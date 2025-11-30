Strategy: Son Çare Kripto Para Satarız



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Dünyanın en büyük Bitcoin $90,811.29 rezerv şirketi olan Strategy yıllar boyu FUD’ın merkezinde hedef oldu. BTC maliyetinin FTX çöküşünde ihlal edilmesi en tehlikeli dönemdi ve şimdi MNAV değeri 1’e yaklaşırken finansman sorunlarına dair tartışmaların alevlendiğini görüyoruz. Şirketin CEO’su bu tartışmalara açıklık getirdi.

Strategy ve Bitcoin

2020 itibariyle Michael Saylor’un şirketi BTC biriktirmeye başladı. Eski Bitcoin karşıtlarından olan Saylor daha sonra BTC’ye ilgi duymaya başladı ve 1 yıl geçmeden Elon Musk da kervana katıldı. Ardından şirketinin ana işini BTC biriktirmeye çeviren Michael Saylor dot-com balonundaki rekor hisse fiyatını da aşarak tarihi başarı elde etti.

Birçok halka açık şirket Strategy’nin başarısını kopyalamak için BTC ve diğer kripto paraları rezervlerine eklemeye başladı. Bunlardan en büyüğü BitMine ve hali hazırda ETH arzının şimdiden %6’sını elinde tutuyor.

400’e yakın şirketin dünya genelinde kripto para rezervi oluşturması kurumsal benimseme dalgasının güçlü şekilde kriptoyu yukarı çekmesine yardımcı oldu. Fakat BTC fiyatındaki düşüş işleri değişti ve halka açık şirketlerin MNAV değerinin 1’e dayanması hatta bazılarının 1’in de altına düşmesi kripto satıp hisse geri alımı yapmayı zorunlu kıldı. ETHZilla son büyük örnekti.

MNAV şirketin elindeki BTC miktarının hisse değerinin altına düşmesi anlamına geliyor. Bu GBTC tröstün negatif primli işlem görmesine benzetilebilir. 2024 yılında ETF’e dönüşen GBTC için negatif prim kavramı ortadan kalktı ve her bir hisse belirli miktarda BTC değerine eşitlendi.

Kripto Para Satarız

Strategy, Bitcoin satışını yalnızca son çare olarak değerlendireceğini söylüyor. Özellikle mNAV’ın 1’in altına düşmesi ve şirketin artık sermaye artıramaması durumunda BTC satmaya başlayabilir. CEO Phong Le, şu anda satış planı olmadığını vurgulayarak uzun vadede BTC tutmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Yatırımcılar MSTR hisseleri BTC’den iyi performans gösterdiği için adeta kaldıraç amacıyla Strategy’ye yatırım yapıyordu. Böylece şirket daha fazla borçlanıp daha fazla BTC biriktirip hisse değerini daha yukarı çekebiliyordu. Özellikle Trump seçimleri kazandıktan sonra düzenli 30-40 bin BTC büyüklüğünde alımlar yaptılar.

Strategy’nin net varlık değerine (mNAV) oranının birin altına düşmemesi girişte de bahsettiğimiz gibi son derece önemli. Şirketin bu yıl 800 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor. Amaç mNAV’a göre primli olarak artırılan sermayeye göre bunu finanse etmek.

“Her çeyrekte tüm enstrümanlarımızdan ne kadar çok temettü ödersek, piyasa, durgun bir piyasada bile bu temettüleri ödeyeceğimizi fark etmeye başlar. Bunu yaptığımızda, fiyatlar yükselmeye başlar.” – Strategy CEO’su

Şirketin mNAV halen 1’in üzerinde ve devasa hisse düşüşüne rağmen Strategy halen güçlü. Strategy 649.870 BTC büyüklüğünde rezerve sahip.