Bu yıl, Maker (MKR) en iyi performans gösteren altcoinlerden birisi olarak dikkat çekti. Bu durumda bile, son 365 gündeki performansı Bitcoin‘den (BTC) çok daha iyi olmuş durumda. Elde edilen verilere göre MRK’nın 365 günlük performansı yazım zamanında %75,45’lik bir artış gösterdi.

Bununla birlikte, balinaların artan inancının Bitcoin’den daha iyi performans göstermesi konusunda en büyük destekçilerinden birisi olmuş olabileceği konusunu vurgulamakta da fayda olabilir. Farklı aralıklarla balinaların MKR alımı yaptığıuna dair kayıtlar da bulunmakta. İlginç bir şekilde, balinaların bu birikimlere ise ara vermediği hala görünüyor.

MKR Coin Geleceği

On-chain veri sağlayıcısı Spot On Chain’e göre, bir balina 14 Eylül’de 12,1 milyon dolar değerinde MKR alımı yaptılar. Şu anda en yüksek 9. MKR sahibi olan aynı balinanın bu yazının yazıldığı sırada toplamda 16.205 MKR’den oluşan cüzdanı bulunuyordu.

Çoğu zaman, balina birikimi anında ya da günler veya haftalar sonra bir fiyat artışı ile ilişkilendirilebilir. Aslında, balinaların cüzdanlarını takip eden yatırımcı grubu, bu hareketi bir “dipten alım” fırsatı olarak değerlendirmiş olabilir. Ancak MKR için fiyat son 24 saatte %5,01 artarken 1.215 dolardan işlem görmeye devam ediyordu.

MKR Coin Hedef Fiyat

Ayrıca, MKR/USD’ye ait 4 saatlik grafik, token’ın piyasa yapısının büyük ölçüde yükselişte olduğunu gösterdi. Yazının yazıldığı sırada, MKR’nin hareketi yukarı doğru ilerlerken neredeyse hiç ayı piyasasını vurgulayacak hareket gerçekleştirmiyordu.

Token 1.177 dolar seviyesinde bir reddedilişle ile karşılaşsa dahi 1.159 dolara kadar olan düşüş destek görevi gördü ve fiyatı 1.200 doların üzerine çıkardı. Yükseliş kontrolüne rağmen, mevcut fiyat MKR’yi yukarıya taşımak için iyi bir seviye olmayabilir.

Buna neden olarak Göreceli Güç Endeksi (RSI) gösterilebilir. Yazım zamanında RSI değeri 71,37 idi. Bu artış, boğaların varlığının bir teyidi olarak gösterilebilir. Ancak, aynı zamanda MKR’nin aşırı satın alındığının da bir göstergesi olarak düşünülebilir.

RSI 70’in üzerine çıktığında, varlığın fiyatı geri çekilir, bu nedenle MKR’nin düşmesi mümkün olabilir. Ayrıca, yakın zamanda yatırımcılar kar alımı da gerçekleştirebilir ve MKR 1.100 dolara gerileyebilir. Ancak, tokenın 1.000 dolar eşiğinin altına düşmesi bugün görülen grafiklere bakıldığında pek olası görünmüyor.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD) için, 4 saatlik grafik 6,21 olduğunu gösterdi. MACD’nin değeri, mavi dinamik çizgi turuncunun üzerinde olduğu için RSI’ın katı satın alma baskısı eğilimini güçlendirdi. Bu yazı itibariyle, MKR 1.200 doların üzerinde işlem görmeye devam edebilir. Ancak, token’ın önemli bir düşüş hareketinden önce 1.300 dolara doğru ilerlemesi pek olası görülmeyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.