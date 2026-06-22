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Solana (SOL)

Solana’da 600 bin SOL borsalara taşındı! Kritik seviyelerde neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana’da yaklaşık 600 bin SOL merkezi borsalara taşındı ve kısa vadeli baskı riski öne çıktı.
  • 📊 SOL fiyatı 74,02 dolara yükselirken son 24 saatte yüzde 3,08 değer kazandı.
  • 🎯 Analistlere göre alımlar sürerse $SOL için 80 ile 82 dolar aralığı yeniden test edilebilir.
  • 🧭 Piyasada 50 dolar seviyesi olası destek bölgesi olarak yakından izleniyor.
Onur Atam
Onur Atam

Solana piyasasında borsalara yönelen transferlerin artması, kısa vadede temkinli bir görünümü öne çıkardı. Zincir üstü verileri izleyen analistlere göre yaklaşık 600 bin SOL’un merkezi borsalara aktarılması, bazı yatırımcıların kar satışına hazırlanabileceğine işaret etti. Buna karşın fiyat tarafında sınırlı bir toparlanma sinyali de dikkat çekti.

İçindekiler
1 Borsalara girişler dikkat çekti
2 50 dolar desteği ve toparlanma ihtimali
3 Direnç bölgesi belirleyici olabilir

Borsalara girişler dikkat çekti

Haberde paylaşılan verilere göre Solana yazım sırasında 74,02 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 1,89 milyar dolar, piyasa değeri ise 42,96 milyar dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatte kaydedilen yüzde 3,08’lik yükseliş, teknik görünümde olası bir dönüş tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Kripto analisti Ali Charts, son dönemde yaklaşık 600 bin Solana’nın merkezi borsalara taşındığını belirtti. Bu tür hareketler, varlıkların kişisel cüzdanlardan işlem platformlarına aktarılması nedeniyle, piyasada daha ihtiyatlı bir duruşa işaret edebiliyor.

Yaklaşık 600 bin SOL’un merkezi borsalara aktarılması, piyasa katılımcılarının kısa vadeli riskleri yeniden değerlendirdiğini ve olası kar satışları için hazırlık yaptığını düşündürüyor.

Geçmişte benzer giriş artışlarının, yeterli talep oluşmadığı dönemlerde fiyat üzerinde geçici baskı yarattığı görüldü. Bu nedenle borsalara yönelen son transferlerin, özellikle kısa vadeli destek bölgelerinde oynaklığı artırabileceği değerlendiriliyor.

50 dolar desteği ve toparlanma ihtimali

Piyasada 50 dolar seviyesi, birçok yatırımcı tarafından olası destek alanı olarak izleniyor. Fiyatın bu bölgeye doğru geri çekilmesi halinde likiditenin test edilmesi ve piyasa algısının yeniden dengelenmesi gündeme gelebilir. Böyle bir senaryo, daha sonra oluşabilecek yeni yükseliş denemeleri için daha sağlam bir taban hazırlayabilir.

Diğer yandan kripto analisti BitGuru, Solana fiyatının daha önce yoğun satışla karşılaştığı önemli bir dönüş bölgesinden tepki aldığını aktardı. Analiste göre alıcılar bu noktadan sonra yeniden kontrol sağladı ve fiyat hareketi görece dengeli kaldı.

Bu görünüm, son düşüşün daha geniş çaplı bir ayı piyasasından ziyade bir düzeltme olabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Alımların sürmesi halinde Solana’nın 80 ila 82 dolar aralığındaki direnç bölgesine yönelmesi beklenebilir.

Direnç bölgesi belirleyici olabilir

Analizde, mevcut zirvelerin üzerinde kalıcılık sağlanmasının toparlanma açısından önemli olduğu vurgulandı. 80 ila 82 dolar bandının aşılması durumunda yükselişin daha kalıcı bir yapıya kavuşabileceği, aksi halde fiyatın bir süre yatay seyirde kalabileceği ifade ediliyor.

Haberde yer alan değerlendirmeler piyasa analizi ve fiyat beklentileri niteliği taşıyor. Kripto varlıklarda yüksek oynaklık devam ettiği için, yatırımcıların işlem kararlarını kendi araştırmalarına dayandırması gerektiği hatırlatılıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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