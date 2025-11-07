Son Dakika: 7 Kasım ABD Verileri Açıklandı, Kripto Paralar Hareketlendi



Hükümet kapanmasından dolayı birçok ABD verisi açıklanmıyor ve kapanmanın sona ermesi bekleniyor. Bu yüzden ekonomide güncel durumu gösteren daha az önemli raporların önemi Kasım ayı itibariyle daha da arttı. Biraz önce Michigan Üniversitesinin öncü verileri yayınladı. Burada hem duyarlılık hem de tüketici enflasyon beklentilerine dair önemli detaylar var.

ABD Verileri Son Dakika

Cuma gününün en önemli gelişmelerinden biri biraz önce açıklanan Michigan verileriydi. Bunlar hem duyarlılık hem de enflasyon beklentisine dair önemli detaylar içeriyor. Hem lehte hem aleyhte detaylar var ve önemli raporlar kapanma nedeniyle yayınlanamadığı için bu rapor daha değerli hale geldi.

Michigan Üniversitesi 1 Yıllık Enflasyon Öncü Verisi Açıklanan: 4,7% (Tahmin 4,6%, Önceki 4,6%)

Michigan Üniversitesi Güven Endeksi Öncü Verisi Açıklanan: 50,3 (Tahmin 53, Önceki 53,6)

Michigan Üniversitesi Durum Endeksi Öncü Verisi Açıklanan: 52,3 (Tahmin 59, Önceki 58,6)

Michigan Üniversitesi 5 Yıllık Enflasyon Öncü Verileri Açıklanan: %3,6 (Tahmin %3,8, Önceki %3,9)

Uzun vadeli enflasyon beklentisinin önemli ölçüde düştüğünü görüyoruz. Bu düşüş beklentiden de iyi. 1 yıllık enflasyon beklentisi ise neredeyse önceki ay seviyelerinde. Enflasyonla alakalı Fed üyelerinin karamsarlığa kaçan yorumlarını baltalayan bugünkü rakamlar durumun o kadar da kötü olmadığını gösteriyor.

Tüketici güven endeksi 2024 yılındaki 71,8’e göre halen düşük ve 50,3 geldi. Mevcut ekonomik koşullar 52,3 açıklandı ve Ekim ayında bu 58,6 seviyesindeydi, geçen sene de 63,9 açıklanmıştı. Tüketici beklentileri önceki ay gelen 50,3’e göre 49’e gerilerken geçen yıl 76,9’du.

Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu şunları söyledi;

“Tüketici güveni, mevcut kişisel finansmanlarda %17’lik düşüş ve önümüzdeki bir yıl için beklenen iş koşullarında %11’lik düşüşün etkisiyle, Kasım ayında yaklaşık %6 geriledi. Federal hükümetin bir aydan fazla süren kapanmasıyla, tüketiciler artık ekonomiye olası olumsuz etkiler konusunda endişelerini dile getiriyorlar. Bu ayki güven düşüşü, yaş, gelir ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin tüm nüfus genelinde yaygın olarak görüldü. Önemli bir istisna: Hisse senedi portföyü en büyük üçte birlik dilimde yer alan tüketiciler, hisse senedi piyasalarının devam eden gücüyle desteklenerek güven endeksinde %11’lik dikkat çekici bir artış kaydetti. Bu açıklamanın röportajları Salı günkü seçimlerden önce tamamlandı. (COINTURK Yorumu: Seçimlerde Cumhuriyetçiler hayal kırıklığına uğramıştı filibusteri bitirin hikayesi burada alevlendi ve borsayı etkiledi.) Önümüzdeki bir yıl için enflasyon beklentileri geçen ay %4,6’dan bu ay %4,7’ye yükseldi ve önemli gümrük vergisi değişikliklerinin ilk duyurulmasının ardından Mayıs ayındaki rakamların oldukça altında kaldı. Uzun vadeli enflasyon beklentileri, geçen ayki %3,9’dan Kasım ayında %3,6’ya geriledi. Bu beklentiler şu anda bir yıl önceki değerlerin ortalamasının ve Nisan ayında kaydedilen 2025 zirve değerinin altında.”

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme, ekonomiye dair endişeler faiz indirimlerinin devam etmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle kıt veriyle ekonominin güncel durumunu anlamaya çalıştığımız bugünlerde rakamların kripto paralar lehine gelmesi iyi oldu. BTC 101 bin dolara geri döndü ancak 102.800 dolar eşiği geri alınmadan sevinmek için (günlük kapanış gerekiyor üzerinde) erken.