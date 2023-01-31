Kripto para piyasası için 2022 zorlu bir yıl olsa da İngiliz sterlini milyoneri her 10 kişiden 8'inin son 12 ay içinde finansal danışmanlarına Bitcoin (BTC) ve altcoinler hakkında yatırım tavsiyesi istedikleri ortaya çıktı.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası için 2022 zorlu bir yıl olsa da İngiliz sterlini milyoneri her 10 kişiden 8’inin son 12 ay içinde finansal danışmanlarına Bitcoin (BTC) ve altcoinler hakkında yatırım tavsiyesi istedikleri ortaya çıktı.

“Geçmişte Kalmak İstemiyorlar”

Finansal danışmanlık şirketi deVere Group tarafından derlenen bir araştırmanın sonuçlarına göre, son 12 ayda 1 milyon ila 5 milyon İngiliz sterlini arasında yatırım yapılabilir varlığı bulunan müşterilerin yüzde 82’si kripto paralar hakkında yatırım tavsiyesi istedi.

deVere Group CEO’su ve kurucusu Nigel Green, konuyla ilgili yaptığı yorumda “2022 yılında, kripto para piyasası 2018’den bu yana en kötü performansını gösterdi ve manşetlere çıkan piyasa lideri BTC yıl boyunca yaklaşık yüzde 75 değer kaybetti. Fiyattaki düşüş yatırımcıların enflasyon ve yavaşlayan ekonomik büyümeyle ilgili artan endişeler nedeniyle hisse senetleri ve kripto paralar da dahil riskli varlıklara olan yatırımcılarını azaltmasıyla gerçekleşti. Yine de ‘kripto kışı’ olarak adlandırılan bu ortamda İngiliz sterlini milyonerleri sürekli olarak mali danışmanlarından portföylerine kripto paraları dahil etme konusunda yatırım tavsiyesi istiyorlardı.” dedi.

Green, “İlginç bir şekilde, tipik olarak daha muhafazakâr olmasıyla tanınan bu yatırımcı grubu, ayı piyasasına ve olumsuz piyasa koşullarına rağmen kripto paralara ilgi göstermeye devam ettiler. Piyasadan uzaklaşmak yerine kripto paraları portföylerine dahil etmeye ya da portföylerini artırmaya çalıştılar. Bu durum, yüksek servet sahibi bu müşterilerin dijital, küresel, sınır tanımayan, merkeziyetsiz ve müdehaleye karşı dayanıklı olma gibi temel değerlere sahip Bitcoin gibi kripto paraların doğal özelliklerinin giderek daha fazla farkında olduklarını ortaya koyuyor. Varlıklı yatırımcılar kripto paraların geleceği olduğunu anlıyor ve geçmişte kalmak istemiyorlar.” eklemesini yaptı.

Kripto Paralara Olan İlginin Daha da Artması Bekleniyor

Son aylarda JPMorgan, Fidelity, BlackRock ve New York Bank Mellon da dahil olmak üzere diğer birçok büyük eski finans kurumunun müşterilerine kripto paralarla ilgili hizmetler sunmaya başlaması da geleneksel finans kuruluşlarının kripto para trenini kaçırmamak istediklerini gösteriyor. DeVere CEO’su 2022’ye damga vuran ‘kripto kışı’nın buzları çözülürken bu ilginin artarak devam edeceğini belirterek şunları söyledi: