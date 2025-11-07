Bloomberg Analisti: Gürültüyü Umursamayın Kripto Para Düşüşünü Doğru Okuyun



Yaşanan piyasa düşüş bu peş peşe birçok gelişmenin sonucu olarak tetiklendi ve korku tekrar zirvede. Kripto para yatırımcıları düşüşte aşırı korku ve yükselişte aşırı iştahı ihmal etmez. Elbette bu durum onların çoğu zaman yanlış kararlar vermesine sebep olur. Peki profesyonel yatırımcılar ne yapıyor? Bloomberg ETF analisti Eric bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor.

Kripto Para Düşüşü Bitecek

Bitcoin $102,560.82 son 4 gündür sürekli dipler yaptığı için yatırımcılardaki risk iştahı epey zayıfladı. Altcoinlerde yeni dipler görmeye başladık. Bu korkuya her düşüş döneminde tekrar tekrar gördüğümüz için alışığız. Ancak bireysel yatırımlar bu hafta “artık her şey bitti” modunda. Peki ETF kanalındaki panik ne durumda?

Eric Balchunas (Bloomberg Kıdemli ETF Analisti) düşüşün doğru okunmadığını ve ETF kanalındaki profesyonel yatırımcıların çok daha sakin kaldığını hatırlatıyor.

“Bir şekilde Bitcoin ETF’leri dün giriş gördü ve %20’lik düşüş sırasında 1 milyar doların altında çıkış gördü = varlıkların %99,5’i sağlam kaldı. ETF kullanan boomers’ların şaka olmadığını söylemiştim. Peki kim satıyor? O korku filmindeki repliği alıntılamak gerekirse, “hanımefendi, arama evin içinden geliyor”.”

Türk on-chain analisti Anlcnc1 de benzer şeyler söyledi ve Eric’i doğruladı.

“ETF analisti Eric diyor ki: Bitcoin son dönemde %20 civarında bir düşüş yaşadı buna rağmen Bitcoin ETF’lerinden sadece 1 milyar doların altında bir para çıkışı olmuş. Yani toplam varlıkların %99,5’i yerinde kalmış mevcut düşüşe göre bu az bile. Dün, BlackRock özelinde benzer bir örnek paylaşımı yapmıştım kötü geçen Ekim ayında 3.9 milyar dolar net yatırım ile kapattılar. Gürültüyü duymazdan gelin. Beklenenden çok daha dirençliler.”

Yükseliş Başlayacak Mı?

Diğer yandan ABD yatırımcılarının iştahını yansıtan Coinbase Premium negatif kalmaya devam ediyor. Bitcoin dün 102.800 dolar yani 350DMA (günlük hareketli ortalama, uzun vadeli trendi izler) altında bu haftaki ikinci kapanışını yaptı. Bu metrik üzerinden trend negatife döndü ve tarihsel verilerden bahsediyorsak bu metrik negatif.

2022 ayı piyasalarının kripto para kahini Capo ise şunları söyledi;

“BTC 100.000 doların üzerinde seyrediyor gibi görünüyor. 105.000-110.000 dolar aralığında bol miktarda likidite var. Düşüş eğiliminin devam etmesinden önce birkaç gün daha toparlanma sürebilir.”

Capo bile daha büyük düşüş öncesi bir long avı çalışır diyor. Zaman ne olduğunu gösterecek.