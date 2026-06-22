Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Morgan Stanley’den kripto ETF cephesinde dikkat çeken hamle! %0,14’lük ücret tarifesi neyi değiştirebilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Morgan Stanley, Ether ve Solana ETF’lerinde yıllık ücreti %0,14 olarak belirledi.
  • 📉 Bu oran, ABD’deki spot Ether ve spot Solana ETF’leri arasında en düşük seviye olarak öne çıktı.
  • 🧾 Güncellenen başvurular, SEC onay sürecinin son aşamaya yaklaşmış olabileceği beklentisini artırdı ve $SOL tarafındaki ilgiyi yeniden gündeme taşıdı.
  • 🔒 Belgelerde staking hizmeti sağlayıcıları ve ödüller üzerinden alınacak %5’lik ücret de netleşti.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Morgan Stanley, Ether ve Solana borsa yatırım fonlarına ilişkin güncellenmiş başvurularında rakiplerinin altına inmeyi hedefleyen bir ücret politikası açıkladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan değişikliklerde, her iki ürün için de yıllık yönetim ücretinin %0,14 olarak belirlendiği görüldü.

İçindekiler
1 Ücretlerde yeni eşik
2 Geç girişte fiyat rekabeti öne çıkıyor
3 Staking yapısı ve işlem kodları netleşti

Ücretlerde yeni eşik

Açıklanan oran, ABD’de işlem gören spot Ether ve Solana ETF’leri arasında en düşük seviyeye işaret ediyor. Farside Investors verilerine göre şu anda spot Ether tarafında en düşük ücret %0,15 ile Grayscale Ethereum Staking Mini ETF’de bulunuyor. Spot Solana ETF’lerinde ise en düşük oran %0,19 ile Franklin Templeton’ın Franklin Solana ETF’si için uygulanıyor.

Morgan Stanley’nin başvurularını ocak ayındaki ilk dosyalamanın ardından ikinci kez güncellemesi de dikkat çekti. Piyasada bu tür değişiklikler, düzenleyici inceleme sürecinin son aşamaya yaklaşmış olabileceğine işaret eden gelişmeler arasında değerlendiriliyor. Onay gelmesi halinde söz konusu ürünlerin ABD’de piyasaya çıkacak 11. spot Ether ETF’si ve yedinci spot Solana ETF’si olması bekleniyor.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, açıklanan ücret seviyelerinin bu ürünleri hem ABD’de hem de küresel ölçekte en düşük maliyetli seçenekler arasına yerleştirdiğini belirtti.

Geç girişte fiyat rekabeti öne çıkıyor

Morgan Stanley, spot kripto ETF pazarına rakiplerine göre daha geç dahil olurken düşük ücret stratejisini öne çıkarıyor. BlackRock ve Fidelity gibi büyük ihraççıların ağırlık taşıdığı bu alanda şirket, nisan ayında işleme açılan Bitcoin ETF’sinde de %0,14 ücret belirlemişti. Bu oran, Grayscale’in mini Bitcoin ETF’sinde uyguladığı %0,15’lik seviyenin altında kalmıştı.

Şirketin Bitcoin fonu, ilk işlem gününde 30,6 milyon dolarlık giriş kaydetmişti. Sonraki dönemde toplam net girişin 331 milyon dolara ulaştığı aktarıldı. Bu performans, Ocak 2024’te piyasaya çıkan Invesco, Franklin Templeton ve CoinShares ürünlerinin önüne geçilmesini sağladı.

Staking yapısı ve işlem kodları netleşti

Güncellenen belgelerde, her iki ETF için staking hizmetinin Figment, Galaxy Blockchain Infrastructure ve Coinbase Canada tarafından sağlanacağı bilgisi de yer aldı. Belgelerde ayrıca, ürünlerin staking gelirleri üzerinden %5 oranında bir staking ücreti uygulanacağı belirtildi.

Mini sözlük: Staking, belirli kripto varlıkların ağ güvenliğine katkı sunmak amacıyla kilitlenmesi ve bunun karşılığında ödül elde edilmesi anlamına gelir. ETF yapısında bu süreç doğrudan yatırımcı tarafından değil, fonun hizmet aldığı kurumsal sağlayıcılar üzerinden yürütülür.

Morgan Stanley, ABD’nin en büyük finans kuruluşları arasında yer alıyor ve varlık yönetimi ile yatırım bankacılığı alanlarındaki faaliyetleriyle öne çıkıyor. Başvurulardaki bilgilere göre Ether ürünü Morgan Stanley Ethereum Trust adıyla sunulacak ve “MSSE” koduyla işlem görecek. Solana ürünü ise Morgan Stanley Solana Trust adıyla listelenecek ve “MSOL” kodunu kullanacak.

Başvurularda yer alan son değişiklikler, şirketin hem maliyet hem de ürün yapısı tarafında rekabeti artırmaya hazırlandığını gösteriyor. Nihai takvim ise SEC’in değerlendirme sürecine bağlı olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum mart 2021 seviyelerine yakın seyrederek 1.700 dolar desteğini korudu

Ethereum, haziran sonuna günler kala tarihinde ilk kez üst üste üç çeyrek düşüşe hazırlanıyor

Ethereum kurucu ortağı Lubin, Buterin’in bilim kurgu romanı projesini savundu

ETH 1.700 doların üstünde tutundu! Gözler 1.960 dolar eşiğinde, sırada ne var?

Ethereum, 2022 dip yapısına benzer görünümle 4.000 dolar üzerindeki önceki zirveleri yeniden hedefleyebilir

Ethereum’da 7,5 milyon dolarlık şaşırtan kayıp! Bu saldırının arkasında ne var?

MEV botunda 7,5 milyon dolarlık açık ortaya çıktı! Perde arkasında neler yaşandı?

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı Dogecoin üçgen formasyonunda sıkışırken açık pozisyonlar %4,52 artarak 1,12 milyar dolara çıktı
Bir Sonraki Yazı Ethereum mart 2021 seviyelerine yakın seyrederek 1.700 dolar desteğini korudu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP borsalardaki arzın 7 yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle 1,10 ile 1,30 dolar aralığında kaldı
RIPPLE (XRP)
Taylandlı yetkililer, 5 kuzeydoğu eyaletinde düzenlenen baskınlarda 315 Bitcoin madencilik cihazına el koydu
Kripto Para
Ethereum mart 2021 seviyelerine yakın seyrederek 1.700 dolar desteğini korudu
Ethereum (ETH)
Dogecoin üçgen formasyonunda sıkışırken açık pozisyonlar %4,52 artarak 1,12 milyar dolara çıktı
DOGECOIN (DOGE)
Solana’da 600 bin SOL borsalara taşındı! Kritik seviyelerde neler yaşandı?
Solana (SOL)
Lost your password?