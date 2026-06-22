Kayıt Banner
DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin üçgen formasyonunda sıkışırken açık pozisyonlar %4,52 artarak 1,12 milyar dolara çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin fiyatı uzun vadeli simetrik üçgen içinde kritik bir kırılma noktasına yaklaştı.
  • 📊 $DOGE için açık pozisyonlar %4,52 artarak 1,12 milyar dolara çıkarken işlem hacmi %18,74 geriledi.
  • 📉 Piyasada fiyat sıkışması derinleşirken türev taraftaki hareketlilik dikkat çekti.
  • 🧭 Analistler, 2017 ve 2020 döngülerine benzer yapının yeniden oluştuğunu belirtti.
İlayda Peker
İlayda Peker

Dogecoin fiyatı, uzun süredir devam eden yatay seyrin ardından aylık grafikte yeniden simetrik üçgen formasyonu içinde hareket ediyor. Piyasada bu yapının önemli bir kırılmaya işaret edebileceği değerlendirilirken, işlemciler fiyatın kritik bir dönüm noktasına yaklaştığını izliyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşik öne çıktı
2 Türev piyasalar ile hacim verileri ayrıştı

Teknik görünümde kritik eşik öne çıktı

Haberde yer alan verilere göre DOGE, yazım sırasında 0,08347 dolardan işlem gördü. Kripto varlığın 24 saatlik işlem hacmi 284,15 milyon dolar, piyasa değeri ise 12,91 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte görece dengeli bir görünüm oluşsa da, fiyat yapısı ile türev piyasalardaki hareketlilik olası yön değişimi beklentisini güçlendirdi.

Kripto analisti Trader Tardigrade, Dogecoin’in aylık grafiğinde daha önce 2017 ve 2020 dönemlerinde de görülen uzun vadeli simetrik üçgen yapısının yeniden oluştuğunu belirtti. Dogecoin, 2013 yılında şaka amaçlı başlatılan ancak zamanla geniş bir topluluk desteğine ulaşan bir kripto para olarak biliniyor.

Trader Tardigrade’in değerlendirmesine göre Dogecoin fiyatı, geçmiş döngülerde güçlü yukarı yönlü hareketlerin öncesinde görülen uzun vadeli simetrik üçgen yapısına yeniden yaklaştı.

Önceki iki döngüde fiyatın üçgenin tepe noktasına doğru sıkışması, daha sert yukarı yönlü hareketlerden önce görülmüştü. Analistlere göre mevcut görünüm de benzer bir yakınsama bölgesine işaret ediyor. Bu tür formasyonlar genellikle alıcı ve satıcıların fiyat aralığını daraltmasıyla oynaklığın azalmasına bağlanıyor.

Türev piyasalar ile hacim verileri ayrıştı

Piyasanın dikkat çektiği bir başka veri ise açık pozisyonlardaki artış oldu. DOGE açık pozisyon büyüklüğü %4,52 yükselerek 1,12 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, türev piyasalarda daha fazla kontrat taşındığını ve işlemcilerin pozisyonlarını birkaç seanstır genişlettiğini gösterdi.

Buna karşılık toplam işlem hacmi %18,74 düşüşle 546,43 milyon dolara geriledi. Hacimdeki zayıflama, spot ve vadeli tarafta kısa vadeli işlem iştahının sınırlanmış olabileceğine işaret ederken, açık pozisyonlarla hacim arasındaki ayrışma piyasadaki yön arayışını daha görünür hale getirdi.

GöstergeSeviyeDeğişim
DOGE fiyatı0,08347 dolar24 saatte yatay
Açık pozisyon1,12 milyar dolar%4,52 artış
Toplam işlem hacmi546,43 milyon dolar%18,74 düşüş

Bazı iyimser tahminlerde, olası bir yukarı yönlü kırılma halinde 3 dolar seviyesinin hedef olarak gündeme gelebileceği öne sürüldü. Bununla birlikte bu senaryonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda kesinlik bulunmuyor. Genel piyasa eğiliminin belirleyici olmaya devam edeceği, bu nedenle işlemcilerin DOGE fiyat hareketini yakından izlediği aktarılıyor.

Veriler, fiyatın teknik olarak kritik bir sıkışma alanına yaklaşırken açık pozisyonların arttığını, buna karşın işlem hacminin gerilediğini ortaya koydu.

Haberde yer verilen değerlendirmeler piyasa analizi ve fiyat beklentilerinden oluşuyor. Bu tür teknik yorumların kesin sonuç anlamına gelmediği, kripto para piyasalarının yüksek oynaklık taşıdığı da ayrıca hatırlatıldı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

DOGE 0,080 dolar eşiğinde tutunuyor! Sıradaki hareket neyi gösterecek?

Dogecoin uzun vadeli destek çizgisinde tutunursa geçmiş döngülerdekine benzer bir yükseliş görülebilir

Dogecoin aylık grafiğinde 2017 ve 2020’ye benzetilen üçgen yapı yeniden ortaya çıktı

Dogecoin’de kritik eşik korunuyor! Analistlerin dikkat çektiği sinyaller ne gösteriyor?

Dogecoin kritik bölgede tutunuyor! Sıradaki hareket ne olabilir?

Dogecoin’de 5 gün için %14,11 tahmini öne çıktı! Kritik seviyelerde neler yaşanıyor?

Dogecoin’de 420 milyon adetlik satış baskısı arttı! Piyasada şimdi hangi seviyeler izleniyor?

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Solana’da 600 bin SOL borsalara taşındı! Kritik seviyelerde neler yaşandı?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana’da 600 bin SOL borsalara taşındı! Kritik seviyelerde neler yaşandı?
Solana (SOL)
XRP’de dikkat çeken hedef 17 dolar oldu! Piyasada hangi sinyaller izleniyor?
RIPPLE (XRP)
Bitcoin haftalık kapanışını 200 haftalık ortalamanın üzerinde yaparken gözler 66 bin dolara çevrildi
BITCOIN (BTC)
Güney Kore ihracatı %60,4 arttı! Piyasada dengeler nereye kayıyor?
Kripto Para
XRP önceki döngü zirvesi olan 3,66 dolardan %68 gerileyerek 1,13 dolara düştü
RIPPLE (XRP)
Lost your password?