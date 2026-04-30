XRPL’de tokenize edilen ABD tahvilleri bir yılda sekiz kat arttı

Evernorth’un paylaştığı güncel verilere göre, XRP Ledger üzerinde gerçek dünyaya ait varlıkların dijitalleştirilmesinde hızlı bir yükseliş yaşanıyor. ABD Hazine tahvilleri bu büyümede öne çıkan unsur oldu. Kısa süre öncesine kadar zincir üstünde küçük bir alanı temsil eden bu piyasada varlık değeri yüz milyonlarca dolara ulaşarak blokzincir üzerinde geleneksel varlıkların ihracında önemli bir değişimi gösteriyor.

Tokenize tahvil hareketi rekor seviyede

Geçen yıl bu zamanlar XRP Ledger üzerindeki tokenize edilmiş ABD tahvillerinin toplam değeri yaklaşık 50 milyon dolar seviyesindeydi. Bugün bu sayı 418 milyon dolara yükseldi ve yıllık bazda sekiz kat artış kaydetti. Bu büyümeyi yalnızca tahvil ihracı değil, ağ genelinde artan transfer işlemleri de destekliyor.

Transferlere bakıldığında ise çok daha hızlı bir değişim göze çarpıyor. 2025 yılında XRP Ledger’da tokenize edilen ABD tahvilleriyle yapılan toplam transfer miktarı 70 milyon dolar civarındaydı. 2026 yılı henüz dört ay geçmişken bu rakam yaklaşık 352 milyon dolara ulaştı. Yani geçen yılın tümüyle kıyaslandığında beş katı aşan bir potansiyel hareketlilik sadece birkaç ayda gerçekleşmiş oldu.

Kurumsal ilgi ve zincir üstü akış

Son gelişmeler, XRP Ledger’a sadece yeni varlık girişiyle açıklanamayan; varlıkların sisteme girdikten sonra hızla devinim kazandığı genç bir piyasa profili ortaya koyuyor. Artık piyasada asıl odak arzdan çok dolaşıma, yani gerçek transfer hareketliliğine kayıyor. Tokenized tahvillerin zincirde sıkça el değiştirmesi, ödeme, yeniden dengeleme ve likidite yönetimi gibi işlemlerin yaygın şekilde ağda gerçekleşmeye başladığını düşündürüyor.

ABD tahvilleri gibi genelde durağan kabul edilen bir varlık türünde bu denli fazla işlem, blokzincir üzerinde yeni bir finansal katmanın oluştuğuna işaret ediyor.

XRPL artık ödeme ağından çok daha fazlası

Giderek artan işlem yoğunluğuyla birlikte XRP Ledger yalnızca bir ödeme ağı olmanın ötesine geçmeye başladı. Gerçek dünyadaki varlıkların dijitalleştirilip ihraç edildiği, transfer edildiği ve ödemeye dönüştüğü kapsayıcı bir altyapı olarak konumlanıyor. Bu kullanım örneği, geleneksel finans sistemiyle blokzincir altyapısının buluşmasına imkan veriyor.

Ek olarak, piyasada yeniden gündeme gelen bir sektör raporu, geleneksel finansın belkemiği olan SWIFT’in, XRP Ledger’ın büyük ölçekteki hızlı ve verimli yapısına karşı dezavantajlı kalabileceğini öne sürerek tartışmaları alevlendirdi.

Veri akışı, XRPL üzerinde giderek daha fazla kurumsal varlık ihraç edildiğini ve bu varlıkların sisteme girdikten sonra çok daha etkin biçimde hareket ettiğini gösteriyor.

Öne çıkan temel gelişme ise, zincirdeki büyümenin sadece hacimle değil, aynı zamanda kullanıcı davranışıyla şekillenmesi. Tokenize edilmiş ABD tahvilleri artık, blokzincir üzerinde basit bir deneme ortamı olmaktan çıkıp, kurumsal piyasa hareketlerini yansıtmaya başladı.

Bu dinamiğin sürdürülebilir olup olmadığı; düzenleyici çerçeveler, likidite koşulları ve varlık sağlayıcılarının aktif ihraç stratejilerine bağlı olarak değişecek. Ancak mevcut veriler, XRP Ledger’ın geleneksel finans sistemleriyle daha derin entegrasyona doğru ilerlediğini gösteriyor.