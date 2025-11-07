BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de Çıkış Serisi Bitti: Yatırımcı 240 Milyon Dolarla Döndü

Özet

  • ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri altı gün süren çıkış serisinin ardından 240 milyon dolarlık girişle toparlandı.
  • BlackRock, Fidelity ve Ark & 21Shares ETF'leri başı çekerken, işlem hacimleri de yeniden yükselişe geçti.
  • Piyasa kurumsal güvenin geri dönüşünü fiyatlamaya başladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

ABD’deki spot Bitcoin $102,560.82 ETF‘leri altı gün süren çıkış serisini sona erdirerek Perşembe günü toplam net 240 milyon dolar giriş çekti. Piyasadaki bu yön değişimi yatırımcı güveninde yeniden toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 BlackRock ve Fidelity Öncülüğünde Güçlü Toparlanma
2 Altı Günlük Çıkışın Ardından Yatırımcı Güveni Yeniden Yükseliyor

BlackRock ve Fidelity Öncülüğünde Güçlü Toparlanma

SoSoValue verilerine göre Perşembe günkü girişlerin en büyük kısmı BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust’ına (IBIT) ait oldu. ETF 112.4 milyon dolar ile günün lideri konumuna geldi. Fidelity’nin FBTC’si 61.6 milyon dolar, Ark Invest ile 21Shares’in ortak fonu ARKB ise 60.4 milyon dolar yatırım çekti. Bitwise’ın BITB ETF’i de 5.5 milyon dolarlık taze sermaye girişi oldu.

Spot Bitcoin ETF’leri

Toplam işlem hacmi 4.77 milyar dolar olarak kaydedildi ve bu rakam bir önceki günün 4.07 milyar dolarlık hacmini geride bıraktı. Bu artış piyasanın yeniden likidite kazandığını ve ETF yatırımcılarının risk iştahının yükseldiğini gösterdi.

Altı Günlük Çıkışın Ardından Yatırımcı Güveni Yeniden Yükseliyor

Son altı işlem gününde toplam 2.05 milyar dolarlık sermaye çıkışı yaşanmıştı. Bu dönemde özellikle kurumsal yatırımcıların temkinli duruşu, fiyat volatilitesi ve kar alımları baskısı ön plana çıkmıştı. Ancak Perşembe günü gelen güçlü girişler yatırımcıların yeniden pozisyon almaya başladığını işaret ediyor.

Analistler ETF’lere yönelen bu taze fon akışının Bitcoin’in fiyatına dolaylı bir destek oluşturabileceğini ve piyasanın kısa vadeli düzeltme sürecini tamamlamış olabileceğini belirtiyor. Özellikle BlackRock ve Fidelity gibi dev fonların yeniden öncülük etmesi, kurumsal güvenin sürdüğüne dair güçlü bir sinyal olarak öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde 500 Milyon Doların Üzerinde Çıkış Görüldü

Piyasada Durgunluk, Fırtına Öncesi Sessizlik Mi?

Son Dakika: Hükümet Kapanması Bugün Bitebilir, Demokratlar Merhamete Geldi

Bloomberg Analisti: Gürültüyü Umursamayın Kripto Para Düşüşünü Doğru Okuyun

7 Kasım 2025: Kripto Paralarda Neler Oluyor?

Son Dakika: Bitcoin 99.260 Dolara Geriledi Kripto Paralarda Düşüş Sürüyor

Bitcoin Piyasasında Denge Dönemi: 3 Milyar Dolarlık Güven Oyu

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Dogecoin İçin Spot ETF Onayı 20 Gün İçinde Gelebilir
Bir Sonraki Yazı Pi Network Ekibinden PI Coin’i de İlgilendiren Yeni Hamle: Adım Atıldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Topluluğunda Gerilim: Gerçekçi Tahminler ve Aşırı İyimser Beklentiler
RIPPLE (XRP)
Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde 500 Milyon Doların Üzerinde Çıkış Görüldü
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
XRP’de Yüzde 500’ün Üzerinde Fiyat Sıçraması mı Gelebilir Mi?
RIPPLE (XRP)
Piyasada Durgunluk, Fırtına Öncesi Sessizlik Mi?
BITCOIN (BTC)

Lost your password?