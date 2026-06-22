Morgan Stanley’den kripto ETF cephesinde dikkat çeken hamle! %0,14’lük ücret tarifesi neyi değiştirebilir?

Morgan Stanley, Ether ve Solana borsa yatırım fonlarına ilişkin güncellenmiş başvurularında rakiplerinin altına inmeyi hedefleyen bir ücret politikası açıkladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan değişikliklerde, her iki ürün için de yıllık yönetim ücretinin %0,14 olarak belirlendiği görüldü.

Ücretlerde yeni eşik

Açıklanan oran, ABD’de işlem gören spot Ether ve Solana ETF’leri arasında en düşük seviyeye işaret ediyor. Farside Investors verilerine göre şu anda spot Ether tarafında en düşük ücret %0,15 ile Grayscale Ethereum Staking Mini ETF’de bulunuyor. Spot Solana ETF’lerinde ise en düşük oran %0,19 ile Franklin Templeton’ın Franklin Solana ETF’si için uygulanıyor.

Morgan Stanley’nin başvurularını ocak ayındaki ilk dosyalamanın ardından ikinci kez güncellemesi de dikkat çekti. Piyasada bu tür değişiklikler, düzenleyici inceleme sürecinin son aşamaya yaklaşmış olabileceğine işaret eden gelişmeler arasında değerlendiriliyor. Onay gelmesi halinde söz konusu ürünlerin ABD’de piyasaya çıkacak 11. spot Ether ETF’si ve yedinci spot Solana ETF’si olması bekleniyor.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, açıklanan ücret seviyelerinin bu ürünleri hem ABD’de hem de küresel ölçekte en düşük maliyetli seçenekler arasına yerleştirdiğini belirtti.

Geç girişte fiyat rekabeti öne çıkıyor

Morgan Stanley, spot kripto ETF pazarına rakiplerine göre daha geç dahil olurken düşük ücret stratejisini öne çıkarıyor. BlackRock ve Fidelity gibi büyük ihraççıların ağırlık taşıdığı bu alanda şirket, nisan ayında işleme açılan Bitcoin ETF’sinde de %0,14 ücret belirlemişti. Bu oran, Grayscale’in mini Bitcoin ETF’sinde uyguladığı %0,15’lik seviyenin altında kalmıştı.

Şirketin Bitcoin fonu, ilk işlem gününde 30,6 milyon dolarlık giriş kaydetmişti. Sonraki dönemde toplam net girişin 331 milyon dolara ulaştığı aktarıldı. Bu performans, Ocak 2024’te piyasaya çıkan Invesco, Franklin Templeton ve CoinShares ürünlerinin önüne geçilmesini sağladı.

Staking yapısı ve işlem kodları netleşti

Güncellenen belgelerde, her iki ETF için staking hizmetinin Figment, Galaxy Blockchain Infrastructure ve Coinbase Canada tarafından sağlanacağı bilgisi de yer aldı. Belgelerde ayrıca, ürünlerin staking gelirleri üzerinden %5 oranında bir staking ücreti uygulanacağı belirtildi.

Mini sözlük: Staking, belirli kripto varlıkların ağ güvenliğine katkı sunmak amacıyla kilitlenmesi ve bunun karşılığında ödül elde edilmesi anlamına gelir. ETF yapısında bu süreç doğrudan yatırımcı tarafından değil, fonun hizmet aldığı kurumsal sağlayıcılar üzerinden yürütülür.

Morgan Stanley, ABD’nin en büyük finans kuruluşları arasında yer alıyor ve varlık yönetimi ile yatırım bankacılığı alanlarındaki faaliyetleriyle öne çıkıyor. Başvurulardaki bilgilere göre Ether ürünü Morgan Stanley Ethereum Trust adıyla sunulacak ve “MSSE” koduyla işlem görecek. Solana ürünü ise Morgan Stanley Solana Trust adıyla listelenecek ve “MSOL” kodunu kullanacak.

Başvurularda yer alan son değişiklikler, şirketin hem maliyet hem de ürün yapısı tarafında rekabeti artırmaya hazırlandığını gösteriyor. Nihai takvim ise SEC’in değerlendirme sürecine bağlı olacak.