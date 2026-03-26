Bernstein’in Bitcoin ve Strategy Hissesi Hedefiyle Piyasada Yeni Dönem

Yaklaşık 880 milyar dolarlık varlık yöneten finans grubu Bernstein, Bitcoin’de son dönemde yaşanan düşüşü bir taban olarak gördü ve Strategy hisseleri için 450 dolar fiyat hedefi açıkladı. Bu tahmin, hissede pazartesi günkü kapanış değerine kıyasla yüzde 226’lık bir artış potansiyeli olduğuna işaret ediyor.

Kurumsal Taleple Oluşan Fiyat Tabani

Bitcoin 6 Ekim 2025’te 126.210 dolar seviyesinde tepe yaptıktan sonra, 10 Ekim’deki ani değer kaybıyla yüzde 44’lük bir düşüş sürecine girdi. Bu sert hareketin ana nedenleri arasında kaldıraçlı işlemlerdeki zorunlu tasfiyeler ve Şubat 2026’da yaşanan jeopolitik gerginlikler yer aldı. Buna rağmen Bitcoin, 71.000 dolar civarında dengelendi.

Bernstein analisti Gautam Chhugani’ye göre, piyasanın bu düzeyde tutunabilmesinde kurumsal yatırımcıların etkisi öne çıkıyor. Daha önceki döngülerde çok daha derin kayıplar görülürken, bu kez ETF’ler ve şirket hazine alımları satış baskısını karşıladı.

Son dört haftada Bitcoin ETF’lerinde gerçekleşen 2,2 milyar dolarlık net giriş, yıl başından bu yana olan çıkışların tersine döndüğünü gösterdi. Böylece toplam giriş, yılı şimdiden 364 milyon dolar artıda kapattı. ETF’lerde tutulan Bitcoin miktarının toplam arzın yüzde 6,1’ine ulaşması yapısal bir dönüşüm olarak görülüyor.

Bernstein’ın yıl sonu için belirlediği Bitcoin hedefi 150.000 dolar; bu tahmin orta vadede kurumsal alım iştahının sürmesine bağlı tutuluyor.

Strategy Hisselerinde Yükseliş Beklentisinin Dayanağı

Strategy şirketi; teknoloji ve finans kesişiminde faaliyet gösteren ve yönettiği büyük Bitcoin rezervleriyle dikkat çeken bir kurum. Son verilere göre şirket, geçen hafta tamamladığı son alımla toplamda 762.099 BTC’ye ulaştı ve bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 51,4 milyar dolara karşılık geliyor.

Şirketin bilançosunda toplam 56 milyar dolar değerinde Bitcoin ve nakit bulunurken, finansal borçların değeri 18 milyar dolar seviyesinde. Nakit rezervleri, şirketin yıllık faiz ve temettü yükümlülüklerini 25 ay süreyle karşılayacak durumda. Bitcoin portföyü ise yıllık finansman giderlerini yaklaşık 50 yıl boyunca karşılayabilecek kapasitede.

Strategy hisseleri, şirketin sermaye artırımlarından elde ettiği fonla Bitcoin alımına devam etmesi nedeniyle Bitcoin fiyat hareketlerinden yüksek oranda etkileniyor. 138,20 dolardan işlem gören hisseler için belirlenen 450 dolarlık hedef, hem Bitcoin’in toparlanmasına hem de şirkete ait sermaye toplama dinamiğine bağlanıyor.

STRC sembolüyle Temmuz 2025’te başlatılan öncelikli paylar, yılda yüzde 11,5 getiri sağlarken işlem hacmi de son üç ayda yüzde 65’lik artışla kategori içinde en likit ürün haline geldi. Hissenin son altı ayda yüzde 57, son bir yılda ise yüzde 59’luk düşüşü, yeni sermaye artışlarının yarattığı sulandırma etkisiyle açıklanıyor.

Son bir ayda ise hisse yüzde 10,9 oranında bir toparlanma sergiledi. Bernstein, bu toparlanmada sulandırma riskinin büyük oranda fiyatlandığı görüşünde.