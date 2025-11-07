BITCOIN (BTC)

Bitcoin Piyasasında Denge Dönemi: 3 Milyar Dolarlık Güven Oyu

Özet

  • Bitcoin 100.000 doların üzerinde kalmaya çalışıyor.
  • ETF girişleri ve balina alımları piyasa güvenini tazeledi.
  • Makro veriler karmaşık olsa da sermaye rotasyonu ve kurumsal ilgideki artış iyimserliği destekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin $102,560.82, hareketli geçen haftanın ardından yeniden 100.000 doların üzerinde tutunmayı başardı. Kurumsal yatırımcıların ETF’lere yönelmesi ve büyük yatırımcıların agresif biçimde birikime gitmesi piyasanın yeniden istikrar kazandığına işaret ediyor. Analistler satış paniğinin yerini stratejik konumlanmaya bıraktığını belirtiyor.

İçindekiler
1 ETF Girişleri ve Balina Alımları Piyasa Güvenini Tazeliyor
2 Sermaye Rotasyonu Devam Ediyor

ETF Girişleri ve Balina Alımları Piyasa Güvenini Tazeliyor

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri altı günlük çıkış serisinin ardından yeniden 240 milyon dolarlık giriş kaydetti. Ethereum $3,461.96 ve Solana ETF’lerinde de artış görülürken yatırımcı ilgisinin yeniden güçlendiği gözlendi.

BRN Araştırma Başkanı Timothy Misir, kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesiyle spot piyasaların yeni bir birikim evresine girdiğini belirterek, son düşüşlerde yaklaşık 30.000 adet BTC’nin balinalar tarafından satın alındığını ifade etti. Misir’e göre uzun vadeli yatırımcıların kontrolü elinde tutması, piyasanın yapısal dayanıklılığını destekliyor.

Makro cephede gelen karışık veriler, temkinli iyimserliği besledi. ABD’de işten çıkarmalar Ekim ayında 153.000’i aşarak 2003’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Buna rağmen QCP Capital, güçlü GSYH verileri ve yumuşayan istihdam tablosunun dengeli bir büyümeye işaret ettiğini belirtti. Fed’in Ekim ayındaki faiz indiriminden sonra aralık ayında yeni bir adım atma olasılığı yüzde 60 seviyesinde seyrediyor. ABD-Çin ilişkilerinde yumuşama ve repo operasyonlarının yeniden başlatılması da dolar likiditesindeki sıkışmayı hafifletti.

Sermaye Rotasyonu Devam Ediyor

FalconX verilerine göre yatırımcılar piyasadan tamamen çıkmak yerine pozisyonlarını yeniden düzenliyor. Şirketin türev ürünler başkanı Griffin Sears, ETF’lerin altcoin pozisyonlarını azaltarak Bitcoin ve Ethereum’a yöneldiğini belirtti. Bu eğilimin Bitcoin’in hakimiyetini artırabileceği düşünülüyor. Bitcoin 101.500 dolar civarında işlem görürken, Ethereum 3.340 dolar, BNB 955 dolar ve Solana 155 dolar seviyesinde bulunuyor. Blockchain içi veriler ise toparlanma sinyallerini destekliyor. Verilere göre Bitcoin arzının yüzde 71’i hala karda ve borsalardaki BTC bakiyesi düşüşünü sürdürüyor.

Analist beklentileri kısa vadede temkinli ancak genel eğilim pozitif. Galaxy Digital yıl sonu hedefini 185.000 dolardan 120.000 dolara indirirken, Ark Invest de tahminini 300.000 dolar aşağı revize etti. JPMorgan ise 6–12 ay içinde Bitcoin’in 170.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

