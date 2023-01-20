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  •   Genesis Ardında Enkaz Bıraktı! 50 Alacaklıya 3.5 Milyar Doların Üzerinde Borç Var

Genesis Ardında Enkaz Bıraktı! 50 Alacaklıya 3.5 Milyar Doların Üzerinde Borç Var

Kripto para kredi şirketi Genesis Global, New York Güney Bölgesi için ABD İflas Mahkemesi'nde Bölüm 11 iflas koruması başvurusunda bulundu. Şirket, en büyük 50 teminatsız alacağının bir listesini yayınladı.
10:34
20 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

New York’ta Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunan Genesis Global‘in mahkemeye sunduğu listeye göre şirketin en büyük 50 alacaklısına 3.5 milyar doların üzerinde borcu var. Paylaşılan alacaklılar listesinde birçok tanıdık şirketin yer aldığı görülüyor.

Listede Birçok Tanıdık Şirket Yer Alıyor

Tartışmaların odağındaki kripto para kredi şirketi Genesis, bugün erken saatlerde New York Güney Bölgesi için ABD İflas Mahkemesi’ne Bölüm 11 iflas koruma başvurusunda bulundu. Kripto para kredi şirketinin büyük 50 alacaklısının bir listesi paylaşıldı. Listeye göre en büyük 50 alacaklıya 3.5 milyar doların üzerinde borç var. En büyük alacaklıların bazılarının (yaklaşık yarım milyar dolarlık bir talep de dahil olmak üzere) kimlikleri gizlenmiş durumda. Konuya yakın bir kaynağa göre, bunların büyük çoğunluğunu bireysel alacaklılar oluşturuyor.

Listede, özellikle tanınmış kripto para şirketlerinin yer aldığı ve yüksek borç tutarlarının bulunduğu görülüyor. Özellikle haftalardır Genesis’in ana şirketi Digital Currency Group (DCG) ile halka açık bir şekilde tartışmaya giren Gemini Trust Company‘nin Genesis’ten 766 milyon dolarlık alacağı bulunduğu ve listenin ilk sırasında yer aldığı görülüyor.

Diğer kayda değer alacaklılar arasında kripto para fonu Mirana Corp (151 milyon dolar), kripto para kredi şirketi Babel Finance (150 milyon dolar), VanEck New Finance Income Fund (53 milyon dolar), kripto para platformu Abra’nın alt bölümü olan Plutus Lending (30 milyon dolar) ve ticaret şirketi Cumberland DRW (19 milyon dolar) yer alıyor.

55 milyon dolarlık alacağı ile Heliva International’ın listede yer aldığı görülüyor. Decentraland’ın CFO’su Santiago Esponda, Heliva’nın irtibat kişisi olarak listeleniyor olması dikkat çekerken CoinDesk’e konuşan Decentaland’ın COO’su Ryan de Tabaoda bunun resmi bir Decentraland yatırımı olmadığını açıkladı.

Toplam Alacaklı Sayısı 100 Binin Üzerinde

CoinDesk’in ulaştığı bilgilere göre Genesis’in alacaklılarının sayısı 100 binin üzerinde. Bu da borç yükünün 3.5 milyar doların çok daha üstünde olduğu anlamına geliyor. Şirketin toplam borcunun mahkemedeki işleyişe göre kısa süre içinde belirlenmesi bekleniyor.

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