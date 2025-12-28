Bitcoin Artık Makroya mı Mahkum? En Büyük Kripto Parada Korelasyon Neden Bu Kadar Arttı?

2025 yılı Bitcoin ağı ve BTC varlığı için hem büyüme hem de sarsıntıların aynı yıl içinde yaşandığı sıra dışı bir dönem olarak kayda geçti. Yılın başında ABD’de atılan stratejik adımlar ve kurumsal talep küresel düzenleme hamleleriyle birleşerek fiyatı art arda rekor seviyelere taşıdı. Sonbahara gelindiğinde ise erken Ekim’deki büyük tasfiye dalgası ivmeyi kırıp piyasayı sert bir düzeltmeye sürükledi. Ortaya çıkan tablo Bitcoin’in artık yalnızca kripto içi dinamiklerle değil, makro katalizörlerle de şekillenen bir varlığa dönüştüğünü gösterdi.

Stratejik Rezerv ve Kurumsal Talebin Rekorlarla Sonuçlanan Yükselişi

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının hemen ardından ABD Stratejik Bitcoin Rezervi ile bir kripto para stokunun onaylanması 2025’in hikayesini belirleyen ilk eşiklerden biri oldu. Bu karar ABD eyaletleri ve kurumları başta olmak üzere geniş bir kesimde benimsenmeyi hızlandırdı. Spot Bitcoin ETF pazarına yönelik fon akışları arttı ve yüksek seyrini korudu. Aynı dönemde çeşitli ülkeler Bitcoin ve kripto paraları kapsamlı biçimde düzenleyen yasaları devreye alarak belirsizliği azaltan bir çerçeve sundu.

Kurumsal oyuncuların önemli bölümü ETF’ler üzerinden BTC yatırımı yaparken, bir başka grup Bitcoin Hazinesi yaklaşımına yönelip varlığı doğrudan bilançoya ekledi. Bireyselde talebin de eşlik ettiği bu tablo fiyatın yıl boyunca birden fazla tüm zamanların en yüksek seviyesine ilerlemesine zemin hazırladı. Temmuz ve Ağustos aylarında en büyük kripto para, piyasa değerinde dünyanın en büyük varlıkları arasına girerek Google’ı geride bıraktı. Ekim’de hava tersine dönmeden önce ise 126.000 doların üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Ekim Tasfiyesi, Madenci Baskısı ve Ayı Döngüsü Tartışması

Ağ tarafında 2025, ana Blockchain‘de büyük bir protokol sıçraması yerine Lightning Network gibi Layer-2 çözümlerinin benimsenmesiyle öne çıktı. Geliştiriciler kullanım alanını genişletmek istese de sınırlı programlanabilirlik Bitcoin’i daha kripto para ekosisteminin genelinden ayrıştıran bir çerçeve yaratmayı sürdürdü. Öte yandan artan kurumsal yatırım Bitcoin’in geleneksel finansla korelasyonunu güçlendirdi. Böylece en büyük kripto para makroekonomik katalizörlere daha duyarlı bir profile evrildi.

Yılın çirkin sayfası ise Ekim’in başında açıldı. Piyasa değerinden 19 milyar dolar silen büyük tasfiye olayı 2018’den beri ilk kez negatif Ekim getirisini getirdi ve büyük alıcıların piyasadan çekildiği bir dönemi başlattı. Bitcoin psikolojik seviyelerin altına sarkarak 90.000 doların üzerinde tutunmakta zorlanır hale geldi. Aynı zaman diliminde artan madencilik zorluğu ve donanım genişlemesi güvenliği güçlendirse de madenci kapitülasyonunu tetikledi. Karlılık baskısı hem madenciler hem yatırımcılar cephesinde belirginleşti ve bazı yatırımcılar altın gibi geleneksel varlıklara yönelmeye başladı. Dikkat çeken bir diğer tartışma ise dört yıllık Bitcoin döngüsünün 2025’te işlevini yitirmiş olabileceği, yeni rallilerin blok ödülü yarılanması takviminden çok talep dalgalarıyla şekilleneceği görüşünün güç kazanması oldu.