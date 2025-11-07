Sıcak Gelişme: Beyaz Saray’dan Hassett’in Ekonomi Açıklamaları



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Kripto para piyasaları başka bir düşüş günü yaşıyor ve Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı yazı hazırlandığı sırada açıklamalar yaptı. BTC 100 bin doların altına düştükten sonra yeniden 100 bin doları aştı ancak bizim ihtiyacımız olan şey 102.400 dolar üstü kapanışlar.

Beyaz Saray Açıklamaları

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Hassett hükümetin yeniden açılmasıyla birlikte ekonominin güçlü biçimde toparlanacağını söyledi. Başlarda hükümet kapanması kripto paraları etkilemese de tarihin en uzun kapanmasına dönüştüğü için risk piyasalarını olumsuz etkilemeye başladı bunun sona ermesi ekonomi raporlarının yayınlanmasıyla belirsizliği azaltarak risk iştahını artıracaktır.

“ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yaklaşık %4 büyüyeceğini öngörüyoruz. Trump, Senato’dan diğer seçenekleri değerlendirmesini istiyor. Fonları bir kenara ayırmak için açık bir yasal yetkimiz var. İstihdam yaratma ve gelir artışı hala olumlu. ABD’deki hükümetin kapanması, verimli bir hükümetin işleyişine uzun vadede zarar verebilir. Hükümetin kapanmasının ekonomiye etkisi beklentilerin çok üzerinde. Seyahat ve eğlence sektörleri ağır darbe alıyor. Büyüme beklentileri harika.”

Trump birkaç dakika önce şunları söyledi;

“Cumhuriyetçiler, filibusterı sonlandırın ve Amerikan rüyasını geri getirin. Bunu yapmazsanız, Demokratlar yapacak ve bir daha asla göreve gelemeyeceksiniz! Beni iki kez görevden almaya çalışıp başarısız olan yaşlı ve bitik politikacı Nancy Pelosi nihayet “pes etti”. Borsada yasadışı yollarla servet kazandı, Amerikan halkını dolandırdı ve Amerika için bir felaketti. Nancy Pelosi’nin kokuşmuşluğunun ortadan kalktığını görmekten memnunum!!!”