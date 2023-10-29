Yaklaşan 18 Gelişme Bu Hafta Kripto Para Piyasalarına Yön Verecek

Bitcoin fiyatı Fed öncesi son Pazar gününde 34.000 doları korumaya devam ediyor. Yatırımcıların gözü henüz mevcut fiyata alışamadı. Kritik 31.000 ve 31.800 dolar seviyelerinin bu kadar hızlı biçimde aşılmasını kimse beklemiyordu. Ekim ayı Uptober efsanesine uygun biçimde %20’nin üzerinde artış getirdi. Peki bu aşamadan sonra ne olacak?

Kripto Paralar Haftanın Gelişmeleri

Fed haftası geldi çattı ancak önceki toplantılara göre çok daha rahat bir dönemdeyiz. Eğer bir sürpriz olmazsa Fed bu Çarşamba günü resmi veya gayri resmi olarak faiz tavanını ilan edecek. Düşüş hızı yavaşlasa da PCE verisinden gördüğümüz şey enflasyon halen zayıflıyor. Üstelik birçok kanaldan Fed sıkılaşmaya devam ediyor.

Bilanço daraltılması, kredi sıkılaşması gibi adımlar faiz artışına benzer sonuçlar doğruyor. Bu da aslında daha fazla faiz artışı olmama ihtimalini destekleyen detaylar. Peki önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarını etkileyen ne gibi gelişmeler olacak?

30 Ekim Pazartesi

OP Token Kilit Açılış (33 Milyon $)

31 Ekim Salı

04:30 Çin PMI Verileri

13:00 Euro Bölgesi Enflasyon (Beklenti: %3,2 Önceki: %4,3)

17:00 ABD Tüketici Güveni (Beklenti: 100 Önceki: 103)

TON Blockchain Performans Testi (Saniye başı işlem rekoru için deneme)

DYDX Kilit Açılış (5,13 Milyon $)

1 Kasım Çarşamba

15:15 ABD Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Beklenti: 141K Önceki: 89K)

17:00-16:45 ABD PMI Verileri

17:00 ABD JOLTS (Beklenti: 9,270M Önceki: 9,610M)

21:00 Fed Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)

(Beklenti: Sabit) 21:30 Powell Konuşacak

Konuşacak 1-3 Kasım MET Amsterdam (MANA Coin)

2 Kasım Perşembe

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 210K Önceki: 210K)

Cardano Summit 2023

3 Kasım Cuma

15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,2% Aylık)

15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 182K Önceki: 336K)

15:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti: %3,8)

17:00 ABD PM Verileri

3-5 Kasım ApeFest 2023 (ApeCoin)

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.