Shiba Inu Coin Artar mı? Güncel SHIB Fiyat Analizi!

En büyük kripto para Bitcoin‘deki (BTC) pozitif seyir, birçok altcoin’i yukarı yönde hareketlendirmiş durumda. Bu noktada yatırımcılar, en büyük ikinci memecoin olan Shiba Inu coin artar mı konusunu merak ediyor. İşte SHIB fiyat analizi.

Shiba Inu Fiyat Analizi

Sevilen memecoin Shiba Inu‘da yükseliş trendini kontrol altına tutan baskı, SHIB grafiğinde düşen kama formasyonundan bir kırılma rallisinin önüne geçiyor. Ancak alıcılar, derin bir düzeltmeyi sınırlıyor ve düşen kama formasyonunun varlığını koruması için aşağı yönlü bir kırılmayı engelliyor. Yeni bir pozitif döngü ile formasyonun kırılacağına yönelik beklentiler Shiba Inu’nun fiyatına yönelik yükseliş beklentilerini destekliyor.

Sürekli düşüş baskısı altında SHIB’ın fiyatı birden fazla düşen tepe oluşturdu. Dahası, 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) yükseliş büyümesini kontrol altında tutmak için dinamik bir tavan sunuyor. Yoğun genel satış baskısı, bir düşen trend çizgisi oluşturuyor. Günlük grafikte giderek derinleşen dip oluşumlarıyla beliren bu düşen trend çizgisi kama formasyonu oluşumunu tamamlıyor.

Şu anda SHIB‘in fiyatı, oluşan düşen trend çizgisinden uzun bir fitilli mum oluşumuyla sert bir yükselişle 0,000006841 dolardan işlem görüyor. Böylesine sert bir yükseliş, fiyatta sıçrama olasılığını artırıyor.

Günlük zaman dilimindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI), günlük grafikte güçlü bir yükseliş kırılımına işaret ediyor ve yükseliş ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle momentum göstergesi, düşen kama formasyonunda bir yükseliş kırılması olasılığına vurgu yapıyor. 50 günlük EMA ise yükselişin önünde bir bariyer olarak duruyor.

SHIB Fiyatı Beklenen Yükselişi Yapabilir mi?

Shiba Inu’da alıcılar trendin kontrolünü ele geçirirse, SHIB’in fiyatı yakında düşen kama formasyonundan çıkarak yeni bir yükseliş trendine girebilir. Bu yükseliş trendi içinde fiyatın 0,00000715 dolar civarındaki direnç seviyesine ulaşması muhtemel.

Mevcut olumlu trend içinde, fiyatın 0,00000851 dolara kadar büyük bir artış yapma olasılığı bulunuyor. Ancak, fiyatın destek trend çizgisinin altına düşmesi, memecoin‘de 0,0000060 dolara kadar bir düşüşü tetikleyebilir.