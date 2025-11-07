Hyperliquid Kullanmayı Düşünenler İçin Kritik Uyarı ve Binance Rezervleri



Siber saldırganların uzun süredir odağında kripto para piyasaları var ve her geçen gün yeni tuzaklar hazırlıyorlar. Protokolleri, köprüleri hackleyen saldırganlar milyarlarca dolar kayba yol açarken bu hafta Balancer hack olayı 150 milyon dolardan fazla zarar sebep oldu. Elbette daha ufak saldırılar da yapıyor ve gündem Hyperliquid.

Hyperliquid Uyarısı

Merkezi borsa tadındaki DEX platformlarının popülerliği bu yıl arttı. Hyperliquid’in heyecanından yararlanan Aster son derece iyi bir lansman dönemi yaşadı ve CZ’nin açık desteği halen devam ediyor. İyi gelir elde eden bu protokoller birçok sebepten kripto para yatırımcılarının yoğun biçimde kullandığı platformlara dönüştü.

Elbette siber saldırganların bu alanda yeni tuzakları piyasa sürmesi de şaşırtıcı değil. Kripto para dedektifi ZachXBT birkaç dakika önce yaptığı uyarıda Google Play Store’da Hyperliquid’i taklit eden sahte uygulamalar keşfedildiğini söyledi. Üstelik standart platform filtreleri bunları etkili bir şekilde engelleyemiyor ve yatırımcılar gerçek platformda işlem yaptığını düşünerek zarara uğruyor.

“Topluluk Uyarısı: Google Play Store’daki sahte Hyperliquid uygulamasına dikkat edin. Bu platformların hiçbiri bu dolandırıcılıkları filtreleme konusunda iyi bir iş çıkarmıyor gibi görünüyor. Saldırgan adresi: 0x8c12C21C394D9174c3b1a086A97d2C5523ABb8F5.”

İlk bakışta gerçek uygulama gibi görünse de indirme sayısı, yayınlanma tarihi gibi detaylar sadece dikkatli yatırımcıların farkına varabileceği ipuçları sunuyor. Sürekli şüpheci olmak ve kriptoyla alakalı işlemlerde atacağınız adımları, yapacağınız işlemleri tekrar tekrar kontrol etmek avantajınıza olacaktır. Kriptoda işlemlerin geri döndürülememesi saldırganların çaldıkları fonları kolayca mikserler aracılığıyla tespit edilemeyen adreslere taşımasıyla sonsuza kadar kayboluyor.

Binance Rezerv Raporu

Merkezi olmayan borsaların bu ayı piyasalarında çok daha popüler olmasının sebebi FTX çöküşüydü. Sentetik kripto paraların FTX kripto para borsasında müşterilere sunulması ve uzun süre sonra bunun fark edilmesi (SBF’in çöküş dönemi X Space itirafları) kendi kendine saklama cüzdanlarının öneminin anlaşılmasına neden oldu. Elbette DeFi de kendi içinde riskler barındırıyor örneğin bu haftaki hack olayı veya yukarıda bahsettiğimiz sahte uygulamalar.

Binance gibi birçok merkezi borsa müşteri güvenini güçlü tutmak için rezerv raporları yayınlamaya FTX çöküşüyle başladı ve 1 Kasım itibariyle rezervlerin durumunu gösteren raporu Binance paylaştı.

WuBlockchain tarafından özetlenen rakamlar yukarıdaki gibi. Binance, kullanıcılar için 606.356 BTC (rezerv oranı %102,11), 4,09 milyon ETH (%100,00), 37,88 milyon BNB (%112,95) ve 34,73 milyar USDT (%107,45) varlık var. Diğer altcoinler için de rezerv karşılığı %100.