Herkes Konuştu, Kazanan Olmadı: 2025’in En Büyük Sürprizini Yüzde 1794 Yükselişle Bu Altcoin Yaptı

Memecoin‘ler ve yapay zeka temalı altcoin‘ler 2025 boyunca kripto para yatırımcılarının gündemini domine ederken, popülerlik performansa yansımadı. Kripto veri ve fiyat platformu CoinGecko’nun yayımladığı son rapor yılın başından bugüne getirilerde (YTD) her iki anlatının da sert kayıplar verdiğini ortaya koydu. 2025’in dalgalı son çeyreğinde artık sona yaklaşılırken artan temkinli tutum saf spekülasyona dayalı alanlara yönelik iştahın zayıfladı. Veriler piyasa ilgisinin yüksek kalmasına rağmen kazanç üretiminin 2025’te geniş bir kesim için zorlaştığını gösteriyor.

Memecoin ve Yapay Zeka Anlatısında Çarpıcı Tablo

CoinGecko’nun verilerine göre 2025’te en çok takip edilen anlatılar arasında yer alan memecoin’ler ortalama yüzde -31,6, yapay zeka altcoin’leri ise ortalama yüzde -50,2 YTD kayıp yazdı. Büyük ölçekli memecoin’lerin çoğu yıl içinde yüzde 44,6 ile yüzde 82,5 arasında düşerken, Virtuals ekosistemindeki Ribbita negatif tabloya karşı ayrışan tek örnek memecoin olarak öne çıktı.

Yapay zeka temalı altcoin‘lerde de benzer bir dağılım izlendi. Alchemist AI ve Kite sert düşüşlerden kaçınabilen istisnalar arasında yer alırken, sektörün geri kalanında kayıplar yüzde 49,8 ile yüzde 84,3 bandında oldu. Raporda 2025’te popüler anlatıların yatırımcı getirisine dönüşmesinin her zamankinden daha zorlaştığını vurguladı.

Zayıflık yalnızca memecoin ve yapay zeka altcoin’leri ile sınırlı kalmadı. DeFi anlatısı ortalama yüzde -34,8 ile memecoin performansına yakın seyrederken, DEX coin’leri yüzde -55,5 ile yapay zeka anlatısındaki düşüşe paralel bir tablo çizdi. Layer 2’ler, ölçekleme vaadine rağmen ikinci yıl üst üste hayal kırıklığı yaratarak ortalama yüzde -40,6 YTD kayıp kaydetti.

RWA ve Layer-1 Kazandırdı

Negatif getirilerin gölgesinde 2025’in en karlı anlatısı gerçek dünya varlıkları (RWA) oldu. RWA grubunda en büyük altcoin’ler ortalama yüzde 185,8 YTD yükseliş sağlarken, performansın ana sürükleyicisi Keeta Network’ün yüzde 1.794,9’luk sert rallisi olarak rapora yansıdı. Zebec Network ve Maple Finance de güçlü yükselişlerle katkı verdi. Yine de aynı rapor 2024’te görülen yüzde 819,5’lik sıçramaya kıyasla getirilerin daha düşük kaldığını not etti.

İkinci sırada Layer-1’ler yer aldı ve ortalama yüzde 80,3 YTD yükseliş kaydedildi. Gizlilik odaklı Blockchain‘lerden Zcash ve Monero’daki belirgin yükselişler, Bitcoin Cash, BNB ve Tron tarafındaki görece dirençle birleşerek anlatının yukarı yönlü kalmasını destekledi. CoinGecko’ya göre RWA ile Layer-1’lar art arda iki yıl pozitif getiri üreten tek anlatılar olarak ayrıştı.

Aynı dönemde “Made in USA” altcoin’leri anlatısı yüzde 30,6 YTD ile sınırlı da olsa artıda kaldı. Zcash tarafındaki kazançlar diğer alanlardaki kayıpları dengeledi. Listenin alt sıralarında ise Gaming ve DePIN yer aldı. Rapor bu iki grubun sırasıyla yüzde -75,2 ve yüzde -76,7 ile en sert düşüşleri gördüğünü gösteriyor. Solana ekosistemi mindshare’de önde olmasına rağmen yüzde -64,2 YTD düşüş ile zayıf performans sergiledi.