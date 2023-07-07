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Üzerindeki düzenleyici baskının giderek artmasıyla aylardır dünya genelindeki kilit bankacılık ortakları ile bağını koparmak zorunda kalmasıyla gündemden düşmeyen Binance şimdi de üst düzey isimlerinin istifasıyla gündemde. Fortune’un haberine göre Binance CEO’su Changpeng Zhao‘nun (CZ) düzenleyici kurumların açtıkları soruşturmalar karşısında takındığı tavır borsanın üst düzey isimlerinin istifa etmesine neden oldu.

Binance’in Üst Düzey İsimleri Zhao’ya İstifasını Sundu

Fortune, aralarında genel danışman Han Ng, baş strateji sorumlusu Patrick Hillmann ve uyumluluktan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Steven Christie‘nin de bulunduğu üst düzey isimlerin bu hafta Zhao’ya şirketten ayrılacaklarını söylediklerini bildirdi. Üst düzey isimlerin Binance’den ayrılma kararı, 2021’de küresel soruşturmaları ve istihbaratı denetlemek için göreve getirilen eski bir IRS üyesi olan Matthew Price‘ın istifasını takip ediyor.

Fortune’un ulaştığı kaynaklar, üst düzey isimlerin istifasının gerekçesi olarak Zhao’nun ABD Adalet Bakanlığı‘nın başlattığı soruşturmayı ele alış şeklini gösterdi. Kaynaklar, bir yıldan uzun süredir devam ettiği iddia edilen soruşturmanın, Binance‘in ABD’li düzenleyicileri aldatma girişiminde bulunmasının yanı sıra, şirketin platformunda kara para aklandığı ve yaptırım ihlallerinde bulunulduğu gibi ciddi iddialarla ilgili olduğunu belirtiyorlar.

Üst düzey isimlerin Binance’den ayrılma kararı, dev borsanın büyük düzenleyici baskısıyla karşı karşıya olduğu dönemde ayrıca yönetimsel ve stratejik bir krizle karşı karşıya kaldığı anlamına geliyor. Özellikle istifa eden birçok ismin düzenleyici kurumlarla doğrudan muhatap olan hukuk ve uyum birimlerinden olması Binance üzerindeki baskının daha da artacağı yorumlarına neden oldu.

Binance halihazırda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu‘nun (CFTC) ciddi iddialarla açtığı davalarla karşı karşıya ve ABD Adalet Bakanlığı’nın hem şirkete hem Zhao’ya karşı harekete geçerek, çok yakında suç duyurusunda bulunması bekleniyor.

Zhao’nun Görevinden İstifa Edeceği İddiası Yeniden Gündem Oldu

Üst düzey Binance yöneticilerinin istifası sonrası Zhao’nun CEO’luk görevinden istifa ederek geri çekileceği yönündeki iddia yeniden gündem oldu. Bilindiği gibi Avrupa, Avustralya ve diğer ülkelerdeki soruşturmalarla birlikte ABD’de yürütülen çok sayıda soruşturma, Zhao‘nun Binance’in düzenleyici fırtınayı atlatmasına yardımcı olma çabasının bir parçası olarak kenara çekilebileceği söylentilerine yol açmıştı. Bloomberg, Haziran ayında yayımladığı bir haberde, hızla yükselen Binance yöneticisi Richard Teng‘in uzun bir biyografisine yer vermiş ve şirketin yeni CEO’su olarak değerlendirdiğini iddia ederek Zhao’nun veliahtı olarak göstermişti. Hem batı hem de Asya kültürüne hakim teknoloji dehası Zhao şu ana kadar kenara çekileceğine dair herhangi bir işaret vermedi.

Binance şu an için açık ara dünyanın en büyük kripto para borsası olmaya devam ediyor olsa da son aylarda pazar payı, artan düzenleyici baskısı ve ABD, Avrupa ve diğer yargı bölgelerindeki bankacılık ortaklarının şirketin fiat para birimine erişimini kesme kararının bir sonucu olarak düşmeye başladı.