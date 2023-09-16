Bitcoin fiyatı yeniden 26.000 doların üzerinde ancak 26.800 dolar bölgesini aşabilmiş değil. Fakat bazı veriler heyecan verici. Uzun süre can sıkıcı giden piyasaların aniden yüksek volatilite günlerine döndüğünü birçok kez gördük. Bugünde de yine aynısının olması muhtemel. Sığ volatilite kripto için bugüne kadar hiç sürdürülebilir olmadı.

Bitcoin ve Kripto Paralar

Yatırımcılar genellikle bir varlığın fiyatı düştüğünde sermayelerini piyasalardan çekerler. Fakat son iki haftadır Bitcoin türev piyasalarında farklı bir eğilim var. 1 Eylül ve 15 Eylül tarihleri arasında BTC‘nin Açık Faiz fiyatı 640 milyon dolar arttı. Üstelik bu eğilim kötü gelen TÜFE yaklaşan Fed ve FTX varlıklarının satışı endişesinin ortasında beliriyor. Anormallikler kriptoda gayet normal karşılandığından pek de bu duruma şaşırmamak gerekiyor.

Açık faiz türev piyasalarındaki güncel aktif sözleşmelerin değerini yansıtır. Buradaki artış pozisyonlar arttığı için pozitif kabul edilir. CryptoQuant’ın Borsa Rezervleri verilerine göre, Bitcoin yatırımcıları bu ay 13.000 BTC’yi kripto borsalarından çıkardı. Bu çıkışların 6 bin civarı TÜFE verilerinin 13 Eylül’de yayınlanmasından sonra oldu.

Eğer açık faiz artar ve borsalardan çıkışlar devam ederse yükselişe inanan yatırımcıların geri dönmeye başladığı inancı artar. Fiyat da toparlanabilir.

BTC Fiyat Tahmini

On-chain perspektiften bakıldığında, Bitcoin fiyatı daha geniş kripto piyasalarındaki momentumun yükselişe geçmesi halinde daha fazla kazanç elde etmeye hazır görünüyor. Ancak 28.750 dolar aralığındaki satış duvarı büyük bir engel oluşturabilir. Mevcut Bitcoin yatırımcılarının giriş fiyatı dağılımını gösteren GIOM tablosu bu anlatıyı destekliyor.

Ortalama 28.750 dolardan 5,76 milyon adres 2,45 milyon BTC tutuyor. Bu da fiyatın bu bölgede zorlu bir dirençle karşılaşabileceğini gösteriyor.

Yine de fiyatın bir süredir 26.400 dolar üzerinde yerini sağlamlaştırıyor oluşu. Son kötü haberlere rağmen daha derin dipler görmeyişimiz artık haberlerin fiyatlandığını ve olayların umursanmadığını gösteriyor olabilir. Tüm bunların üstüne Fed sürpriz biçimde Çarşamba akşamı faiz tavanını ilan ederse işler hızla boğalar lehine ilerleyebilir. Nitekim Fed eğer önümüzdeki yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlamayı planlıyorsa daha fazla gecikmemesi gerekir.