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  •   Solana Coin’in Geleceğinde Ne Var? Altcoin’de Sert Fiyat Düşüşü Devam Edecek Mi?

Solana Coin’in Geleceğinde Ne Var? Altcoin’de Sert Fiyat Düşüşü Devam Edecek Mi?

Özet

  • Solana (SOL), düşüş yaşadı ancak kritik 22,4 dolar direncini zorluyor.
  • Boğalar hızla toparlanarak %7 kazanç elde etti.
  • Solana'nın geleceği, 22,4 dolar seviyesinin aşılmasına bağlı görünüyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
02:00
25 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Solana‘nın (SOL) düşüş momentumu, son 48 saat içinde 22,4 dolar destek seviyesinin ve yükseliş emir bloğunun (OB) birleşiminin altına düştüğünü gördü. Bu, seviyenin yükseliş savunmasının, fiyatın 19 dolar bölgesine inmesiyle satış baskısına dayanamamasının ardından gerçekleşti.

Düşüş eğilimine rağmen, boğalar son 12 saat içinde %7 kazançla hızlı bir toparlanma girişiminde bulundu. Yeni direnç seviyesinde (22,4dolar) yükselişin önünde kritik bir engel bulunuyor. Solana boğaları son kayıpları tersine çevirmek için alım baskısını sürdürebilir mi?

Solana Coin Geleceği

Solana’nın düşüş eğilimi, satıcıların geçtiğimiz ay iki önemli destek seviyesini tersine çevirdiğini gördü. Temmuz sonunda ilk olarak 25,3 dolarlık destekten vazgeçildi. Boğalar 22,4 dolar seviyesini kararlılıkla savunurken, bu seviye de 17 Ağustos’ta satış baskısına boyun eğdi. En son destek seviyesinin tersine dönmesi önemliydi çünkü önceki düşük seviyeyi kırarak daha yüksek zaman dilimlerinde momentumda bir değişim olduğunu gösterdi.

Ayıların üstünlüğü ele geçirmesine rağmen, piyasa koşulları Bitcoin‘in (BTC) yazım saatine göre 26.000 dolardan işlem görmesiyle yeniden toparlanıyor gibi görünüyor. Bu durum boğaların 22,4 dolar fiyat seviyesini hızla geri kazanmasına yardımcı olabilir. Öte yandan, satış baskısı devam ederse, 22,4 dolar seviyesinin yeniden test edilmesi, satıcıların 18-20 dolar fiyat bölgesini hedeflemesiyle yeni kısa vadeli kazançlar sunabilir.

Bu arada, kısa vadeli yükseliş toparlanması Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) 43’e yükseldiğini gördü. Bu da artan alım baskısına işaret ediyor. Benzer şekilde, Chaikin Para Akışı (CMF) +0,06 değeriyle pozitife dönerek artan sermaye girişlerine işaret etti.

Solana Coin Yorum

Coinglass’tan alınan veriler, satıcıların kazançlarını artırma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Uzun/kısa oranı, şortluların tüm SOL açık sözleşmelerinin %52,27’sini elinde tuttuğunu gösterdi. Bu, 12 saatlik zaman diliminde uzunların elinde tuttuğu %47,73’lük payın aksine gerçekleşti.

Açık pozisyonlardaki 18 milyon dolarlık farkla, satıcılar düşüş eğilimini sürdürme konusunda emin kaldı. Ancak, yükseliş eğilimi düşüş eğilimini tersine çevirebileceğinden, yatırımcılar BTC’nin fiyat hareketlerini aktif olarak takip etmeli.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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