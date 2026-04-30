Kayıt Banner
Ekonomi

Son Dakika: Fed’in beklediği enflasyon raporu açıklandı

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD PCE Yıllık Açıklanan: %3,5 (Beklenti: %3,5 Önceki: %2,8)
  • ABD PCE Aylık Açıklanan: 0,7% (Beklenti: 0,7% Önceki: 0,4%)
  • ABD Çekirdek PCE Açıklanan: %3,2 (Beklenti: %3,2 Önceki: %3)
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Enerji enflasyonu ciddi bir sorun ve İran gerilimi çözülemediğinden bu sorunun büyümeye devam ettiğini göreceğiz. Uzayan savaş ve tıkanan müzakere görüşmeleri Fed’in artık petrol fiyatındaki artışı ciddiye almasını zorunlu hale getirdi. Şimdiyse beklenen Fed’in izlediği enflasyon rakamı açıklandı.

Enflasyon Son Dakika

Rapordan dakikalar önce Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktığını açıkladı ancak sonraki toplantıda bu tutumun devamı garanti edilmiyor. Enflasyon riskleri azalmazsa küresel ölçekte merkez bankaları artırım yapmaya başlayabilir. Peki ABD için durum ne? Açıklanan rakamlar aşağıdaki gibi;

  • ABD PCE Yıllık Açıklanan: %3,5 (Beklenti: %3,5 Önceki: %2,8)
  • ABD PCE Aylık Açıklanan: 0,7% (Beklenti: 0,7% Önceki: 0,4%)
  • ABD Çekirdek PCE Açıklanan: %3,2 (Beklenti: %3,2 Önceki: %3)
  • ABD GSYİH Açıklanan: %2 (Beklenti: %2,5 Önceki: %0,5) (Çeyreklik)

İşsizlik başvuruları 212K beklentisine karşın 189.000 olarak açıklanırken ekonomi beklenen hızda büyümedi. Enflasyon korkulduğu gibi artıyor ve şimdilik PCE beklenti üzerinde artış yaşamadığından kötünün iyisi denilebilir. Yatırımcılar, “Magnificent Seven” olarak bilinen teknoloji devlerinden dördünün sonuçları da dahil olmak üzere bir dizi kazanç raporunu değerlendirirken, hisse senetleri dalgalı seyrediyor.

BTC kanalın direnç alanının hemen üzerinde ve hafta sonu gelecek haberlere bağlı olarak kırılma görülebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu piyasa sıralamasında 25’inciliği gördü 1.24 yükseldi
Bir Sonraki Yazı XRPL’de tokenize edilen ABD tahvilleri bir yılda sekiz kat arttı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Lost your password?