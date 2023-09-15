Bitcoin fiyatı 26.800 doları aşmakta zorlanıyor ancak yine de 26.000 doları koruyor olması pozitif bir gelişme. Shiba Coin yatırımcıları geçtiğimiz ay gelen birçok duyuruyla birlikte yükseliş bekletişine girmişti. Ancak genel piyasa hissiyatındaki negatiflik SHIB Coin’in kazanımlarını da sildi. Peki bundan sonra ne olacak?

Shiba Coin Yorum

Shiba Inu (SHIB) fiyatı önemli bir yatay destek seviyesinden 0,0000080 dolara kadar gevşedi. Bu uzun vadeli eğilimle ilgili iyimserliği de baltaladı. Haftalık ve günlük zaman dilimlerinden gelen okumaların her ikisi de düşüş eğiliminde. Buna göre Shiba Coin fiyatı bir sonraki desteğe kadar düşebilir.

SHIB fiyatına ilişkin haftalık teknik analiz, Ağustos ayından bu yana devam eden aşağı yönlü bir hareketi gösteriyor. O sırada fiyat azalan bir direnç çizgisi tarafından reddedildi. Düşüş 0,0000080 dolar yatay destek alanından bir bozulmaya neden oldu. Bu bölge Mayıs 2022 tarihinden bu yana kritik bir destek alanıydı.

Düşüş senaryosunun gerçekleşmesi muhtemel ve olası hedef 0,0000060 dolar desteğidir. Bu düşüş gerçekleştiğinde fiyat mevcut seviyesinden %18 erimiş olacak.

Shiba Coin Kaç Dolar Olacak?

Yükseliş senaryosu için fiyatın 0,00008 dolarlık direnç alanını aşması gerekir. Bundan sonraki hedefse 0,000015 dolarda bulunuyor. Eğer Bitcoin 29.000 doları geri alabilirse Shiba Coin için de bu %110’luk yükseliş senaryosu gerçekleşebilir.

Günlük grafikteki okumalar, yukarıdaki iyimser senaryonun gerçekleşme ihtimalinin zayıf olduğunu söylüyor. Haziran ayından bu yana yükselen deste çizgisini kaybeden fiyat tekrar bu bölgeye tırmanmadığı sürece satışlar devam edebilir. 17 Ağustos tarihinde kaybedilen bölge ertesi gün direnç olarak teyit edildi.

Bu düşüş göstergeleri göz önüne alındığında, SHIB fiyatı için en olası gelecek tahmini, daha önce belirtilen uzun vadeli destek seviyesine geri çekilme gibi görünüyor. Bununla birlikte 0,0000080 dolar seviyesinin aşılması önceki düşüş kurulumunun bozulmasını sağlayabilir.

Öte yandan Shibarium ekosistemiyle ilgili gelecek güzel haberler, ekibin yeni müjdeleri fiyatın pozitif ayrışmasına yardımcı olabilir. Önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısı büyük ihtimalle şahin geçeceği için piyasa genelinde genel bir düşüş riski bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.