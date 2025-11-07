GüvenlikHyperliquid (HYPE)

Hyperliquid Kullanmayı Düşünenler İçin Kritik Uyarı ve Binance Rezervleri

Özet

  • ZachXBT: Hyperliquid'i taklit eden sahte uygulamalar keşfedildi ve standart platform filtreleri bunları etkili bir şekilde engelleyemiyor.
  • Binance rezerv raporu paylaşıldı; 606.356 BTC (rezerv oranı %102,11), 4,09 milyon ETH (%100,00), 37,88 milyon BNB (%112,95) ve 34,73 milyar USDT (%107,45).
  • BTC şimdilik düşüşü duraklattı ancak borsa açılışıyla hareket hızlanabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Siber saldırganların uzun süredir odağında kripto para piyasaları var ve her geçen gün yeni tuzaklar hazırlıyorlar. Protokolleri, köprüleri hackleyen saldırganlar milyarlarca dolar kayba yol açarken bu hafta Balancer hack olayı 150 milyon dolardan fazla zarar sebep oldu. Elbette daha ufak saldırılar da yapıyor ve gündem Hyperliquid.

İçindekiler
1 Hyperliquid Uyarısı
2 Binance Rezerv Raporu

Hyperliquid Uyarısı

Merkezi borsa tadındaki DEX platformlarının popülerliği bu yıl arttı. Hyperliquid’in heyecanından yararlanan Aster son derece iyi bir lansman dönemi yaşadı ve CZ’nin açık desteği halen devam ediyor. İyi gelir elde eden bu protokoller birçok sebepten kripto para yatırımcılarının yoğun biçimde kullandığı platformlara dönüştü.

Elbette siber saldırganların bu alanda yeni tuzakları piyasa sürmesi de şaşırtıcı değil. Kripto para dedektifi ZachXBT birkaç dakika önce yaptığı uyarıda Google Play Store’da Hyperliquid’i taklit eden sahte uygulamalar keşfedildiğini söyledi. Üstelik standart platform filtreleri bunları etkili bir şekilde engelleyemiyor ve yatırımcılar gerçek platformda işlem yaptığını düşünerek zarara uğruyor.

“Topluluk Uyarısı: Google Play Store’daki sahte Hyperliquid uygulamasına dikkat edin.

Bu platformların hiçbiri bu dolandırıcılıkları filtreleme konusunda iyi bir iş çıkarmıyor gibi görünüyor.

Saldırgan adresi: 0x8c12C21C394D9174c3b1a086A97d2C5523ABb8F5.”

İlk bakışta gerçek uygulama gibi görünse de indirme sayısı, yayınlanma tarihi gibi detaylar sadece dikkatli yatırımcıların farkına varabileceği ipuçları sunuyor. Sürekli şüpheci olmak ve kriptoyla alakalı işlemlerde atacağınız adımları, yapacağınız işlemleri tekrar tekrar kontrol etmek avantajınıza olacaktır. Kriptoda işlemlerin geri döndürülememesi saldırganların çaldıkları fonları kolayca mikserler aracılığıyla tespit edilemeyen adreslere taşımasıyla sonsuza kadar kayboluyor.

Binance Rezerv Raporu

Merkezi olmayan borsaların bu ayı piyasalarında çok daha popüler olmasının sebebi FTX çöküşüydü. Sentetik kripto paraların FTX kripto para borsasında müşterilere sunulması ve uzun süre sonra bunun fark edilmesi (SBF’in çöküş dönemi X Space itirafları) kendi kendine saklama cüzdanlarının öneminin anlaşılmasına neden oldu. Elbette DeFi de kendi içinde riskler barındırıyor örneğin bu haftaki hack olayı veya yukarıda bahsettiğimiz sahte uygulamalar.

Binance gibi birçok merkezi borsa müşteri güvenini güçlü tutmak için rezerv raporları yayınlamaya FTX çöküşüyle başladı ve 1 Kasım itibariyle rezervlerin durumunu gösteren raporu Binance paylaştı.

WuBlockchain tarafından özetlenen rakamlar yukarıdaki gibi. Binance, kullanıcılar için 606.356 BTC (rezerv oranı %102,11), 4,09 milyon ETH (%100,00), 37,88 milyon BNB (%112,95) ve 34,73 milyar USDT (%107,45) varlık var. Diğer altcoinler için de rezerv karşılığı %100.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

DeFi Altcoin’inde Panik Yaratan 70 Milyon Dolarlık Şüpheli Transfer: Fiyat Düşüşe Geçti

Sıcak Gelişme: Yeni Kripto Paralar Saldırısı, Hacklenen Protokolden 5,5 Milyon Dolar Çalındı

2025 Ekim: ENA, OP, Fartcoin ve HYPE Grafik Yorumları, Fiyat Hedefi

Kripto Para Savaş Hazinesi Hızla Artıyor: 2.83 Milyar Doları Gördü

Hyperliquid Strategies: HYPE Coin Rezervi İçin Milyar Dolarlık Başvuru

Son Dakika: HYPE Coin Yüzde 10 Yükseldi Sebebi Ses Getirdi

Hyperliquid Ekosisteminde 1 Milyar Dolarlık Büyüme Hedefi

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: 7 Kasım ABD Verileri Açıklandı, Kripto Paralar Hareketlendi
Bir Sonraki Yazı Bu Akşamın Detayları: Senato Oylaması, Hükümet Kapanması, Filibuster ve Kripto Paralar
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Topluluğunda Gerilim: Gerçekçi Tahminler ve Aşırı İyimser Beklentiler
RIPPLE (XRP)
Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde 500 Milyon Doların Üzerinde Çıkış Görüldü
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
XRP’de Yüzde 500’ün Üzerinde Fiyat Sıçraması mı Gelebilir Mi?
RIPPLE (XRP)
Piyasada Durgunluk, Fırtına Öncesi Sessizlik Mi?
BITCOIN (BTC)

Lost your password?