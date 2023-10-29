  Ünlü Kripto Yorumcusu: Bu Altcoin Yüzde 1914 Oranında Artacak, Ralli Çoktan Başladı

BTC fiyatı çift haneli artmış olsa da altcoinlerin tamamı bu kadar kazanç elde edemedi. Ancak bir onu geride bırakanlar var. Popüler bir kripto para yıllık dibinden bu yana yüzde 900 arttı. Fakat popüler kripto yorumculardan biri bu rallinin yüzde 1914 hatta daha ötesine devam edebileceğini söylüyor. Eğer dediği çıkarsa dipten alım yapanlar 19x kazanç elde etmiş olacak.

Injective (INJ) Coin Geleceği

The Crypto Dog takma adıyla bilinen ve yüzbinlerce yatırımcı tarafından takip edilen popüler analist 2023’ün yıldız altcoinine gözünü dikti. Fiyat Ocak ayındaki 1,3 dolardan yaklaşık 10x arttı ancak uzman isme bu yeterli değil. Kripto stratejisti, INJ Coin’in 2021 yılında gördüğü zirve bölge olan 24,89 dolara doğru ilerlediğine inanıyor.

“Piyasanın geri kalanı durgunken INJ şimdilik patlama yaşıyor. Bunu aylık olarak yakınlaştırın ve bunun tüm zamanların en yüksek seviyesini hedeflediğini görün. Bence bu çok muhtemel görünüyor.”

Bu ayın başlarında da The Crypto Dog benzer tahminlerde bulunmuştu;

“Tüm yıl boyunca kriptoda en iyi görünen orta ölçekli grafik. Dürüst olmak gerekirse bu kadar güçlü durması beni biraz şaşırttı. Önümüzdeki yıl zirveleri kırma yolunda görünüyor.”

Eğer The Crypto Dog haklı çıkarsa bu yıl başlayan ralli yüzde 1914’ün de üzerine çıkabilir. Hülasa orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi devam ediyor.

INJ Coin Fiyat Tahmini

Peki tüm analistler aynı şeyi mi düşünüyor? Elbette hayır, örneğin Altcoin Sherpa fiyatın önemli bir direnç alanına yaklaştığını düzeltici hareket başlayabileceğini söylüyor. Bu hareket BTC performansına göre kolayca tetiklenebilir ve INJ Coin ile sınırlı da olmaz. Çoğu altcoin dirençte veya dirençten dönüyor. Yukarı yönlü volatilite için BTC daha fazla güç göstermeli.

“INJ Coin’i seviyorum ama piyasa değeri ve yaklaşan genel direnç alanı göz önüne alındığında. Buradan alım yapmayacağım. Yine de piyasadaki en güçlü coinlerden biri.”

Pentoshi ise kısaca şunları söyledi;

“Burada satın almayı doğru bulmuyorum. Tarihsel olarak güçlü bir dirence çok yakın. Ya altcoin mor kutuya iner ya da direnci aşar. Ortada kalmak başarısızlık yaşamanıza neden olur”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.