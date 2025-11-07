Pi Network Ekibinden PI Coin’i de İlgilendiren Yeni Hamle: Adım Atıldı



Popüler Blockchain projesi Pi Network, uzun süredir beklenen Pi Node 0.5.4 sürümünü duyurdu. Güncellemeyle birlikte Pi Desktop uygulaması başta olmak üzere birçok alanda kullanıcı deneyimini iyileştiren yenilikler devreye alındı. Ekip, özellikle Node güvenilirliği, erişilebilirlik, ödül hesaplamaları ve topluluk tarafından bildirilen hatalara yanıt verme konularında ciddi geliştirmeler yapıldığını bildirdi. Ancak aynı dönemde projenin ana ağ varlığı PI coin piyasa belirsizliği nedeniyle 0,22 dolar civarında dar bir bantta işlem görüyor.

Pi Node 0.5.4: Daha Güvenilir ve Erişilebilir Bir Sistem

Yeni sürüm Pi App Studio’da yaşanan görüntüleme hatalarını gideriyor ve uygulamanın simgesini masaüstü arayüzünün üst kısmına taşıyarak kullanıcı erişimini kolaylaştırıyor. Artık Pi Desktop onaylanmış dış bağlantıları güvenli biçimde açabiliyor. Bu sayede kullanıcılar uygulama içinden blog yazılarına, kaynaklara ve resmi güncellemelere erişim sağlayabiliyor. Önceki sürümde yaşanan bağlantı hatalarının önüne geçilmesi sistem kararlılığını artıran önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca node madencilik ödüllerinde görülen aksaklıklar otomatik güncelleme sorunları ve blok konteyner oluşturma hataları da düzeltildi. Yeni açık port doğrulama sistemi sayesinde ise düğüm bonuslarının daha güvenilir biçimde hesaplanması mümkün hale geldi. Core ekibi bu altyapı iyileştirmesinin gelecekte Node madencilik ödüllerinin taşınması sürecine temel oluşturacağını vurguluyor.

PI Coin Fiyatında Denge Arayışı

Ekim sonunda kısa süreli bir yükselişle 0,30 dolar seviyesini test eden PI coin, Kasım ayıyla birlikte yeniden 0,20 dolar bölgesine geri çekildi. Son haftalarda 0,20 dolar desteği üzerinde kalmayı başaran altcoin yaklaşık 0,22 dolar seviyesinde istikrarını koruyor. Söz konusu fiyat seviyesi geçen ayki dip seviyeye göre yüzde 26 yukarıda olsa da Şubat sonunda kaydedilen zirvenin yüzde 93 altında.

Ayrıca gelecek ay kilidi açılarak piyasaya sürülecek PI miktarının 4 milyon adetten 4.5 milyon adete çıkması kısa vadede satış baskısını artırabilir. Kilidi açılan varlıkların piyasaya girişiyle birlikte yatırımcı davranışı altcoin‘in fiyatında yön belirleyici faktör olacak. Piyasanın genel belirsizliği Pi Network’ün büyüme potansiyelini sınırlasa da, teknik altyapıdaki gelişmeler projeye uzun vadede güven tazeliyor.