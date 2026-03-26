Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin, Altın ve Gümüşteki Baskılara Karşı Dayanıklılığını Koruyor

Bilmeniz Gerekenler

  • JPMorgan, Bitcoin’in son dönemde altına ve gümüşe kıyasla daha dirençli bir seyir izlediğini belirtiyor.
  • Altın ve gümüş piyasasında ciddi satış baskısı ve piyasa derinliğinde azalma görülüyor.
  • Likidite, pozisyonlanma ve fon hareketleri, Bitcoin’in yatırımcılar nezdinde öne çıkmasına yol açıyor.
COINTURK
COINTURK

Wall Street’in önde gelen yatırım bankalarından JPMorgan, son dönemde hem altın hem de gümüş piyasasının ciddi baskı altında kaldığını, buna karşılık Bitcoin’in daha dirençli bir seyir izlediğini belirtiyor. Küresel piyasalar, artan jeopolitik endişeler ve faiz ortamı nedeniyle dalgalı bir süreçten geçerken, Bitcoin son haftalarda geleneksel güvenli liman varlıklarına göre daha istikrarlı bir performans sergiledi.

JPMorgan Raporu, Fiyat ve Likidite Dalgalanmalarını Ortaya Koyuyor

JPMorgan’ın analiz ekibi, altın piyasasında likidite koşullarının kötüleştiği ve bunun Bitcoin ile arasındaki geleneksel ilişkiyi tersine çevirdiği sonucuna vardı. Genellikle daha güvenli bir liman olarak kabul edilen altın, Mart ayı başından bu yana yaklaşık yüzde 15 oranında değer kaybederken, ocak ayında ulaştığı rekor seviyelerden uzaklaşmış durumda. Gümüşte de benzer bir hareket görülüyor; bu varlık da son dönemde kayda değer bir gerileme yaşadı.

Bitcoin ise özellikle İran’da patlak veren savaş sonrası hızlı bir düşüş yaşamış, kısa süre için 60 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak bu satış baskısı kalıcı olmadı; kripto para birimi fiyatı kısa sürede 70 bin dolara yaklaşarak toparlandı. Jeopolitik gerilime rağmen geleneksel piyasalardan farklı bir çizgide ilerleyen Bitcoin, bu süreçte yatırımcıların ilgisini sürdürmeye devam etti.

Bankanın hazırladığı raporda açıkça belirtildiği üzere, altın ve gümüşteki konumların hızla çözüldüğü, özellikle mart ayında altın ETF’lerinden yaklaşık 11 milyar dolarlık bir çıkış gerçekleştiği vurgulanıyor. Gümüşte geçen yazdan bu yana devam eden ETF girişlerinin de geri çekildiği ifade ediliyor. Buna karşılık, aynı dönemde Bitcoin tabanlı fonlara net girişler sürüyor.

Piyasa Davranışları ve Kurumsal Yatırımcı Etkisi Dikkat Çekici

JPMorgan’ın CME vadeli işlem verilerine dayalı analizine göre, altın ve gümüşte 2025 sonu ve 2026 başına kadar açık pozisyonlar artmış durumda iken, yeni yıldan itibaren bu pozisyonlarda sert bir çözülme yaşandı. Buna karşılık, Bitcoin vadeli işlemlerinde son haftalarda görece dengeli bir görüntü hakim.

Momentum göstergeleri de bu ayrışmayı destekliyor. Zamanlamaya dayalı işlem yapan yatırımcılar, yani Emtia Ticaret Danışmanları (CTA’lar), son dönemde altın ve gümüşteki pozisyonlarını büyük oranda azalttı. Buna bağlı olarak fiyatlarda aşağı yönlü hareketler güçlendi. Bitcoin tarafında ise aşırı satım seviyesinden toparlanma sinyalleri gözleniyor; satış baskısının azaldığı anlaşılıyor.

Likidite tarafında ise, altının piyasadaki derinliğinin azaldığı ve son zamanlarda Bitcoin’in bu açıdan önüne geçtiği ifade edilmekte. Gümüşte ise likidite daha da zayıfladı; piyasadaki sığlık, fiyat oynaklığını artırıyor.

JPMorgan analistleri, altının piyasa genişliğinde Bitcoin’in gerisine düştüğünü belirterek, “Likidite koşullarındaki bu gerileme, altının geleneksel güvenli liman özelliğini kısa vadede zayıflatıyor” değerlendirmesine yer verdi.

Haberin hazırlandığı sırada Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 69 bin dolar seviyesindeydi. Altın 4.450 dolar, gümüş ise 69 dolar civarından işlem görüyordu.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı New York Borsası’ndan Blokzincir Açılımı, Kademeli Geçiş Vurgusu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

New York Borsası’ndan Blokzincir Açılımı, Kademeli Geçiş Vurgusu
Kripto Para
Bernstein’in Bitcoin ve Strategy Hissesi Hedefiyle Piyasada Yeni Dönem
BITCOIN (BTC)
Stablecoin Düzenlemesi Sonrası Dijital Finansın Temel Taşı Haline Geldi
STABILCOIN
Son Dakika: Trump’ın 26 Mart İran açıklamaları, “yalvaran ben değilim”
Ekonomi
Son Dakika: Kripto para vergi yasası için AK Parti’den yeni açıklama
Kripto Para Hukuku
Lost your password?