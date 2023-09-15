Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) bir sonraki halving olayından sonra 250.000 dolarlık bir hedefi var ancak yeni tüm zamanların en yüksek seviyeleri daha erken gelebilir. Bu durum en büyük kripto para birimi için iyi bir gelecek gören popüler sosyal medya yorumcusu BitQuant’ın en son BTC fiyat tahmini.

Bitcoin’de ATH Beklentisi!

Merkez bankacısı ve Bitcoiner takma adı eski adıyla Twitter yaptığı son gönderisinde, 69.000 doların üzerinde bir halving öncesi hedef ortaya koydu. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Evet, Bitcoin halving öncesinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak.

Bitcoin’in, blok başına kazanılan madenci ödüllerini her dört yılda bir %50 oranında azaltan halving olayına altı aydan biraz daha uzun bir süre kaldı. Analistler, ortaya çıkan emisyon kısıtlamalarının BTC fiyat performansı üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğunu ve Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyelerini görmesi öncesinde bir sıçrama tahtası görevi gördüğünü öne sürüyor.

BTC’de Beklentiler Artıyor!

Ancak BitQuant için bu tek başına yeterince yükseliş anlamına gelmiyor. Analiste göre Bitcoin, önümüzdeki Nisan ayından önce 2021’de kırılan mevcut rekorunu kırmakla kalmayacak, bir sonraki halving döngüsü başladıktan sonra kripto para başına 250.000 dolara ulaşacak. Bununla birlikte BTC fiyat hareketinin halving ve sonrasında nasıl etkileyeceği konusunda oldukça bölünmüş durumda. Bazıları Nisan ayına kadar daha yüksek seviyelerin mümkün olduğu konusunda hemfikir, ancak pek çok farklı görüşte varlığını sürdürüyor.

Geçtiğimiz ay Bitcoin yatırımcısı ve yazar Jesse Myers, BTC/USD’nin şu andan itibaren altı haneli seviyelerde işlem göreceği yönündeki fikirleri yalanladı. Bu arada DecenTrader işlem paketinin kurucu ortağı Filbfilb, halving öncesi BTC fiyat tavanının 46.000 dolar olacağını öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi: