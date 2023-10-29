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Orta ve Uzun Vadede Optimism (OP) Yorumları! Güncel OP Coin Fiyat Tahmini

Özet

  • Optimism son çeyrekte 96 bin aktif adrese kadar ulaştı.
  • Günlük yeni adresler 2023 üçüncü çeyrekte 17.000'de sabit kaldı.
  • OP Coin fiyatı 1,47 dolar üstü kapanışlara ihtiyaç duyuyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:44
29 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

En popüler l2 çözümlerinden biri ve artan rekabet ortamında fiyat olarak olmasa da ağ gücü anlamında ayakta kalabildi. Kripto paralarda alternatifler zaman geçtikçe artıyor. OP Token de hayatımıza yeni giren altcoinler arasında yer alıyor. Peki güncel ağ verileri ve fiyat tahminleri ne yönde? Orta vadeli görünüm ne anlatıyor?

Optimism (OP) Yorum

Geride bıraktığımız 2023 üçüncü çeyrek çoğu kripto para için zorlayıcı oldu. Birçok ağ ilgisizlikten dolayı ciddi kan kaybetti. Bu dönemde Optimism’in ana ağı faaliyetlerinde önemli ölçüde artış yaşanırken günlük 96.000 aktif adresle %38 büyüme kaydedildi. SUI Coin çok hype bir projeydi ancak aynı dönemde o günlük 500’ün altına birçok kez düştü.

Yeni adreslerin sayısı günlükte 17.000’de sabit kaldı ve çeyrek boyunca kümülatif toplam 1,5 milyon yeni adres eklendi. Bu rakam da çoğu rakibinin haftalık yeni kullanıcı performansının ötesindedir.

Günlük ortalama yarım milyon işlem gerçekleştirildi ve tüm bu rakamlar ağın gerçekten kullanıldığını gösteriyor. Shibarium, SUI ve daha birçok akıllı sözleşme platformu Optimism’in günlükteki rakamlarını hayal bile edemeyecek durumda.

Ortalama işlem ücreti yüzde 45 oranında düşerek üçüncü çeyrekte 0,28 dolara geriledi. İşlemlerin %83’ü DeFi kategorisinde gerçekleşti. Bununla birlikte Optimism‘in TVL’i %20’lik bir düşüş yaşadı ve üçüncü çeyreği 720 milyon dolarda kapattı. TVL’in dolar bazlı düşüşü kripto para fiyatlarıyla da bağlantılıdır.

Orta ve uzun vadede güncel veriler Optimism (OP) için geleceğin parlak olduğunu gösteriyor.

OP Coin Fiyat Tahmini

Optimism kilit açılışları, airdrop ve ağ güncellemesiyle yoğun bir üçüncü çeyrek yaşadı. Peki fiyat noktasında beklenti ve yorumlar neye işaret ediyor? Popüler ölçeklendirme çözümünün yerel tokeni 1,37 dolardan alıcı buluyor. 20 Ekim tarihinde 1,15 dolarda yerel dip yapan fiyat 1,47 doları aşamadığı için 1,33 dolara düşebilir.

8 Ağustos tarihinde 2 dolar sınırına yaklaşan OP Coin bu ayki ralliden yeterince faydalanabilmiş değil. Yatırımcılar günlük grafikte 1,47-48 dolar üstü kapanışlar olmadan gerçek bir geri dönüş sinyali alamayacak. Olası yükseliş senaryosundaysa 1,62 ve 1,83 doların ardından 2 dolar aşılabilir. Çok dalgalı seyreden fiyat direnç bölgelerinde fazlaca satışla karşılaştı. Haftalık grafikte de hedef 1,5 doların ardından 1,82 ve 2,74 dolardır.

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