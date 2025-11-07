Kripto Para

Bu Akşamın Detayları: Senato Oylaması, Hükümet Kapanması, Filibuster ve Kripto Paralar

  • 20:00'da Senato toplanacak oylamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
  • H.R. 5371 tasarısı son oylamada 54 oy almıştı ancak 60 oy gerekiyor. Cumhuriyetçilerin 53 oyu var. Kapanmanın bitmesi kripto paralar için olumlu.
  • Trump filibusteri bitirip basit çoğunlukla (51 oy) yasaları geçirmek istese de Cumhuriyetçiler bile buna karşı çıkıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Borsa harika günler geçirmediği için kripto paralar berbat günler yaşıyor ve BTC dördüncü satış mumunu da dikti. Bugün hükümet kapanmasıyla ilgili yeniden oylama yapılacak. Trump pek umutlu değil ve Cumhuriyetçiler yalvarıyor. Peki elde ne var? Kapanma sona erecek mi?

İçindekiler
1 Hükümet Kapanması Bitiyor Mu?
2 Filibuster Biter Mi?
3 Kripto Paralar

Hükümet Kapanması Bitiyor Mu?

Hayır en azından şimdilik pek kimse umutlu görünmüyor. Senato Cumhuriyetçi Lideri Thune “eğer hükümeti yeniden açarsanız (Ey Demokratlar) istediğiniz her şeyi vermeye hazırım” dedi. Biraz önce gelen bu açıklamadaki çaresizlik bugünkü oylamaya dair umutların ne denli zayıf olduğunu gösteriyor. Trump da umutsuzdu ve birçok siyasiden bu hafta aynı şeyi duyduk.

Bugün Türkiye saatiyle 20:00’da (ABD saatiyle 12:00) Senato toplanacak. Gündemdeki en önemli madde H.R. 5371 ve bu 2026 mali yılı için devam eden ödenekler ve uzatmalar öngören yasa dolayısıyla hükümet kapanmasını bitirecek olan şey. Bu tasarı için yeniden görüşme usulleri kabul edildi yani bugünkü oturumda kapanma oylamasına gidilecek.

H.R. 5371 tasarısı hakkında önceki oylama 4 Kasım günü yapılmıştı 54 Evet oyu tasarının geçmesi için yeterli olmadı çünkü 60 oya ihtiyaç var. Filibuster bölümünde hızlıca bunu ele alacağız.

Filibuster Biter Mi?

Geçen haftaki belediye seçimleri Demokratların kapanmayı kendi lehlerine iyi biçimde kullandığını gösteriyor. Trump oy kaybetti ve kapanmanın devam etmesinin kendilerine daha fazla oy kaybettireceğini söyleyerek Cumhuriyetçileri topladı. Çarşamba günü Cumhuriyetçileri toplayıp talebini ileten Trump dünkü açıklamalarında da aynı şeyi tekrarladı.

Filibuster nedir? Bir senato kuralıdır ve 60 senatörün oyu olmadan tek bir Senatörün bile istemediği bir yasayı engellemesinin önünü açıyor. Uzun konuşmalar oturumu sabote etmeler vesaire.

4 Kasım günkü oylamanın bize ima ettiği üzere Cumhuriyetçilerin 60 oyu yok, 53 sandalyesi olan Cumhuriyetçiler basit çoğunluğu elde etse de bütçe yasasını geçiremiyor. Peki filibusteri bitirseler? Trump’ın istediği tam olarak bu ve bazı Cumhuriyetçiler bu fikre sıcak bakıyor.

Ancak Senato Çoğunluk Lideri John Thune (R-South Dakota) ve diğer birçok Cumhuriyetçi buna kesinlikle karşı çıkıyor. Trump’ın açıklamalarının ardından Senatör Thom Tillis (R-North Carolina) “beni bu konuda ikna edebilecek hiçbir şey yok” demişti. Demokratların zaten karşı çıktığı bir şey için Cumhuriyetçilerin önemli bölümünün destek açıklamaması, karşı çıkması Trump’ı deli ediyor.

Cumhuriyetçiler neden karşı çıkıyor? 60 değil 51 oy yani basit çoğunlukla yasaların geçmesinin 3 yıl boyunca onlar için harika olacağı açık. Ancak 3 yıl sonra Demokratlar göreve gelince ne olacak? Trump buna karşı argüman olarak da “göreve geldikleri gün bizim bugün yapabileceğimiz ancak sizi yapmaya ikna edemediğim şeyi yapacaklar, filibusteri bitirecekler kendinize gelin” diyor.

Kripto Paralar

Bugün 20:00’da direk oylamaya geçmeleri muhtemel. Eğer yine ret çıkarsa kripto paralar için iyi olmaz. Onaylanırsa kripto paralar için çok iyi olur. Sadece 6 Demokrat veya 4 Demokrat 2 bağımsızın desteğini almaları gerekiyor önceki oylamada 54 görülmüştü. Kapanmanın etkileri katlanarak artarken ülkeye zarar vermeye başladı ve şu aşamada Demokratlar bundan avantaj elde etse de Trump’ı daha fazla kızdırmamaları gerekiyor.

BTC şimdilik ne olacağını izlerken 100.600 dolarda alıcı buluyor.

