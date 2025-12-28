ABD’de Büyük Kripto Para Vurgunu: Yatırımcıların 14 Milyon Doları Silindi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), sosyal medya reklamlarıyla yatırımcı toplayıp sahte kripto para alım-satım platformları ve WhatsApp grupları üzerinden para aktardığı öne sürülen geniş ölçekli bir dolandırıcılık ağına dava açtı. Kurum çoğu ABD merkezli bireysel yatırımcının 14 milyon doların üzerinde zarara uğratıldığını bildirdi. İddialara göre operasyon Ocak 2024–Ocak 2025 döneminde sürdü ve kolay kazanç vaadiyle adım adım güven inşa edildi. SEC, paraların karmaşık banka hesapları ve kripto para cüzdanları ağıyla yurt dışına çıkarıldığını bildirdi.

Sahte Platformlar ve WhatsApp Kulüpleriyle Kurulan Para Trafiği

SEC şikayetine göre Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology ve Cirkor adlı üç yapı kripto para alım-satımı yapıldığı izlenimi veren platformlar işlettiğini ileri sürdü. Yatırımcılar önce popüler sosyal medya kanallarındaki reklamlarla hedef alındı. Reklam metinlerinde kolay kazanç ve gelişmiş, yapay zeka destekli yatırım önerileri gibi vaatler öne çıkarıldı. Ardından ilgilenen kullanıcılar WhatsApp grup sohbetlerine davet edildi.

Grup sohbetlerinde dolandırıcıların kendilerini deneyimli finans profesyonelleri gibi tanıttığı, yapay zeka destekli işlem tavsiyeleri paylaştığı ve zamanla güven oluşturduğu vurgulandı. Güven tesis edildikten sonra yatırımcıların Morocoin, Berge ve Cirkor’un yönettiği belirtilen platformlarda hesap açması ve para yatırması istendi. SEC söz konusu platformların lisanslı ve düzenlenen yapılar gibi gösterildiğini, hatta devlet onayı bulunduğu yönünde gerçeğe aykırı beyanlar sunulduğunu ekledi.

Kurum, yatırım kulüpleri olarak tanıtılan dört yapının da sahte AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation ve Zenith Asset Tech Foundation gibi Security Token Offering (STO) tanıtımlarıyla süreci beslediğini belirtti. Şikayete göre STO’ların gerçek şirketlerle bağlantılı olduğu anlatıldı. Gerçekte ise ne şirketler ne de tekliflerin kendisi vardı ve platformlarda fiili işlem gerçekleşmedi.

Yatırımcıların Para Çekmesine İzin Verilmedi

SEC’e göre yatırımcılar para çekmek istediğinde ikinci bir baskı mekanizması devreye sokuldu. Çekim işlemleri için ek peşin ücret talep edildi. Kurum bu talebin zarar büyütme amacı taşıyan yaygın bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu vurguladı. Şikayette nihai aşamada yatırımcı fonlarının tamamının kötüye kullanıldığı ve yurt dışına aktarılacak şekilde bir hesaplar-cüzdanlar ağı üzerinden yönlendirildiği iddiası yer aldı.

SEC’in Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi Başkanı Laura D’Allaird, çok aşamalı bir plan tarif ederek sosyal medya reklamlarıyla kurulan ilk temasın WhatsApp sohbetlerinde finans profesyoneli rolüyle güven kazanma sürecine dönüştüğünü, sonrasında da paranın sahte kripto para platformlarına aktarılıp kötüye kullanıldığını ifade etti. Kurumun anlatımına göre kilit unsur yatırımcı psikolojisini hedefleyen teknoloji destekli uzmanlık algısıydı.

Ayrıca yapay zeka destekli dolandırıcılık tekniklerinin genişlediğine dikkat çekildi. Gerçeğe yakın deepfake videolarla Elon Musk gibi tanınmış isimlerin sahte yatırım önerileriyle ilişkilendirilebildiği, KYC kontrollerinin aşılması, sahte müşteri destek yazışmalarının üretilmesi ve platform panellerinin birebir kopyalanması gibi yöntemlerin kullanıldığı aktarıldı. Bazı senaryolarda Zoom davetleri üzerinden zararlı yazılım bağlantıları gönderildiği de aktarılan bilgiler arasında.