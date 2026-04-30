Satoshi Nakamoto’nun 1,096 Milyon BTC’lik Varlığıyla Liderliği Sürüyor

2026 yılı itibarıyla Bitcoin’in el değiştirdiği adres, kurum ve kişilerin portföyleri dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Zincir üstü verileri analiz eden Arkham Intelligence’ın güncel raporuna göre, Bitcoin’in ilk yıllarından bu yana süregelen en büyük cüzdan sahibi hâlâ yaratıcısı Satoshi Nakamoto olarak öne çıkıyor. Nakamoto’nun bağlantılı olduğu cüzdanlarda toplamda yaklaşık 1,096 milyon BTC bulunuyor ve bu miktarın güncel değeri yaklaşık 82 milyar dolar seviyesinde ölçülüyor.

Kurumsal ve Kamusal Büyük Bitcoin Sahipleri

Kripto para piyasasındaki en büyük kurumsal sahipler arasında önde gelen borsalar ve finans kuruluşları yer aldı. Coinbase, yaklaşık 976.000 BTC ile Nakamoto’dan sonra en büyük toplu bakiyeyi elinde tutan platform olarak sıralandı. Coinbase’in kontrolündeki varlıkların önemli bir kısmı kullanıcılar adına depolanıyor ve şirketin kasasına ait olmayan fonlar olarak gösteriliyor. Binance ise etiketli cüzdanlarında toplam 631.000 BTC’ye sahip.

Spot Bitcoin ETF’lerinin Amerika Birleşik Devletleri’nde 2024 başında işlem görmeye başlamasının ardından, ETF ihraççıları zincir üzerindeki en büyük Bitcoin tutucuları arasında yer aldı. BlackRock, 799.000 BTC ile Arkham’ın ETF kategorisinde başı çekiyor. Bu fonlardaki BTC miktarları, spot ETF ürünlerine olan kurumsal talebin ulaştığı hacmi yansıtıyor.

Fidelity, Grayscale, Bitwise, ARK Invest ve Morgan Stanley gibi büyük finans kuruluşları da listede yüksek miktarda Bitcoin tutan ETF ihraççıları olarak sıralandı. Grayscale’in varlıkları ise bin adresten fazlasına yayılmış durumda ve her biri 1.000 BTC’den fazla içermiyor. Bu portföyler, kurumsal yatırımcıların şeffaf olarak izlenebildiği en büyük kamusal sahiplikleri temsil ediyor.

Kamu Kurumları ve Devletlerin Bitcoin Varlıkları

Kamusal alanda en büyük cüzdan sahibi şirket, yaklaşık 781.000 BTC ile ABD merkezli bir strateji şirketi oldu. Ancak şirketin tüm varlıkları doğrudan kendi cüzdanlarında yer almıyor; önemli bir kısmı Fidelity’nin saklama hizmeti aracılığıyla tutuluyor. Toplam Bitcoin portföy değeri ise yaklaşık 59 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Devletler tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, yaklaşık 328.000 BTC ile açık ara en büyük Bitcoin sahibi olarak sıralandı. Özellikle ABD’nin elindeki varlıkların büyük bölümü, son yıllarda gerçekleştirilen siber saldırılar ve yasa dışı işlemler sonucu yapılan el koymalardan elde edildi. Bitfinex hacki ve Silk Road operasyonları bu kaynağın önemli bir kısmını oluşturuyor. ABD hükümetinin elindeki Bitcoin miktarı, toplam arzın yüzde 1,6’sına denk geliyor.

İngiltere hükümeti üçüncü sırada, Metropolitan Polis’in gerçekleştirdiği operasyonlarda el koyulan 61.000 BTC ile dikkat çekti. El Salvador, 7.600 BTC’yi doğrudan ülke hazinesi adına günde düzenli alımlarla; Bhutan ise madencilik yatırımlarından toplam 3.500 BTC’ye ulaştı.

Bilinmeyen Bitcoin Balinaları ve Büyük Cüzdanlar

Listede yer alan en büyük bireysel cüzdan, Binance’in soğuk cüzdanı olarak 249.000 BTC içeriyor. Bir diğer Binance soğuk cüzdanında ise 145.000 BTC bulunmakta. Ayrıca Robinhood soğuk cüzdanında 141.000 BTC, Bitfinex ise 130.000 BTC ile öne çıkıyor. ABD hükümetinin Bitfinex olayıyla bağlantılı bir başka cüzdanı ise 95.000 BTC barındırıyor.

Stablecoin sağlayıcısı Tether’in Bitcoin rezerv cüzdanında yaklaşık 97.000 BTC yer alırken, sahipliği kesin şekilde belirlenemeyen anonim adreslerde ise ciddi bakiyeler kalmaya devam ediyor. Bunlardan biri 92.000 BTC, diğerleri sırasıyla 78.000, 54.000, 52.000 ve 44.000 BTC içeriyor. Bu durum, Bitcoin’in büyük kısmının hâlâ perde arkasındaki sahipler tarafından kontrol edildiğini gösteriyor.

Arkham verileri, Satoshi Nakamoto’ya bağlı cüzdanların, Bitcoin’in toplam arzının yaklaşık yüzde 5,5’ine denk gelen 1,096 milyon BTC ile en büyük açık adresli birikimi temsil ettiğini vurguluyor. Bu cüzdanlarda yıllar boyunca düzenli hareket olmaması, kripto dünyasında merak uyandırmayı sürdürüyor.