Ripple Halka Arzı Ne Zaman? XRP Coin’i Nasıl Etkiler?

2025 yılı Ripple (XRP) $2.32 için harika bir dönemdi ve fiyat 3 doların üzerinde yeni zirvesini gördü. Dava bitti, 3 büyük şirketi satın aldı ve kendi stablecoinini piyasaya sürüp 1 milyar dolarlık dolaşım arzına taşıdı. SEC davasının bitmesi yılın en büyük olayıydı ve şirketin halka arzı önündeki en büyük engel de kalktı.

Ripple Halka Arzı

IPO veya halka arz kripto para şirketlerinin çoğu için hayali kurulan bir şeydir. Bir fikirden öteye gerçek bir şirkete dönüşür ve borsadan çektiği likidite ile ekip önemli kazançlar elde eder. Bir üst lige çıkmanın verdiği güvenle kendi alanında kuracağı ortaklıklar için de elinin güçlenmesi anlamına gelir.

Şimdi Ripple davası da bittiğine göre şirketin halka arz için somut adımlar atması bekleniyor. Ancak Ripple başkanı Monica Long son yaptığı açıklamada böyle bir planları olmadığını, takvimlerinde halka arzın yer almadığını söyledi. Bu hafta şirket 40 milyar dolar değerleme ile 500 milyon dolar yatırım aldığını açıklamıştı.

“Çok iyi sermayeye sahip olduğumuz ve organik büyümemizi, inorganik büyümemizi, stratejik ortaklıklarımızı, yapmak istediğimiz her şeyi finanse edebildiğimiz şanslı bir konumdayız.”

40 milyar dolar değerlemeye sahip Ripple gibi tokenizasyon, kripto dönüşüm alanında iddialı bir şirketin halka arzı kesinlikle ilgi görecektir. Şirket net kazancını açıklamasa da tahminler geçen yıl için bu rakamın 1,3 milyar dolar olduğunu söylüyor. Peki halka arz neden olmayacak?

Ripple CEO’su Brad 2020 sonunda dava açılmadan hemen önce halka arz iması yapmış ve bunu olması gereken evrimleri olduğunu söylemişti. Bugün geldiğimiz noktada şirket IPO düşünmediğini çok daha iyi şartlarda olmasına rağmen istemiyor.

XRP Coin’i Nasıl Etkiler?

Ripple’ın halka arzı örneğin RPLX kısaltmalı bir hissenin doğması anlamına gelir. Ripple yatırımı yapmak isteyenlerin bugün 2 şansı var. Kurumsallar ve daha profesyonel yatırımcılar bu haftaki yarım milyar dolarlık yatırım turunda olduğu gibi şirketten hisse alma yoluna gidebilir. Veya Ripple’ın geleceğine yatırım yapmak isteyen çoğunlukla bireyseller XRP Coin alır. Kapanma sonrası da XRP Coin ETF veya hali hazırda işlem gören XRP Tröstleri vesaire ile yatırım yaparlar.

Ancak Ripple halka arz ile borsada işlem gören bir şirkete dönüştüğünde XRP Coin için bu çok iyi olmayabilir. Şirketin geliri, başarıları ile yatırımlarının kendisine kazanç olarak dönmesini isteyenlerin yapması gereken RPLX (rastgele bir ticker bu) hisseleri alır ve XRP Coin almalarına gerek kalmaz. XRP Coin elbette XRP Ledger işleyişinde önemli bir mekanizma ancak bugün alternatifi yok. Yarın Ripple hissesi bunun alternatifine dönüştüğünde Ripple’a akacak sermayenin önemli kısmı ETF veya spot piyasalarda XRP Coin’e değil geleneksel borsadaki hisseye gidecek. Bu da uzun vadede IPO’nın XRP Coin için kötü olacağı anlamına gelir.

Özetle halka arz düşünmemeleri XRP Coin’in lehinedir diyebilirim.