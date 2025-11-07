Son Dakika: Bitcoin 99.260 Dolara Geriledi Kripto Paralarda Düşüş Sürüyor



Bitcoin $102,560.82 hafta boyunca ABD piyasalarındaki dalgalanmanın neticesi olarak düşüş yaşadı. Negatiflik devam ediyor çünkü borsa toparlanabilmiş değil. Altcoinler için daha yıkıcı olan bu düşüşler 10 Ekim dibinden daha aşağı seviyelerin test edilmesine neden oluyor. Son 4 gündür BTC 101 bin dolar altında denemeler yapıyor.

Kripto Paralarda Düşüş

Dünkü kapanışı 350DMA altında yapan Bitcoin 1,5 yıllık yükseliş trendinin önünü kesti ve eğer hızlı bir toparlanma görmezsek orta vadede düşüşün derinleştiğini görebiliriz. Long likiditesi önemli ölçüde temizlendi ve yukarıda ciddi short tasfiye potansiyeli oluştu. Ancak yapay zeka şirketlerinin zor durumda olduğuna dair tartışmalar ve bu hafta Palantir’in raporuyla artan “balon patlıyor” hikayesi geri dönüş için ortamı olumsuz etkiliyor.

Diğer yandan hükümet kapanması devam ederken ABD için işler zorlaşıyor. Üstelik yakında Yüksek Mahkeme tarifelerle alakalı bir karar verecek ve bu karar çok büyük ihtimalle Trump’ın aleyhinde olacak. Peki 11 aydır devam eden tarife müzakereleri ve onda düşüşün ardından tekrar sil baştan aynı hikayeyi yeniden mi yaşayacağız? Muhtemelen evet. Eğer Trump tarifelerden vazgeçmezse farklı silahlarla ticaret ortaklarına saldıracak.

BTC 98.400 doları destek olarak korumalı aksi durumda 95.000 dolara uzanan yeni bir dip görülebilir. BTC 99.260 dolarda biraz önce daha derin dibini oluşturdu.