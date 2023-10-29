Yaklaşan 18 Gelişme Bu Hafta Kripto Para Piyasalarına Yön Verecek
Özet
- Fed faiz kararından daha çok Powell'ın söyleyecekleri merak ediliyor.
- Eğer Kasım toplantısında da faizler artmazsa yüzde 5,5 seviyesi tavan olarak kalabilir.
- İstihdam ve ücret artışı verileri oldukça önemli.
- Piyasaya etkisi: Nötr
Bitcoin fiyatı Fed öncesi son Pazar gününde 34.000 doları korumaya devam ediyor. Yatırımcıların gözü henüz mevcut fiyata alışamadı. Kritik 31.000 ve 31.800 dolar seviyelerinin bu kadar hızlı biçimde aşılmasını kimse beklemiyordu. Ekim ayı Uptober efsanesine uygun biçimde %20’nin üzerinde artış getirdi. Peki bu aşamadan sonra ne olacak?
Kripto Paralar Haftanın Gelişmeleri
Fed haftası geldi çattı ancak önceki toplantılara göre çok daha rahat bir dönemdeyiz. Eğer bir sürpriz olmazsa Fed bu Çarşamba günü resmi veya gayri resmi olarak faiz tavanını ilan edecek. Düşüş hızı yavaşlasa da PCE verisinden gördüğümüz şey enflasyon halen zayıflıyor. Üstelik birçok kanaldan Fed sıkılaşmaya devam ediyor.
Bilanço daraltılması, kredi sıkılaşması gibi adımlar faiz artışına benzer sonuçlar doğruyor. Bu da aslında daha fazla faiz artışı olmama ihtimalini destekleyen detaylar. Peki önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarını etkileyen ne gibi gelişmeler olacak?
30 Ekim Pazartesi
- OP Token Kilit Açılış (33 Milyon $)
31 Ekim Salı
- 04:30 Çin PMI Verileri
- 13:00 Euro Bölgesi Enflasyon (Beklenti: %3,2 Önceki: %4,3)
- 17:00 ABD Tüketici Güveni (Beklenti: 100 Önceki: 103)
- TON Blockchain Performans Testi (Saniye başı işlem rekoru için deneme)
- DYDX Kilit Açılış (5,13 Milyon $)
1 Kasım Çarşamba
- 15:15 ABD Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Beklenti: 141K Önceki: 89K)
- 17:00-16:45 ABD PMI Verileri
- 17:00 ABD JOLTS (Beklenti: 9,270M Önceki: 9,610M)
- 21:00 Fed Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)
- 21:30 Powell Konuşacak
- 1-3 Kasım MET Amsterdam (MANA Coin)
2 Kasım Perşembe
- 15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 210K Önceki: 210K)
- Cardano Summit 2023
3 Kasım Cuma
- 15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,2% Aylık)
- 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 182K Önceki: 336K)
- 15:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti: %3,8)
- 17:00 ABD PM Verileri
- 3-5 Kasım ApeFest 2023 (ApeCoin)
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.