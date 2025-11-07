Kripto Para

Son Dakika: Bitcoin 99.260 Dolara Geriledi Kripto Paralarda Düşüş Sürüyor

Özet

  • Yapay zeka balonu patladı manşetleri borsayı dolayısıyla kripto paraları vuruyor.
  • Yüksek Mahkemenin Trump aleyhine karar vermesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
  • Kapanmanın olumsuz etkileri artarken risk iştahı zayıfladı ve BTC 99.260 dolarda yeni dibini (şimdilik) yaptı.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin $102,560.82 hafta boyunca ABD piyasalarındaki dalgalanmanın neticesi olarak düşüş yaşadı. Negatiflik devam ediyor çünkü borsa toparlanabilmiş değil. Altcoinler için daha yıkıcı olan bu düşüşler 10 Ekim dibinden daha aşağı seviyelerin test edilmesine neden oluyor. Son 4 gündür BTC 101 bin dolar altında denemeler yapıyor.

Kripto Paralarda Düşüş

Dünkü kapanışı 350DMA altında yapan Bitcoin 1,5 yıllık yükseliş trendinin önünü kesti ve eğer hızlı bir toparlanma görmezsek orta vadede düşüşün derinleştiğini görebiliriz. Long likiditesi önemli ölçüde temizlendi ve yukarıda ciddi short tasfiye potansiyeli oluştu. Ancak yapay zeka şirketlerinin zor durumda olduğuna dair tartışmalar ve bu hafta Palantir’in raporuyla artan “balon patlıyor” hikayesi geri dönüş için ortamı olumsuz etkiliyor.

Diğer yandan hükümet kapanması devam ederken ABD için işler zorlaşıyor. Üstelik yakında Yüksek Mahkeme tarifelerle alakalı bir karar verecek ve bu karar çok büyük ihtimalle Trump’ın aleyhinde olacak. Peki 11 aydır devam eden tarife müzakereleri ve onda düşüşün ardından tekrar sil baştan aynı hikayeyi yeniden mi yaşayacağız? Muhtemelen evet. Eğer Trump tarifelerden vazgeçmezse farklı silahlarla ticaret ortaklarına saldıracak.

BTC 98.400 doları destek olarak korumalı aksi durumda 95.000 dolara uzanan yeni bir dip görülebilir. BTC 99.260 dolarda biraz önce daha derin dibini oluşturdu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
