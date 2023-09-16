Bitcoin’de Halving Beklentileri! Analistten Parabolik Yükseliş İddiası!

Özet

  • Kripto para analisti, Bitcoin'in halving öncesi beklenen fiyat aralığında olduğunu ve halving sonrasında parabolik bir yükseliş beklendiğini belirtiyor.
  • Bitcoin'in bir sonraki halvinginin Nisan 2024'te gerçekleşmesi bekleniyor, ve halvingler genellikle fiyatların yükselmesine yol açıyor.
  • Analist, düşüş yönlü bir fraktal oluşma olasılığını ele alarak, LTC'nin en son halving sonrasında temellerini bulduğunu ve yeni biriktirme aralığına girdiğini söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
01:30
16 Eylül 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Yaygın olarak takip edilen bir kripto para analisti, bir sonraki halving yaklaşırken Bitcoin (BTC) fiyat hareketlerini okumak için ” cheatshee” olarak adlandırdığı şeyi paylaştı. Rekt Capital takma adıyla bilinen analist sosyal medya platformu X’te BTC’nin mevcut fiyatlarının halving öncesi beklenen aralıkta olduğunu gösteren bir grafik sundu.

BTC’de Halving Süreci!

Lider kripto para birimi olan Bitcoin’in önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi beklenen halving olayını ele alarak düşüncelerini paylaştı. Yatırımcının grafiğine göre, BTC’nin şu anda düşme alanı var ve hala yarılanma öncesi beklenen aralıkta kalabilir. Grafik analist, halving sonrası direnç olarak bilinen fiyatların başlangıçta fazla hareket etmemesini ve ardından BTC için parabolik bir yükseliş beklediğini gösteriyor.

Bitcoin’in bir sonraki halving’inin Nisan 2024 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Halving her dört yılda bir Bitcoin madenciliği ödülünün yarıya indirildiği bir olaydır. Genellikle olayın ardından fiyatlar kısa süre sonra yükselir. Analist ayrıca BTC’nin fiyat grafiklerinde düşüş yönlü bir fraktal desen oluşturma olasılığını ele almak için zaman ayırdı. Konu hakkındaki açıklamalarında şunları söyledi:

Eğer bu Bitcoin Ayı Fraktalını daha önce görmüş olsaydık… Belki tekrar görebiliriz? Ayı yönlü bir Bitcoin Fraktalı oluşsa bile… Halving sonrası parabole hazırlık için halving öncesi son pazarlıklı satın alma fırsatlarından birini etkinleştirebilir.

Litecoin’de Beklentiler!

Analiste göre, düşüş yönlü bir fraktal aslında BTC yatırımcılarına kazançlı bir fırsat sunabilir. Litecoin‘e (LTC) bakıldığında Rekt Capital,  Litecoin’in en son halving etkinliğinden sonra hala temellerini bulduğunu söylüyor. Uzman isim açıklamalarında son olarak şunları söyledi:

Kısa bir hikaye… Alt seviye yüksekte, halving öncesi rallide mükemmel görüntü reddi. Ardından derin bir geri çekilme geldi. Destek olarak bu seviye yüksek düşüş kaybettiğinizde muhtemelen daha fazla olumsuzluk yaşanacak. LTC muhtemelen hala yeni biriktirme aralığını arıyor.

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