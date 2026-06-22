Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Ethereum mart 2021 seviyelerine yakın seyrederek 1.700 dolar desteğini korudu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, Mart 2021 seviyelerine yakın kalarak 1.731 dolarda işlem görüyor ve $ETH için 1.700 dolar desteği izleniyor.
  • 📊 Analistler, 1.750 ve 1.960 dolar seviyelerini kısa ve orta vadede kritik eşik olarak öne çıkarıyor.
  • 🏦 Haziran 2026’da Binance’ten yüksek miktarda ETH çıkışı görülürken satış baskısının azalabileceği değerlendiriliyor.
  • 📦 Bitmine’ın elindeki 5,54 milyon ETH, dolaşımdaki arzın %4,58’ine ulaştı.
Onur Atam
Onur Atam

Ethereum, 22 Haziran itibarıyla 1.731 dolar civarında işlem görürken piyasa odağında yeniden 1.700 dolar bölgesi yer aldı. Son 24 saatte %0,48 yükselen ETH, gün içinde 1.708 dolar ile 1.742 dolar aralığında hareket etti. Varlığın mevcut fiyatı, Mart 2021’de görülen seviyelere oldukça yakın kaldı.

İçindekiler
1 Beş yıllık performans ve kısa vadeli eşik
2 Destek ve direnç seviyeleri öne çıkıyor
3 Borsadan çıkışlar ve kurumsal birikim

Beş yıllık performans ve kısa vadeli eşik

Piyasa analisti Ali Martinez, Ethereum’un son yıllardaki sert dalgalanmalara rağmen uzun vadeli yatırımcıya net fiyat artışı sunmadığını belirtti. Martinez’e göre beş yıl önce yapılan 10.000 dolarlık bir yatırım bugün yaklaşık aynı değerde bulunuyor. Bu tablo, fiyat hareketinin etkileyici yükseliş ve düşüş dönemlerine karşın başlangıç seviyesine yakın kaldığını gösteriyor.

Ali Martinez, Ethereum’un Mart 2021’deki fiyatına yakın işlem gördüğünü, bu nedenle beş yıl önce yapılan 10.000 dolarlık bir yatırımın bugün de yaklaşık 10.000 dolar değerinde olduğunu aktardı.

Kısa vadede analistler 1.750 dolar seviyesini önemli bir eşik olarak izliyor. Daan Crypto’ya göre bu bölgenin yeniden kazanılması kısa vadeli güce işaret edebilir. Buna karşılık fiyatın bu seviyenin altında kalması zayıflık sinyali olarak değerlendiriliyor. Analist, ETH’nin şubat zirvelerinin üzerine kısa süreli çıkış yaptıktan sonra bu ivmeyi korumakta zorlandığını, ancak yeni bir denemenin sürdüğünü kaydetti.

Destek ve direnç seviyeleri öne çıkıyor

Teknik görünümde 1.700 doların hemen altındaki alan yakından izleniyor. Bu bölgenin korunamaması halinde 1.650 dolar bir sonraki destek noktası olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü daha sert bir kırılmada ise Ali Martinez, 1.060 dolar seviyesini kritik destek olarak işaret etti.

Yukarı yönlü senaryoda aylık ölçekte 1.960 dolar ana direnç konumunda bulunuyor. Ethereum şimdiye kadar bu seviyenin üzerinde aylık kapanış yapamadı. 1.960 doların aşılması halinde 2.850 dolar ilk büyük hedef olarak görülüyor. Daha yukarıda ise 3.740 ve 4.630 dolar seviyeleri takip ediliyor.

SeviyeAnlamı
1.700 dolarYakın vadeli ana destek
1.650 dolarDestek kırılırsa izlenen alt bölge
1.960 dolarAylık ana direnç
2.850 dolarDirenç aşılırsa öne çıkan hedef

Göstergeler ise henüz net bir trend dönüşümünü doğrulamıyor. MACD histogramı pozitif bölgede bulunsa da ana ölçümler hala negatif alanda yer alıyor. RSI ise 40,45 seviyesinde ve nötr kabul edilen 50 eşiğinin altında kalmayı sürdürüyor.

Borsadan çıkışlar ve kurumsal birikim

Haziran 2026 boyunca Binance’ten dikkat çekici miktarda ETH çıkışı yaşandığı aktarıldı. Zincir üstü verileri izleyen CryptoQuant analisti Rei Researcher, Ethereum fiyatı 1.710 dolar çevresindeyken borsadan yüksek hacimli çekimlerin gerçekleştiğini bildirdi. Borsalardaki bakiyenin azalması, genellikle kısa vadeli satış baskısının sınırlanmasıyla ilişkilendiriliyor.

Aynı dönemde Bitmine’ın kurumsal alımları da öne çıktı. Şirketin Aralık 2025’ten bu yana 1,4 milyonun üzerinde ETH topladığı, toplam varlığının 5,54 milyon ETH’ye ulaştığı belirtildi. Bu miktarın yaklaşık 9,40 milyar dolar değerinde olduğu ve dolaşımdaki arzın %4,58’ine karşılık geldiği ifade edildi.

Daan Crypto, 1.750 dolar seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından belirleyici olduğunu, bu eşiğin geri alınamamasının zayıflık işareti sayılabileceğini vurguladı.

Ethereum’un toplam piyasa değeri ise 200 milyar doların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu tablo, fiyatın uzun dönemli yatay görünümüne rağmen varlığın piyasa büyüklüğü bakımından en büyük kripto paralar arasındaki yerini koruduğunu gösteriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Morgan Stanley’den kripto ETF cephesinde dikkat çeken hamle! %0,14’lük ücret tarifesi neyi değiştirebilir?

Ethereum, haziran sonuna günler kala tarihinde ilk kez üst üste üç çeyrek düşüşe hazırlanıyor

Ethereum kurucu ortağı Lubin, Buterin’in bilim kurgu romanı projesini savundu

ETH 1.700 doların üstünde tutundu! Gözler 1.960 dolar eşiğinde, sırada ne var?

Ethereum, 2022 dip yapısına benzer görünümle 4.000 dolar üzerindeki önceki zirveleri yeniden hedefleyebilir

Ethereum’da 7,5 milyon dolarlık şaşırtan kayıp! Bu saldırının arkasında ne var?

MEV botunda 7,5 milyon dolarlık açık ortaya çıktı! Perde arkasında neler yaşandı?

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
Bir Önceki Yazı Morgan Stanley’den kripto ETF cephesinde dikkat çeken hamle! %0,14’lük ücret tarifesi neyi değiştirebilir?
Bir Sonraki Yazı Taylandlı yetkililer, 5 kuzeydoğu eyaletinde düzenlenen baskınlarda 315 Bitcoin madencilik cihazına el koydu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Taylandlı yetkililer, 5 kuzeydoğu eyaletinde düzenlenen baskınlarda 315 Bitcoin madencilik cihazına el koydu
Kripto Para
Morgan Stanley’den kripto ETF cephesinde dikkat çeken hamle! %0,14’lük ücret tarifesi neyi değiştirebilir?
Ethereum (ETH)
Dogecoin üçgen formasyonunda sıkışırken açık pozisyonlar %4,52 artarak 1,12 milyar dolara çıktı
DOGECOIN (DOGE)
Solana’da 600 bin SOL borsalara taşındı! Kritik seviyelerde neler yaşandı?
Solana (SOL)
XRP’de dikkat çeken hedef 17 dolar oldu! Piyasada hangi sinyaller izleniyor?
RIPPLE (XRP)
Lost your password?