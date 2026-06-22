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RIPPLE (XRP)

XRP’de dikkat çeken hedef 17 dolar oldu! Piyasada hangi sinyaller izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP için 17 dolar hedefi yeniden gündeme geldi ve teknik yapı yakından izleniyor.
  • 📈 XRP, haber sırasında 1,14 dolarda işlem görürken bazı analistler yükseliş ivmesinin sürdüğünü belirtiyor.
  • 💸 Bitwise XRP ETF, 151 işlem gününün 149’unda net giriş gördü ve bu ilgi $XRP’de beklentileri destekliyor.
  • 🕒 Daha önce 0,50 dolardan 3,30 doların üzerine çıkan hareket, mevcut senaryoda önemli bir referans olarak gösteriliyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

XRP fiyatında teknik görünümün yukarı yönlü bir kırılma yapısını koruduğu, bu nedenle piyasada iyimser beklentilerin güç kazandığı aktarılıyor. Analistlere göre bu görünümün devamı için kilit destek seviyelerinin korunması ve mevcut ivmenin sürmesi gerekiyor. Yatırımcı ilgisinin ETF tarafındaki düzenli girişlerle desteklenmesi de bu tabloyu öne çıkaran unsurlar arasında yer alıyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde yukarı yönlü beklenti
2 Önceki yükseliş örnek gösteriliyor
3 ETF verileri yatırımcı ilgisine işaret ediyor

Teknik görünümde yukarı yönlü beklenti

Haberin yazıldığı sırada XRP, 1,14 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 737,22 milyon dolar, piyasa değeri ise 71 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Son 24 saatte görece dengeli bir seyir öne çıksa da fiyat yapısı ve fon girişleri, bazı piyasa katılımcılarına göre olası bir yükseliş dönüşümüne işaret ediyor.

Kripto para analisti Javon Marks, XRP’deki kırılma yapısının bozulmadığını belirtti. Bu değerlendirme, teknik görünümün yukarı yönlü kaldığı görüşünü desteklerken, bazı analistler ölçülü hareket hedefinin 17 dolar civarında gündemde kalmayı sürdürdüğünü ifade ediyor.

XRP’deki kırılma yapısının korunduğu ve bu nedenle teknik tarafta yukarı yönlü senaryonun geçerliliğini sürdürdüğü, bazı analistlerin 17 dolar civarındaki hedefi masada tuttuğu belirtiliyor.

Söz konusu beklenti, klasik kırılma teorisine dayanıyor. Bu yaklaşımda, fiyatın daha önce sıkıştığı alan yukarı yönlü onay alındıktan sonra hedef bölge hesaplamasında kullanılıyor. Mevcut seviyeler baz alındığında bu senaryo yaklaşık 12 katlık, başka bir ifadeyle yaklaşık yüzde 1.100’lük potansiyel bir yükseliş alanına işaret ediyor.

Önceki yükseliş örnek gösteriliyor

Piyasa analistleri, olası hareketin henüz erken aşamada olabileceğini savunuyor. Bu görüşe göre güçlü ivme korunurken belirgin bir yorgunluk işareti görülmemesi, rallinin devam edebileceği beklentisini destekliyor.

Daha önce XRP fiyatının yaklaşık 0,50 dolardan 3,30 doların üzerine hızlı şekilde yükselmesi de benzer bir dinamiğin örneği olarak gösteriliyor. Buna karşın analistler, 17 dolarlık senaryonun kesinleşmiş bir sonuç olmadığını, bu ihtimalin tamamen trend gücünün sürmesine bağlı kaldığını vurguluyor.

ETF verileri yatırımcı ilgisine işaret ediyor

BankXRP tarafından paylaşılan verilere göre Bitwise XRP ETF, işlem görmeye başladığı dönemden bu yana dikkat çekici ölçüde istikrarlı bir yatırımcı talebi gördü. Veriler, 151 işlem gününün 149’unda net giriş kaydedildiğini ortaya koyuyor. Bu da yüzde 98,7’lik bir akış oranına işaret ederken, yedi ayı aşan sürede yalnızca iki gün negatif akış görüldüğü anlamına geliyor.

Bitwise, dijital varlık odaklı yatırım ürünleriyle bilinen bir varlık yönetim şirketi olarak öne çıkıyor. ETF ise belirli bir varlığı ya da endeksi takip eden ve borsada işlem gören yatırım fonu anlamına geliyor.

Mini sözlük: ETF, bir varlığı doğrudan almadan o varlığın fiyat hareketine erişim sağlayabilen borsa yatırım fonudur. Net giriş ise ilgili fona yeni para girişi olduğunu, yani yatırımcı talebinin satışlardan daha güçlü seyrettiğini gösterir.

Verilerde dikkat çeken noktalardan biri, bu eğilimin yeni bir gelişme olmadan da korunması oldu. Mayıs boyunca ETF akışlarının yeniden pozitif seyre dönmesi, piyasa gözlemcilerine göre hareketin geçici bir dalgadan çok daha kalıcı bir ilgiye dayanabileceğini gösteriyor. Düzenli para girişi de uzun vadeli güvenin önemli işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
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