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Kasım Ayı Kripto Tahminleri: BTC, ETH ve XRP Coin Fiyat Yorumları

Özet

  • Olası BTC düşüşünde 31.880 dolar test edilebilir.
  • ETH için görünüm şimdilik negatif ve 1.760 dolar korunmalı.
  • XRP Coin fiyatı 0,53 ve 0,49 dolara düşebilir. Yükseliş için 0,583 dolar aşılmalı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:20
29 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 34.000 dolar üzerindeki kapanışlarına devam ettiği için yatırımcıların Kasım ayından beklentisi artıyor. Fed cephesinde de ciddi bir negatiflik olmazsa önümüzdeki ay piyasalarda toparlanmanın devam ettiğini görebiliriz. Nitekim Kasım ayı da tıpkı Ekim gibi tarihsel olarak yılın en fazla artış yaşanan aylarından oldu.

Bitcoin (BTC) Fiyat Yorumları

Ekim ayına BTC yazı hazırlandığı sırada %26 artışla devam ediyor. Kasım ise tarihsel performans anlamında ortalama artış bakımından Ekim ayının da ötesinde bir dönemi temsil ediyor. 2013 Kasım’ında yüzde 449 oranında artan BTC 2017 ve 2020 yıllarında yüzde 40’tan fazla arttı. Bu yüzden yatırımcılar umutlu.

Yazı hazırlandığı sırada BTC 34.000 dolarda ve günlük kapanışlar daha yüksek seviyelerde devam ediyor. Hacimlerin düşmesi negatif olsa da günlük grafikte 33.720 doların korunması artışın sürebileceğini söylüyor. Peki olası düşüşte hedef neresi olacak? Ara duraklar olsa da ana destek alanının 31.880 dolar bölgesi olması bekleniyor.

Yükseliş trendinin tersine dönmemesi için 32.000 dolar üstü aylık kapanış önemli ve yaklaşan haftalık kapanışa bağlı olarak volatilite artışı görmemiz özellikle Fed haftasına girerken mümkün.

Ethereum (ETH) Yorum

Hacimsiz piyasada BTC fiyatı artarken ETH neden yükselmiyor? Aslında cevabı ilk cümlenin içinde ETH yeterince talep göremiyor çünkü hacim yok. Piyasa değeri bakımından en büyük altcoin alternatif kripto paralara göre iyi talep görse de fazlasına ihtiyacı var. ETH fiyatının etkileyici biçimde artması için hacimlerin günlükte 100 milyar dolar üzerinde sabitlenmesi gerek.

X kripto para on milyonlarca dolarlık hacim çekip 2-3 katına çıkarken ETH için yüz milyonlarca dolara ihtiyaç var.  Fiyata dönerse 1.760 doların destek olarak korunması yükseliş için kritik öneme sahip. Aksi durumda 1.640 ve 1.546 dolara kadar düşüş görülebilir.

Gerçek bir ralli içinse 1.850 dolar üstü günlük kapanışa ihtiyaç var. Sonraki orta vadeli hedefse 2.140 dolar olabilir.

XRP Coin Fiyat Tahmini

Yakın zamanda XRP Coin için 0,583 dolar bölgesinden bahsetmiştik şimdilik fiyat bu alanı geri alamıyor. Uyardığımız 0,53 dolar hedefine koşan fiyat burayı da kaybederse 0,49 ve 0,44 dolara kadar satışlar derinleşebilir.

Fakat 0,583 dolar üstü günlük kapanışlar 0,74 ve 1,36 dolar hederlerinin tekrar gündeme gelmesini sağlar. Ara bölgelerse 0,63 ve 0,94 dolarla 1,23 seviyeleridir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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