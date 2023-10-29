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  •   Meme Token Piyasası Bir Haftada Yüzde 15 Yükseldi: Üç Büyük Meme Token Projesini İnceliyoruz

Meme Token Piyasası Bir Haftada Yüzde 15 Yükseldi: Üç Büyük Meme Token Projesini İnceliyoruz

Özet

  • Bitcoin yükselişi ile birlikte altcoin piyasası da canlandı.
  • Meme coin piyasasında ise bu hafta yaşanan yükseliş yatırımcıları mutlu etti.
  • Peki DOGE, SHIB ve FLOKI grafiklerinde neler yaşanıyor?
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
17:00
29 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasında yaşanan olumlu haber akışıyla birlikte altcoin piyasasının ardından meme token’larda da bir yükseliş yaşanıyor. Kripto para fiyat veri platformu Coingecko verilerine göre meme kültüründen esinlenen meme token’ların piyasa değeri son yedi günde %15 yükseldi ve piyasa değerleri toplamda 16 milyar doların üzerine çıktı. Peki özellikle Türklerin takip ettiği üç meme token’da neler yaşanıyor? Birlikte inceliyoruz.

Dogecoin Grafik Analizi

Piyasanın en değerli meme token projesi olan ve Elon Musk ile ilişkilendirilen Dogecoin günlük grafiğinde oluşan kama yapısı dikkat çekiyor. Nisan ayından itibaren baz alınan yapıda son olarak direnç çizgisinden red alan DOGE, yönünü şimdilik aşağı yöne kırmış durumda. Özellikle EMA 200 seviyesinde verilen savaş bu kırılımın yönünün belirleyecek.

DOGE için günlük grafikte takip edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,06719 / 0,06449 ve 0,06163 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,06719 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi yükseliş senaryosunun şimdilik rafa kalkmasına neden olabilir. DOGE için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,06999 / 0,07260 ve 0,07720 dolar seviyeleridir.

Shiba Inu Grafik Analizi

Özellikle Türk kripto para yatırımcılarının dikkatle takip ettiği bir başka meme token olan SHIB, son günlerde ciddi bir yükseliş ivmesi yakaladı. İki saatlik grafikte volatilitenin yüksek olması sadece direnç çizgisi üzerinde bir yapının oluşmasına neden olurken birçok ortalama seviyenin üstünde hareket eden SHIB için kısa vadede işler yolunda gidiyor.

SHIB için takip edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,00000793 / 0,00000773 ve 0,00000757 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,00000773 dolar seviyesinin altında iki saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi destek çizgisinin kırılmasına ve fiyatın düşmesine neden olur. SHIB için dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri ise 0,00000813 / 0,00000825 ve 0,00000837 dolar seviyeleridir.

Floki Grafik Analizi

Bu hafta yaşadığı yükseliş ile herkesin dikkatini çeken meme token ise FLOKI oldu. Ekip tarafından yapılan anlaşmalarla stake protokolleri için yatırımcılarını teşvik eden FLOKI, bu strateji ile ciddi bir yükseliş ivmesi kazandı. FLOKI için iki saatlik grafikte baz alınan destek çizgisine sadece iki temas gerçekleşti. Yaşanan olumlu haber akışları ile fiyatın hızlı yükselişi volatilitenin de artmasını sağladı.

FLOKI için takip edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,00003391 / 0,00003057 ve 0,00002909 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,00003057 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi destek çizgisinin kırılmasına neden olur. FLOKI için dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri sırasıyla; 0,00003658 / 0,00003828 ve 0,00004023 dolar seviyesidir.

 

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