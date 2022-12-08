Önümüzdeki yıl Bitcoin ve altcoinlerde neler bekleniyor? Geçmiş tecrübeler bize neler söylüyor? Bugüne dair dikkat etmemiz gereken şeyler neler?

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Bugünü saymazsak 23 gün sonra 2023 yılına gireceğiz ve Bitcoin halen 20.000 doların altına alıcı bulmaya devam ediyor. 2022 yılı kripto para yatırımcılarının pek hatırlamak istemeyeceği bir yıl olarak tarihe geçti. Dev iflaslar, kripto kredi hikayesinin çöküşü ve Fed’in tarihi faiz artışları yılın en önemli gündem başlıklarıydı. Peki önümüzdeki yıl bizi neler bekliyor?

2023 Bitcoin Hedefi!

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 16.800 dolardan alıcı buluyor. Kritik 17.800 dolar direncini aşamadığı için satıcılar yeniden kontrolü ele geçirdi. Önümüzdeki ay yapılacak olan Fed toplantısı öncesinde yatırımcılardaki gerginlik devam ediyor. Mevcut psikolojiyi anlamayan bazı yatırımcılar bu düşük fiyat aralığında neden sıkışıp kaldığımızı sorguluyor olabilir. Bunun birkaç sebebi var.

ABD tarafından gelen ekonomiye dair iyi veriler enflasyon, kötü veriler resesyon endişelerini körüklüyor. Verilerin ya iyi ya da kötü gelmesi gerekir. Ancak piyasa iki yönü de negatif gördüğü için sürekli satışlarla karşılaşıyor. Hisse senedi piyasaları özelinde durum net biçimde böyle ve Bitcoin bir miktar azalsa da bu pazarla yüksek korelasyon paylaşıyor.

Genesis nedir bunu iyi bilmemiz gerekiyor. DCG dünyanın en büyük kripto çatı şirketi, altında hepinizin ismini duyduğu sayısız firma bulunuyor. Genesis bunlardan biri ve en büyük kripto kredi borç vereni konumunda. Market makerlar, traderlar, kripto şirketleri hatta borsalar Genesis şirketinden borç veya hizmet alır. Bu şirket iflasın eşiğinde ve dün akşam yapılan açıklama para çekme işlemlerinin yeniden aktifleştirilmesinin haftalar sürebileceğinden bahsediyordu.

bunu iyi bilmemiz gerekiyor. DCG dünyanın en büyük kripto çatı şirketi, altında hepinizin ismini duyduğu sayısız firma bulunuyor. Genesis bunlardan biri ve en büyük kripto kredi borç vereni konumunda. Market makerlar, traderlar, kripto şirketleri hatta borsalar Genesis şirketinden borç veya hizmet alır. Bu şirket iflasın eşiğinde ve dün akşam yapılan açıklama para çekme işlemlerinin yeniden aktifleştirilmesinin haftalar sürebileceğinden bahsediyordu. Fed bir politika değişikliğine gitmiyor.

Şimdi elimizdeki veriler bize 2023 yılı için Bitcoin’de iyi bir gelecek müjdelemiyor. Genesis’in iflası, Fed’in yeniden agresif faiz artışlarına dönme ihtimali, mevcut faizin zaten yüksek bir seviyede olması, madencilerin birçoğunun iflas noktasına geldiği için agresif BTC satışları yapması ve daha onlarca şey önümüzdeki yılın en iyi ihtimalle yatay bir dönem olacağını söylüyor.

Fakat kapsamlı ve kucaklayıcı regülasyonlar gelirse, Fed net biçimde şahin görünümünü bırakır ve artık faizleri artırmayacağı derse, Genesis iflastan kurtulursa, FTX çöküşünün getirdiği zincirleme iflaslar biterse önümüzdeki yıl için daha yüksek bir Bitcoin fiyatından bahsedebiliriz. Uzmanlar iyimser senaryoda Bitcoin fiyatının 2023 yılında 36.000 dolar olacağını düşünüyor. En kötü durum senaryosunda ise 5.000 ile 11.000 dolar arasında dip hedefi açıklayanlar var.

2023 Kripto Para Tahminleri

2024 yılı ikinci çeyrek başlarında Bitcoin halvig yani ödül yarılanması gerçekleşecek. 2020 yılında bu olduğunda BTC fiyatı 8.500 dolar seviyesindeydi ve aylar sonra katlanarak 27.000 doların üzerine çıktı. Elbette o günün şartları, pandemi sonrası ortam ve daha birçok farklı sebep var ancak halving genellikle yükselişi müjdeler. Eğer bu beklenti piyasa tarafından satın alınırsa, regülasyonların kurumsal iştahı artırmasıyla Bitcoin ve altcoinlerde yükselişler görebiliriz.

Altcoinler direkt olarak Bitcoin fiyat hareketlerine bağlı yön belirliyor. Dönemsel pozitif ayrışanları bir kenara bırakırsak durum böyledir. Şimdi yukarıda açıkladığımız senaryoya göre en kötü durumda altcoinlerin %70’e varan kayıplar yaşaması olasıdır. Ancak olumlu senaryoda Bitcoin’in yeniden 36.000 dolarlara ulaşması “o güne kadar hayatta kalabilen” altcoinler için bugünkü fiyatlarından ortalama %200-400 arası kazanç anlamına gelecektir. Daha pozitif ayrışanlar çok daha büyük hareketler hatta ATH testleri görebilir.

Ancak Bitcoin piyasa hakimiyetinin halen %47’leri aşmaması ve piyasadaki genel umutsuzluk önümüzde 7-8 ayda altcoinlerin mevcut seviyelerinden daha fazla düşebileceğini gösteriyor. On-chain metrikler Bitcoin için diplere işaret etse de altcoinler geçmiş ayı piyasalarının diplerinde görülen çok büyük erimeleri halen tam olarak yaşamadı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.