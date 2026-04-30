Son Dakika: Fed’in beklediği enflasyon raporu açıklandı

Enerji enflasyonu ciddi bir sorun ve İran gerilimi çözülemediğinden bu sorunun büyümeye devam ettiğini göreceğiz. Uzayan savaş ve tıkanan müzakere görüşmeleri Fed’in artık petrol fiyatındaki artışı ciddiye almasını zorunlu hale getirdi. Şimdiyse beklenen Fed’in izlediği enflasyon rakamı açıklandı.
Enflasyon Son Dakika
Rapordan dakikalar önce Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktığını açıkladı ancak sonraki toplantıda bu tutumun devamı garanti edilmiyor. Enflasyon riskleri azalmazsa küresel ölçekte merkez bankaları artırım yapmaya başlayabilir. Peki ABD için durum ne? Açıklanan rakamlar aşağıdaki gibi;
- ABD PCE Yıllık Açıklanan: %3,5 (Beklenti: %3,5 Önceki: %2,8)
- ABD PCE Aylık Açıklanan: 0,7% (Beklenti: 0,7% Önceki: 0,4%)
- ABD Çekirdek PCE Açıklanan: %3,2 (Beklenti: %3,2 Önceki: %3)
- ABD GSYİH Açıklanan: %2 (Beklenti: %2,5 Önceki: %0,5) (Çeyreklik)
İşsizlik başvuruları 212K beklentisine karşın 189.000 olarak açıklanırken ekonomi beklenen hızda büyümedi. Enflasyon korkulduğu gibi artıyor ve şimdilik PCE beklenti üzerinde artış yaşamadığından kötünün iyisi denilebilir. Yatırımcılar, “Magnificent Seven” olarak bilinen teknoloji devlerinden dördünün sonuçları da dahil olmak üzere bir dizi kazanç raporunu değerlendirirken, hisse senetleri dalgalı seyrediyor.
BTC kanalın direnç alanının hemen üzerinde ve hafta sonu gelecek haberlere bağlı olarak kırılma görülebilir.