Kripto Para

Bloomberg Analisti: Gürültüyü Umursamayın Kripto Para Düşüşünü Doğru Okuyun

Özet

  • Bloomberg Analisti: ETF yatırımcıları çok daha sakin ve kaosa rağmen BTC giriş görüyor.
  • Profesyonel yatırımcıların devam eden alakası kripto paralarda düşüşü biteceğini söylüyor.
  • Capo düşüş derinleşmeden önce 105-110 bin dolar aralığına fake yükseliş bekliyor. Coinbase Premium negatif ve 350DMA (102.800 $) sat sinyali veriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Yaşanan piyasa düşüş bu peş peşe birçok gelişmenin sonucu olarak tetiklendi ve korku tekrar zirvede. Kripto para yatırımcıları düşüşte aşırı korku ve yükselişte aşırı iştahı ihmal etmez. Elbette bu durum onların çoğu zaman yanlış kararlar vermesine sebep olur. Peki profesyonel yatırımcılar ne yapıyor? Bloomberg ETF analisti Eric bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor.

İçindekiler
1 Kripto Para Düşüşü Bitecek
2 Yükseliş Başlayacak Mı?

Kripto Para Düşüşü Bitecek

Bitcoin $102,560.82 son 4 gündür sürekli dipler yaptığı için yatırımcılardaki risk iştahı epey zayıfladı. Altcoinlerde yeni dipler görmeye başladık. Bu korkuya her düşüş döneminde tekrar tekrar gördüğümüz için alışığız. Ancak bireysel yatırımlar bu hafta “artık her şey bitti” modunda. Peki ETF kanalındaki panik ne durumda?

Eric Balchunas (Bloomberg Kıdemli ETF Analisti) düşüşün doğru okunmadığını ve ETF kanalındaki profesyonel yatırımcıların çok daha sakin kaldığını hatırlatıyor.

“Bir şekilde Bitcoin ETF’leri dün giriş gördü ve %20’lik düşüş sırasında 1 milyar doların altında çıkış gördü = varlıkların %99,5’i sağlam kaldı. ETF kullanan boomers’ların şaka olmadığını söylemiştim. Peki kim satıyor? O korku filmindeki repliği alıntılamak gerekirse, “hanımefendi, arama evin içinden geliyor”.”

Türk on-chain analisti Anlcnc1 de benzer şeyler söyledi ve Eric’i doğruladı.

“ETF analisti Eric diyor ki: Bitcoin son dönemde %20 civarında bir düşüş yaşadı buna rağmen Bitcoin ETF’lerinden sadece 1 milyar doların altında bir para çıkışı olmuş.

Yani toplam varlıkların %99,5’i yerinde kalmış mevcut düşüşe göre bu az bile. Dün, BlackRock özelinde benzer bir örnek paylaşımı yapmıştım kötü geçen Ekim ayında 3.9 milyar dolar net yatırım ile kapattılar. Gürültüyü duymazdan gelin. Beklenenden çok daha dirençliler.”

Yükseliş Başlayacak Mı?

Diğer yandan ABD yatırımcılarının iştahını yansıtan Coinbase Premium negatif kalmaya devam ediyor. Bitcoin dün 102.800 dolar yani 350DMA (günlük hareketli ortalama, uzun vadeli trendi izler) altında bu haftaki ikinci kapanışını yaptı. Bu metrik üzerinden trend negatife döndü ve tarihsel verilerden bahsediyorsak bu metrik negatif.

2022 ayı piyasalarının kripto para kahini Capo ise şunları söyledi;

“BTC 100.000 doların üzerinde seyrediyor gibi görünüyor. 105.000-110.000 dolar aralığında bol miktarda likidite var.

Düşüş eğiliminin devam etmesinden önce birkaç gün daha toparlanma sürebilir.”

Capo bile daha büyük düşüş öncesi bir long avı çalışır diyor. Zaman ne olduğunu gösterecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

QT Bitiyor, QE Başlıyor Sevinsenize? Kripto Paraları 2026’da Bekleyenler

Son Dakika: Hükümet Kapanması Bugün Bitebilir, Demokratlar Merhamete Geldi

Bu Akşamın Detayları: Senato Oylaması, Hükümet Kapanması, Filibuster ve Kripto Paralar

Son Dakika: 7 Kasım ABD Verileri Açıklandı, Kripto Paralar Hareketlendi

7 Kasım 2025: Kripto Paralarda Neler Oluyor?

Son Dakika: Bitcoin 99.260 Dolara Geriledi Kripto Paralarda Düşüş Sürüyor

Bitcoin Piyasasında Denge Dönemi: 3 Milyar Dolarlık Güven Oyu

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Sıcak Gelişme: Beyaz Saray’dan Hassett’in Ekonomi Açıklamaları
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: 7 Kasım ABD Verileri Açıklandı, Kripto Paralar Hareketlendi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Topluluğunda Gerilim: Gerçekçi Tahminler ve Aşırı İyimser Beklentiler
RIPPLE (XRP)
Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde 500 Milyon Doların Üzerinde Çıkış Görüldü
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
XRP’de Yüzde 500’ün Üzerinde Fiyat Sıçraması mı Gelebilir Mi?
RIPPLE (XRP)
Piyasada Durgunluk, Fırtına Öncesi Sessizlik Mi?
BITCOIN (BTC)

Lost your password?