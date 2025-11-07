Bitcoin’de Çıkış Serisi Bitti: Yatırımcı 240 Milyon Dolarla Döndü



ABD’deki spot Bitcoin $102,560.82 ETF‘leri altı gün süren çıkış serisini sona erdirerek Perşembe günü toplam net 240 milyon dolar giriş çekti. Piyasadaki bu yön değişimi yatırımcı güveninde yeniden toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor.

BlackRock ve Fidelity Öncülüğünde Güçlü Toparlanma

SoSoValue verilerine göre Perşembe günkü girişlerin en büyük kısmı BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust’ına (IBIT) ait oldu. ETF 112.4 milyon dolar ile günün lideri konumuna geldi. Fidelity’nin FBTC’si 61.6 milyon dolar, Ark Invest ile 21Shares’in ortak fonu ARKB ise 60.4 milyon dolar yatırım çekti. Bitwise’ın BITB ETF’i de 5.5 milyon dolarlık taze sermaye girişi oldu.

Toplam işlem hacmi 4.77 milyar dolar olarak kaydedildi ve bu rakam bir önceki günün 4.07 milyar dolarlık hacmini geride bıraktı. Bu artış piyasanın yeniden likidite kazandığını ve ETF yatırımcılarının risk iştahının yükseldiğini gösterdi.

Altı Günlük Çıkışın Ardından Yatırımcı Güveni Yeniden Yükseliyor

Son altı işlem gününde toplam 2.05 milyar dolarlık sermaye çıkışı yaşanmıştı. Bu dönemde özellikle kurumsal yatırımcıların temkinli duruşu, fiyat volatilitesi ve kar alımları baskısı ön plana çıkmıştı. Ancak Perşembe günü gelen güçlü girişler yatırımcıların yeniden pozisyon almaya başladığını işaret ediyor.

Analistler ETF’lere yönelen bu taze fon akışının Bitcoin’in fiyatına dolaylı bir destek oluşturabileceğini ve piyasanın kısa vadeli düzeltme sürecini tamamlamış olabileceğini belirtiyor. Özellikle BlackRock ve Fidelity gibi dev fonların yeniden öncülük etmesi, kurumsal güvenin sürdüğüne dair güçlü bir sinyal olarak öne çıkıyor.