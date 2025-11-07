7 Kasım 2025: Kripto Paralarda Neler Oluyor?



Daha fazla milyar dolarlık tasfiye olmaz dedikte kripto paralar aynı şeyi tekrarlamaya devam ediyor. Son 24 saatte 712 milyon dolarlık tasfiye yaşandı. Bunun yaklaşık 300 milyon dolarlık bölümünü Bitcoin $102,560.82 oluşturuyor. Peki neler oluyor? Kripto para yatırımcılarının bilmesi gereken ne gibi gelişmeler var?

Kriptoda Son Gelişmeler

Son bir saatte bazı önemli gelişmeler yaşandı. Strategy STRE hisse senedi teklifini 350 milyon eurodan 650 milyona çıkardı. Biraz önce yapılan duyuru önemli ve şirketin daha fazla Bitcoin almak için daha fazla nakde ihtiyacı var. Ancak son 1 haftadır en az 2 kripto para rezerv şirketlerinin NAV negatif olduğu için hisse senedi geri alım programı açıklamak zorunda kaldığını gördük.

Eğer kripto para rezerv şirketleri NAV (hisse başına düşen değer, eldeki kripto rezervi bölü hisse sayısı) eksisi nedeniyle hisse geri alımlarına zorlanıyorsa bu önemli bir sorundur. ETHZilla şimdiden ETH satıp hisse almaya başladı. Bu durum dün Solana Company için de görüldü ancak onlar SOL Coin satışı açıklamadı. Rezerv şirketlerinin Strategy kadar şanslı olamayacağı gerçeği onların sonraki ayı piyasalarını nasıl başlatacağını ve nasıl devasa satışlar göreceğimizi bugünden yüzümüze vuruyor.

Paystand yine birkaç dakika önce kripto para ödemelerini destekleme için BitWage’i satın aldığını açıkladı. Bu son 1 saatin tek pozitif haberiydi.

Üçüncü önemli gelişme Fintech devi Stripe hakkında. Kripto işinde ciddiler ve yeni adımlar atıyorlar. Ödemelere odaklanan blockchain Tempo (Paradigm ve Stripe tarafından başlatıldı) kripto altyapı şirketi Commonware için 25 milyon dolarlık bir fon toplama turu başlattı. Commonware yatırımıyla blockchain ödemelerini daha hızlı işlemek istiyorlar.

Piyasalarda Durum Ne?

Vadeliler iyi başlasa da güç kaybetti. AI alanındaki dünkü yoğun satışların ardından risk iştahı olumsuz etkileniyor. Elbette kapanmanın negatif etkilerinin arttığını da söylemek lazım. Nvidia, piyasa öncesi işlemlerde %1,3 değer kaybetti. Wall Street yapay zeka balonunun çöküşünü erkenden yakalamak için 3 yıldır balon patladı naraları atıyor ancak ilk defa bu söylemin böylesi alıcı bulduğunu görüyoruz. Microsoft, 2010’dan bu yana en uzun süreli kayıp serisini yaşıyor.

Bugün Fed’den Miran NY Hardvard Kulübünde stablecoinler ve para politikası hakkında konuşacak. Soru cevap olacak.

Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,6 geriledi. S&P 500, haftalık bazda %1,8 düşüşle istikrarlı yükseliş dönemini şimdilik noktaladı gibi görünüyor. BTC ise tüm bunların sonucu olarak Mart ayından bugüne en kötü haftasını yaşadı. Mega7’li toparlanmalı ve borsada iyileşme görmeliyiz aksi durumda hafta sonuna kripto paralar iyi bir giriş yapamayacak.