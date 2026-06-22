Dogecoin üçgen formasyonunda sıkışırken açık pozisyonlar %4,52 artarak 1,12 milyar dolara çıktı

Dogecoin fiyatı, uzun süredir devam eden yatay seyrin ardından aylık grafikte yeniden simetrik üçgen formasyonu içinde hareket ediyor. Piyasada bu yapının önemli bir kırılmaya işaret edebileceği değerlendirilirken, işlemciler fiyatın kritik bir dönüm noktasına yaklaştığını izliyor.

Teknik görünümde kritik eşik öne çıktı

Haberde yer alan verilere göre DOGE, yazım sırasında 0,08347 dolardan işlem gördü. Kripto varlığın 24 saatlik işlem hacmi 284,15 milyon dolar, piyasa değeri ise 12,91 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte görece dengeli bir görünüm oluşsa da, fiyat yapısı ile türev piyasalardaki hareketlilik olası yön değişimi beklentisini güçlendirdi.

Kripto analisti Trader Tardigrade, Dogecoin’in aylık grafiğinde daha önce 2017 ve 2020 dönemlerinde de görülen uzun vadeli simetrik üçgen yapısının yeniden oluştuğunu belirtti. Dogecoin, 2013 yılında şaka amaçlı başlatılan ancak zamanla geniş bir topluluk desteğine ulaşan bir kripto para olarak biliniyor.

Trader Tardigrade’in değerlendirmesine göre Dogecoin fiyatı, geçmiş döngülerde güçlü yukarı yönlü hareketlerin öncesinde görülen uzun vadeli simetrik üçgen yapısına yeniden yaklaştı.

Önceki iki döngüde fiyatın üçgenin tepe noktasına doğru sıkışması, daha sert yukarı yönlü hareketlerden önce görülmüştü. Analistlere göre mevcut görünüm de benzer bir yakınsama bölgesine işaret ediyor. Bu tür formasyonlar genellikle alıcı ve satıcıların fiyat aralığını daraltmasıyla oynaklığın azalmasına bağlanıyor.

Türev piyasalar ile hacim verileri ayrıştı

Piyasanın dikkat çektiği bir başka veri ise açık pozisyonlardaki artış oldu. DOGE açık pozisyon büyüklüğü %4,52 yükselerek 1,12 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, türev piyasalarda daha fazla kontrat taşındığını ve işlemcilerin pozisyonlarını birkaç seanstır genişlettiğini gösterdi.

Buna karşılık toplam işlem hacmi %18,74 düşüşle 546,43 milyon dolara geriledi. Hacimdeki zayıflama, spot ve vadeli tarafta kısa vadeli işlem iştahının sınırlanmış olabileceğine işaret ederken, açık pozisyonlarla hacim arasındaki ayrışma piyasadaki yön arayışını daha görünür hale getirdi.

Gösterge Seviye Değişim DOGE fiyatı 0,08347 dolar 24 saatte yatay Açık pozisyon 1,12 milyar dolar %4,52 artış Toplam işlem hacmi 546,43 milyon dolar %18,74 düşüş

Bazı iyimser tahminlerde, olası bir yukarı yönlü kırılma halinde 3 dolar seviyesinin hedef olarak gündeme gelebileceği öne sürüldü. Bununla birlikte bu senaryonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda kesinlik bulunmuyor. Genel piyasa eğiliminin belirleyici olmaya devam edeceği, bu nedenle işlemcilerin DOGE fiyat hareketini yakından izlediği aktarılıyor.

Veriler, fiyatın teknik olarak kritik bir sıkışma alanına yaklaşırken açık pozisyonların arttığını, buna karşın işlem hacminin gerilediğini ortaya koydu.

Haberde yer verilen değerlendirmeler piyasa analizi ve fiyat beklentilerinden oluşuyor. Bu tür teknik yorumların kesin sonuç anlamına gelmediği, kripto para piyasalarının yüksek oynaklık taşıdığı da ayrıca hatırlatıldı.