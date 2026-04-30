Ethereum kritik $2.335 seviyesinde destek arayışında, $5.600 hedefi öne çıktı

Ethereum son günlerde önemli bir fiyat desteği olan 2.335 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Piyasa dinamiklerini yakından inceleyen farklı teknik analizler, Ethereum’un gelecekteki hareketi için kilit noktaların altını çiziyor. MVRV bantları ve Wyckoff şeması başta olmak üzere iki farklı analiz, yatırımcılar açısından kritik seviyelere vurgu yapıyor.

MVRV Bandına Göre Kritik Seviyeler

Piyasada dolaşan Ethereum’ların ortalama maliyetini temsil eden Realized Price seviyesi, şu anda 2.335 dolar civarında bulunuyor. Analist Ali Charts tarafından paylaşılan MVRV bantları grafiğine göre, Ethereum’un bu seviyenin üzerinde kalması, uzun vadede yükseliş hareketini destekleyebilir. Grafik, kısa süre önce fiyatın 1.868 dolara kadar gerilediğini, ardından toparlanarak tekrar Realized Price bandına yaklaştığını gösteriyor.

Bu bölgede kalıcı bir yükseliş gerçekleşirse, teknik analizlere göre bir sonraki majör direnç 5.604 dolarda bulunan MVRV üst bandı olacak. CryptoAppsy verilerine göre, Ethereum an itibarıyla 2.335 dolara yakın hareket ediyor. Ancak, bu fiyat seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde, yeniden 1.868 dolar bandına gerileme riski canlılığını koruyor. Üst sınırda ise 7.473 dolar seviyesinde bir direnç bölgesi daha bulunuyor.

Analist Ali Charts, “Ethereum’un 2.335 dolar üzerine çıkması ve burada tutunması, ilerleyen dönemde daha güçlü bir yükselişin önünü açabilir. Ancak bu seviyenin kaybedilmesi, fiyatı yeniden düşük bantlara çekebilir” görüşünü paylaştı.

Ethereum yatırımcıları açısından şu anda asıl mesele, fiyatın 2.335 doların üzerinde güç kazanıp kazanamayacağı. Eğer alıcılar bu noktayı savunabilirse, 5.600 dolardaki üst bant önümüzdeki günlerde ana hedef halini alacak.

Wyckoff Şemasında Dikkat Çeken Fiyat Hareketi

Farklı bir teknik yaklaşım olan Wyckoff şeması, Ethereum’un kısa vadede bir likidite çekme hareketiyle yukarı yönlü sıçrama yapabileceğine işaret ediyor. Analist Mister Crypto tarafından paylaşılan Coinbase 6 saatlik grafikte, fiyatın bir süredir dar bir aralıkta hareket ettiği ve klasik Wyckoff dağılımı modeline benzer bir yapı oluşturduğu görülüyor.

Wyckoff analizine göre fiyat kısa süreli olarak 2.400–2.450 dolar aralığına dokunabilir. Bu hareket, yukarıya likidite toplanmasını sağlayıp sonrasında yeniden aşağı yönlü bir kırılmaya yol açabilir. Şayet model beklenildiği gibi şekillenirse, Ethereum fiyatı 2.275–2.300 dolar bandının altına inebilir ve 2.050 dolara kadar daha sert bir düşüş yaşanabilir.

Mister Crypto, “Şu anki tablo, kısa vadede yukarı yönlü bir hamle ihtimalini öne çıkarıyor. Ancak, fiyat üst direnç bölgesinde tutunamazsa hızlı bir düşüş gerçekleşebilir” değerlendirmesini yaptı.

Wyckoff modelinin geçerli olabilmesi için fiyatın 2.400–2.450 dolar aralığında tutunamaması gerekiyor. Eğer Ethereum bu bölgeyi aşarak güçlü kalmaya devam ederse, düşüş senaryosu zayıflayabilir.

Her iki analize göre de, Ethereum’un önümüzdeki günlerde kritik fiyat seviyelerinde vereceği tepki, yön belirleyici olacak. Yatırımcılar, hem MVRV bantları hem de Wyckoff şemasındaki işaretleri yakından takip ediyor.