Anıl’ın dikkat çektiği diğer detay kısa vadeli yatırımcıların agresif panik satışlarının yukarıda görüldüğü üzere zayıfladığı. Bu tatil kaynaklı da olabilir artık satıcıların tükenmesi olarak da değerlendirilebilir. Ancak satışın zayıfladığı ortamda balina alımları sürerken ABD yatırımcıları iştahlanıyorsa bu bize yükseliş için daha umutlu olabileceğimizi söyler.

“Bitcoin $90,811.29’de kısa vadecilerin agresif satışları belirgin şekilde azaldı. En yoğun panik satış 80K diplerinde geldi ve fiyat oradan döndü. STH’lerin ortalama maliyeti şu an 104.350 civarında. Fiyat bu bölgeye yaklaştığında kritik bir karar verecekler. Bölge kalıcı kırılmaz ve kısa vadeciler satışa devam ederse fiyat yeniden baskı görür aşağıya geri geliriz. O yüzden STH maliyetleri yatırımcı davranışı açısından önemli doğrudan empati yaparak önemini anlayabilirsiniz. Siz ortalama maliyetinize gelseydiniz ne yapardınız gibi.” – Anıl