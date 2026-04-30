DOGECOIN (DOGE)Kripto Para

Dogecoin vadeli işlemlerinde açık pozisyon tarihi zirveye ulaştı fiyat haftalık %10 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Dogecoin vadeli işlemlerinde açık pozisyon 15,36 milyar token ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
  • Spot fiyat ve türev işlemler aynı anda yükselerek $DOGE ’de yeni para girişine işaret etti.
  • 🔍 Büyük yatırımcılar kısa sürede 500 milyon DOGE topladı, aktif adres sayısı %28 arttı.
  • ⚡ Kritik: Beklentiler X platformunun Dogecoin entegrasyonuna dönük sinyalleri artırırken, fiyat hareketleri spekülatif ilgiyi yükseltiyor.
COINTURK
COINTURK

Dogecoin son günlerde piyasada Bitcoin’in yatay seyrine rağmen dikkate değer bir yükselişle öne çıkıyor. Özellikle vadeli işlemler piyasasında görülen hareketlilik, yatırımcıların yeniden yüksek risk almakta istekli olduğunu gösteriyor. Dogecoin’e yönelik ilginin artmasıyla birlikte, kısa süreli yatay hareketlerin ardından token fiyatı bu hafta %10 civarında yükseldi ve 11 centi zorladı. Yazı sırasında fiyat 0,105 dolar seviyesinde bulunuyor.

1 Vadeli işlemler piyasasında rekor seviyeler
2 Piyasa dinamikleri ve kurumsal gelişmeler
3 Spekülatif ilginin geri dönüşü ve olası katalizörler

Vadeli işlemler piyasasında rekor seviyeler

Kripto türev piyasasında Dogecoin işlemlerine olan açık pozisyon miktarı, bu yılın en yüksek seviyesi olan 15,36 milyar token’a ulaştı. Açık pozisyon, piyasada halen açık olan aktif vadeli işlem sözleşmelerinin toplamını ifade ediyor. Bu artış, birçok yatırımcının Dogecoin fiyat hareketinde kaldıraçla yön arayışına girdiğine işaret ediyor, dolayısıyla risk iştahının ciddi biçimde yükseldiği belirtiliyor.

Binance borsası, açık pozisyonlarda 3,99 milyar Dogecoin ile ilk sırada yer aldı. Bitget, Bybit ve OKX borsalarında ise 1 milyar Dogecoin’in üzerinde açık pozisyon bulunduğu kayıtlara geçti. Ek olarak Hyperliquid, MEXC, WhiteBIT ve KuCoin gibi platformlarda da ciddi miktarlarda pozisyon oluşturulmuş durumda. Bu tablo, hareketin belli bir platformda sınırlı kalmadığını, geniş tabanlı olduğunu ortaya koyuyor.

Piyasa dinamikleri ve kurumsal gelişmeler

Spot fiyat ile vadeli işlemlerdeki açık pozisyonun aynı anda artıyor olması, piyasaya yeni giriş yapan sermaye ile eski pozisyonların kapatılmadığını gösteriyor. Bu da yükseliş eğiliminin desteklendiğine dair bir işaret olarak yorumlanıyor. Ancak, açık pozisyonun yükselmesinin piyasayı momentum ters döndüğünde ani tasfiyelere karşı hassas bırakabileceği de hatırlatılıyor.

Dogecoin’in fiyatındaki hareketlilik, Bitcoin’in hafta başındaki 79.000 dolar seviyesinden geri çekilerek 76.000 doların altına gerilemesiyle daha da dikkat çekiyor. CryptoAppsy verilerine göre Dogecoin fiyatı şu anda yaklaşık 0,105 dolar civarında seyrediyor.

Spekülatif ilginin geri dönüşü ve olası katalizörler

Uzmanlar, Dogecoin’e olan talebin çeşitli faktörlerden beslendiğini aktarıyor. DogeOS ve MyDoge’un kurucusu Jordan Jefferson, son bir hafta içinde büyük yatırımcıların 500 milyonun üzerinde Dogecoin topladığını belirtiyor. Ayrıca, 21Shares’in spot tabanlı Dogecoin ETP’sini Xetra’da listelemesi ve Grayscale’in dokuz gün aradan sonra yeniden girişlere başlaması kurumsal ilgiyi artıran gelişmeler arasında yer aldı. Blokzinciri üzerindeki aktif adres sayısında %28’lik bir artış görülmesi, zincir üstü faaliyetin de yükseldiğini gösteriyor.

“DOGE fiyat hareketi tek bir gelişmeden kaynaklanmıyor. Son haftada büyük cüzdanlar 500 milyondan fazla DOGE ekledi, 21Shares Xetra’da spot tabanlı bir ETP çıkardı ve Grayscale dokuz gün üst üste çıkıştan sonra yeniden giriş gördü. Zincir üstü hareketlilik de %28 arttı.”

Dogecoin’in geleneksel anlamda bir ödeme aracı yerine, hızlı fiyat hareketleriyle öne çıkan bir “meme coin” olarak görülmesi dikkat çekiyor. Piyasadaki duygu değişimleri, spekülatif gelişmeler veya büyük yatırımcıların pozisyon almasıyla birlikte fiyat hareketlerinin de sertleşebileceği vurgulanıyor.

Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) şirketinin, peşin ödeme, banka entegrasyonu ve ödüller sunan bir ödeme sistemi kurmak için hazırlık yaptığı biliniyor. Ancak, şu ana kadar yapılan resmi açıklamalarda Dogecoin veya diğer kripto paraların yer alıp almayacağına dair kesin bir ifade bulunmuyor. Buna rağmen, Musk’ın uzun süredir Dogecoin’e olan desteği yatırımcılar tarafından olası bir entegrasyon umudunu canlı tutuyor.

Genel olarak bakıldığında, yatırımcılar Dogecoin’i yeni büyük bir hareketin başlangıcı gibi görüyor ve bu beklenti, özellikle vadeli işlemler piyasasında belirginleşiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
