New York Borsası’ndan Blokzincir Açılımı, Kademeli Geçiş Vurgusu

New York Borsası (NYSE), blokzincir teknolojisini mevcut finansal altyapıya entegre etme hedefiyle dikkat çekiyor. NYSE’nin Ürün Direktörü Jon Herrick, kurumun yaklaşımını doğrulayan açıklamalarında, borsanın tamamen yeni bir sistem geliştirmektense hâlihazırda kullanılan finansal yapılara dayanarak ilerlemeyi tercih ettiğini belirtti.

Blokzincirde Entegrasyon ve Kademeli Uyum

Herrick’in açıklamalarında, NYSE’nin blokzincir uygulamalarını geleneksel piyasa mekanizmalarıyla uyumlu şekilde tasarladığı vurgulandı. NYSE’nin temel stratejisi, varlıkların blokzincir tabanlı temsiline olanak tanıyan sistemlerin mevcut altyapıya uyumlu biçimde geliştirilmesi üzerine kurulu. Herrick, düzenleme, merkezi saklama ve yatırımcı koruması gibi mevcut piyasa unsurlarının önemine işaret ederek, yeni teknolojilere geçerken bu yapıların korunması gerektiğini dile getirdi.

Herrick, konunun iki taraflı rekabetten ziyade, geleneksel ve yeni nesil çözümlerin birlikte çalışabileceği bir ekosistem oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Ona göre, finansal piyasalarda teknolojinin getirileri ile tecrübenin birleştiği, dengeli bir geçiş süreci yürütülmesi hedefleniyor.

Piyasada Tokenizasyon ve İş Birlikleri

Borsaların, fon yöneticilerinin ve bankaların tokenizasyon teknolojilerini denemeye başlamasıyla sektörde yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. NYSE tarafında bu gelişmeler, hisse senedi ve fon gibi varlıkların blokzincir sistemlerinde temsil edilmesini içeren pilot projelere dönüşüyor. Destekleyenler, bu modelin daha hızlı işlemler, günün her saati erişilebilirlik ve küresel yatırımcı tabanının katılımı gibi faydalar sunabileceğini belirtiyor.

NYSE’nin ana şirketi Intercontinental Exchange (ICE) ise bu ay kripto para borsası OKX’e önemli bir yatırım yaptı. Bu iş birliği çerçevesinde ICE, OKX’in kripto varlık fiyatlarını türev ürünlerde kullanmak üzere lisanslayacak. Buna karşılık OKX de ABD’de müşterilerine ICE’nin vadeli işlemlerini ve tokenlaştırılmış hisse varlıklarını sunacak.

Blokzincirin potansiyel avantajlarına rağmen, Herrick mevcut finansal sistemlerin verimliliği konusunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Özellikle merkezi takas mekanizmasının, piyasa katılımcıları arasındaki işlemleri dengeleyerek riski düşürdüğüne dikkati çekiyor.

Uzun vadede ise geleneksel ve tokenlaştırılmış varlıklar arasındaki ayrımın giderek silikleşebileceği konuşuluyor.

Herrick’e göre, önümüzdeki 10 yılda menkul kıymetlerin blokzincirde olup olmaması önemini yitirebilir.

NYSE’nin mevcut planı, blokzincir teknolojisini bir anda piyasa sistemini değiştirecek şekilde değil, aşamalı olarak ve mevcut finansal yapıların içerisinde uygulamak şeklinde şekilleniyor.