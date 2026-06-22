Ethereum mart 2021 seviyelerine yakın seyrederek 1.700 dolar desteğini korudu

Ethereum, 22 Haziran itibarıyla 1.731 dolar civarında işlem görürken piyasa odağında yeniden 1.700 dolar bölgesi yer aldı. Son 24 saatte %0,48 yükselen ETH, gün içinde 1.708 dolar ile 1.742 dolar aralığında hareket etti. Varlığın mevcut fiyatı, Mart 2021’de görülen seviyelere oldukça yakın kaldı.

Beş yıllık performans ve kısa vadeli eşik

Piyasa analisti Ali Martinez, Ethereum’un son yıllardaki sert dalgalanmalara rağmen uzun vadeli yatırımcıya net fiyat artışı sunmadığını belirtti. Martinez’e göre beş yıl önce yapılan 10.000 dolarlık bir yatırım bugün yaklaşık aynı değerde bulunuyor. Bu tablo, fiyat hareketinin etkileyici yükseliş ve düşüş dönemlerine karşın başlangıç seviyesine yakın kaldığını gösteriyor.

Ali Martinez, Ethereum’un Mart 2021’deki fiyatına yakın işlem gördüğünü, bu nedenle beş yıl önce yapılan 10.000 dolarlık bir yatırımın bugün de yaklaşık 10.000 dolar değerinde olduğunu aktardı.

Kısa vadede analistler 1.750 dolar seviyesini önemli bir eşik olarak izliyor. Daan Crypto’ya göre bu bölgenin yeniden kazanılması kısa vadeli güce işaret edebilir. Buna karşılık fiyatın bu seviyenin altında kalması zayıflık sinyali olarak değerlendiriliyor. Analist, ETH’nin şubat zirvelerinin üzerine kısa süreli çıkış yaptıktan sonra bu ivmeyi korumakta zorlandığını, ancak yeni bir denemenin sürdüğünü kaydetti.

Destek ve direnç seviyeleri öne çıkıyor

Teknik görünümde 1.700 doların hemen altındaki alan yakından izleniyor. Bu bölgenin korunamaması halinde 1.650 dolar bir sonraki destek noktası olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü daha sert bir kırılmada ise Ali Martinez, 1.060 dolar seviyesini kritik destek olarak işaret etti.

Yukarı yönlü senaryoda aylık ölçekte 1.960 dolar ana direnç konumunda bulunuyor. Ethereum şimdiye kadar bu seviyenin üzerinde aylık kapanış yapamadı. 1.960 doların aşılması halinde 2.850 dolar ilk büyük hedef olarak görülüyor. Daha yukarıda ise 3.740 ve 4.630 dolar seviyeleri takip ediliyor.

Seviye Anlamı 1.700 dolar Yakın vadeli ana destek 1.650 dolar Destek kırılırsa izlenen alt bölge 1.960 dolar Aylık ana direnç 2.850 dolar Direnç aşılırsa öne çıkan hedef

Göstergeler ise henüz net bir trend dönüşümünü doğrulamıyor. MACD histogramı pozitif bölgede bulunsa da ana ölçümler hala negatif alanda yer alıyor. RSI ise 40,45 seviyesinde ve nötr kabul edilen 50 eşiğinin altında kalmayı sürdürüyor.

Borsadan çıkışlar ve kurumsal birikim

Haziran 2026 boyunca Binance’ten dikkat çekici miktarda ETH çıkışı yaşandığı aktarıldı. Zincir üstü verileri izleyen CryptoQuant analisti Rei Researcher, Ethereum fiyatı 1.710 dolar çevresindeyken borsadan yüksek hacimli çekimlerin gerçekleştiğini bildirdi. Borsalardaki bakiyenin azalması, genellikle kısa vadeli satış baskısının sınırlanmasıyla ilişkilendiriliyor.

Aynı dönemde Bitmine’ın kurumsal alımları da öne çıktı. Şirketin Aralık 2025’ten bu yana 1,4 milyonun üzerinde ETH topladığı, toplam varlığının 5,54 milyon ETH’ye ulaştığı belirtildi. Bu miktarın yaklaşık 9,40 milyar dolar değerinde olduğu ve dolaşımdaki arzın %4,58’ine karşılık geldiği ifade edildi.

Daan Crypto, 1.750 dolar seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından belirleyici olduğunu, bu eşiğin geri alınamamasının zayıflık işareti sayılabileceğini vurguladı.

Ethereum’un toplam piyasa değeri ise 200 milyar doların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu tablo, fiyatın uzun dönemli yatay görünümüne rağmen varlığın piyasa büyüklüğü bakımından en büyük kripto paralar arasındaki yerini koruduğunu gösteriyor.