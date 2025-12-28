ALTCOIN

Herkes Konuştu, Kazanan Olmadı: 2025’in En Büyük Sürprizini Yüzde 1794 Yükselişle Bu Altcoin Yaptı

Özet

  • CoinGecko'nun raporu 2025’te memecoin ve yapay zeka anlatılarının yüksek ilgiye rağmen YTD bazında sert kayıplar verdiğini gösterdi.
  • RWA ve Layer-1 anlatıları ise pozitif getiri üreten az sayıdaki altcoin alanı olarak öne çıktı.
  • Gaming, DePIN ve Solana ekosistemi yılın en zayıf performans grupları arasında yer aldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Memecoin‘ler ve yapay zeka temalı altcoin‘ler 2025 boyunca kripto para yatırımcılarının gündemini domine ederken, popülerlik performansa yansımadı. Kripto veri ve fiyat platformu CoinGecko’nun yayımladığı son rapor yılın başından bugüne getirilerde (YTD) her iki anlatının da sert kayıplar verdiğini ortaya koydu. 2025’in dalgalı son çeyreğinde artık sona yaklaşılırken artan temkinli tutum saf spekülasyona dayalı alanlara yönelik iştahın zayıfladı. Veriler piyasa ilgisinin yüksek kalmasına rağmen kazanç üretiminin 2025’te geniş bir kesim için zorlaştığını gösteriyor.

İçindekiler
1 Memecoin ve Yapay Zeka Anlatısında Çarpıcı Tablo
2 RWA ve Layer-1 Kazandırdı

Memecoin ve Yapay Zeka Anlatısında Çarpıcı Tablo

CoinGecko’nun verilerine göre 2025’te en çok takip edilen anlatılar arasında yer alan memecoin’ler ortalama yüzde -31,6, yapay zeka altcoin’leri ise ortalama yüzde -50,2 YTD kayıp yazdı. Büyük ölçekli memecoin’lerin çoğu yıl içinde yüzde 44,6 ile yüzde 82,5 arasında düşerken, Virtuals ekosistemindeki Ribbita negatif tabloya karşı ayrışan tek örnek memecoin olarak öne çıktı.

Yapay zeka temalı altcoin‘lerde de benzer bir dağılım izlendi. Alchemist AI ve Kite sert düşüşlerden kaçınabilen istisnalar arasında yer alırken, sektörün geri kalanında kayıplar yüzde 49,8 ile yüzde 84,3 bandında oldu. Raporda 2025’te popüler anlatıların yatırımcı getirisine dönüşmesinin her zamankinden daha zorlaştığını vurguladı.

Zayıflık yalnızca memecoin ve yapay zeka altcoin’leri ile sınırlı kalmadı. DeFi anlatısı ortalama yüzde -34,8 ile memecoin performansına yakın seyrederken, DEX coin’leri yüzde -55,5 ile yapay zeka anlatısındaki düşüşe paralel bir tablo çizdi. Layer 2’ler, ölçekleme vaadine rağmen ikinci yıl üst üste hayal kırıklığı yaratarak ortalama yüzde -40,6 YTD kayıp kaydetti.

RWA ve Layer-1 Kazandırdı

Negatif getirilerin gölgesinde 2025’in en karlı anlatısı gerçek dünya varlıkları (RWA) oldu. RWA grubunda en büyük altcoin’ler ortalama yüzde 185,8 YTD yükseliş sağlarken, performansın ana sürükleyicisi Keeta Network’ün yüzde 1.794,9’luk sert rallisi olarak rapora yansıdı. Zebec Network ve Maple Finance de güçlü yükselişlerle katkı verdi. Yine de aynı rapor 2024’te görülen yüzde 819,5’lik sıçramaya kıyasla getirilerin daha düşük kaldığını not etti.

İkinci sırada Layer-1’ler yer aldı ve ortalama yüzde 80,3 YTD yükseliş kaydedildi. Gizlilik odaklı Blockchain‘lerden Zcash ve Monero’daki belirgin yükselişler, Bitcoin Cash, BNB ve Tron tarafındaki görece dirençle birleşerek anlatının yukarı yönlü kalmasını destekledi. CoinGecko’ya göre RWA ile Layer-1’lar art arda iki yıl pozitif getiri üreten tek anlatılar olarak ayrıştı.

Aynı dönemde “Made in USA” altcoin’leri anlatısı yüzde 30,6 YTD ile sınırlı da olsa artıda kaldı. Zcash tarafındaki kazançlar diğer alanlardaki kayıpları dengeledi. Listenin alt sıralarında ise Gaming ve DePIN yer aldı. Rapor bu iki grubun sırasıyla yüzde -75,2 ve yüzde -76,7 ile en sert düşüşleri gördüğünü gösteriyor. Solana ekosistemi mindshare’de önde olmasına rağmen yüzde -64,2 YTD düşüş ile zayıf performans sergiledi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Altcoin Kralı İçin 2026 Bombası: TVL’si 10x Yapabilir

2026 “Rüya Yıl” mı Olacak? Kobeissi Letter’ın Senaryosu Kripto Para Yatırımcısına Umut Oldu

Yapay Zeka Modelleri XRP Coin’de Aynı Noktada Buluştu: Sırada Hangi Seviye Var?

Altcoin’de Şok Çöküş: Fiyat Saatler İçinde Yüzde 50 Düştü

2025 Pi Network İçin Nasıl Geçti? Hayal Kırıklığı Mı Yaşanıyor?

XRP ETF’lerinde Soluklanma: Güçlü Başlangıcın Ardından Piyasa Denge Arıyor

Altcoin Piyasasında Alarm Zilleri: Altcoin Sezonu Bu Yılın En Zayıf Noktasında

TAGGED: , , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı ABD’de Büyük Kripto Para Vurgunu: Yatırımcıların 14 Milyon Doları Silindi
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Artık Makroya mı Mahkum? En Büyük Kripto Parada Korelasyon Neden Bu Kadar Arttı?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

“Back to Orange” Geri Döndü: Bitcoin Yatırımcıları Aynı Soruyu Soruyor
BITCOIN (BTC)
Altcoin Kralı İçin 2026 Bombası: TVL’si 10x Yapabilir
Ethereum (ETH)

Lost your password?