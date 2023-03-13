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Bitcoin fiyatı yeniden 24.000 doların üzerinde ve altcoinler güne devasa rallilerle devam ediyor. Kayıplar telafi edildi. Birçok altcoin haftalık bazda kazanç elde etti ve diğerleri kazançlarını artırmak için mücadelesine devam ediyor. Türk kripto para yatırımcılarının radarındaki iki altcoin ADA ve AVAX fiyatı da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Peki beklentiler neler?

ADA Coin Yorum

Cardano‘nun kurucusu Charles Hoskinson, algo stablecoinlerin Bitcoin‘in uzun vadeli sağlığı için gerekli olduğunu söyledi. Bunlardan en öne çıkanı, zirvede ilk üç stablecoinin arasına girmeyi başaran UST olmuştu ancak çöküşü tüm piyasayı yerle bir etti. Hoskinson kendi stablecoini DJED’in ondan farklı olduğunu ve gelecek vadettiğini düşünüyor. Stablecoinler 1 dolara sabitliğini kaybederken bu hafta sonu DJED iyi bir sınav verdi ve işlem hacmi de önemli ölçüde arttı. Cardano fiyatı, yükselen bir destek hattını direnç olarak doğruladığı 16 Şubat’tan bu yana düştü. Bu düşüş 8 Mart’ta 0,298 dolarlık dip seviyesine kadar devam etti. ADA fiyatı o zamandan beri artmış olsa da, hala 0,33 dolarlık direnç alanı içinde işlem görüyor. Bu alan, daha önce destek sağladığı ve 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesi ile çakıştığı için çok önemlidir. Bu nedenle, fiyatın reddedilmesi ya da bunun yerine geri alınması gelecekteki eğilimi belirleyebilir.

Fiyat eğer bu bölgeyi kaybederse 0,25 dolara kadar düştüğünü görebiliriz. Öte yandan, ADA fiyatı bölgeyi geri alırsa, 0,40 dolara tekrar ulaşabilir. Kısa vadeli altı saatlik grafikteki teknik analiz, fiyatın azalan bir direnç çizgisinden çıktığını gösteriyor. Bu nedenle, kısa vadeli bir yukarı yönlü harekete başlamış olması muhtemeldir. Durum buysa, ADA fiyatı 0,33 dolarlık direnç alanını geri kazanacaktır. Ardından, gelecekteki en olası hareket 0,5-0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesine 0,360-0,374 dolara doğru bir ralli olacak.

AVAX Coin Yorum

Avalanche (AVAX) diğer altcoinlerle birlikte toparlanma eğilimi gösteriyor. Yazı hazırlandığı sırada 16,49 dolarda bulunan fiyat eğer 17,1 dolar bölgesini geri alırsa yükseliş ivme kazanabilir. İlk durak 200 günlük basit hareketli ortalama çizgisi (17,79 dolar) olacaktır. Sonrasında 18,45 ve 21,3 dolar seviyelerinin aşıldığını görebiliriz. Bitcoin fiyatının düşüşü sırasında aşırı satış yaşayan Ethereum rakibi altcoin henüz BTC fiyatı günlük kapanışını yapmadığı için diken üstünde bulunuyor. Eğer Bitcoin 24.200 dolar üzerinde bir günlük kapanış yaparsa altcoinlerdeki devam eden ralli kümülatif değeri 1,15 trilyon dolar seviyesine kadar taşıyabilir.

Yarın 15:30’da gelecek enflasyon verisi hayati öneme sahip olacak. Eğer beklenti altı gelirse (genel kanaat bu) Bitcoin fiyatının 26.000 doları kısa süreliğine de olsa aştığını görebiliriz. Altcoinlerdeki kazanç ise %10’u aşabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.