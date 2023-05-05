Bitcoin ve kripto paralar genel olarak kötü bir hafta geçirse de özellikle bu 3 altcoin haftanın yüz güldürenleri arasında yer aldı.

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Kripto para piyasası ise özellikle bu hafta Pepe (PEPE) gibi memecoinlerin etkisinde kalsa da piyasanın genel olarak kızıla boyandığı söylenebilir. Kripto para piyasasının toplam değeri, 30 Nisan tarihinde 1,255 trilyon dolar seviyesindeyken 1 Mayıs tarihinde 1,210 trilyon dolara kadar gerileme yaşandı. Özellikle 1 Mayıs sonrasında geri dönüş sinyalleri verilse de piyasa henüz haftanın başlangıcındaki yerini koruyamadı. 3 altcoin ise kızıl bir piyasaya rağmen yükseliş elde etmeyi başardı.

Bitcoin, 29.738 dolarlık seviyesinden başladığı düşüşünde bazı borsalarda 28.000 dolara kadar geriledi. Basın saati itibarıyla yeniden 29.000 doların üzerine çıkan BTC, şu an altcoinleri de bir hayli etkiliyor. Bu haftaya damga vuran altcoinler ise BTC’ye rağmen yükselişini sürdürdü. Buradaki altcoinlerin ise toplam piyasa değeri açısından üst seviyelerde yer aldığını belirtmek gerekiyor.

CSPR, RPL ve TRX Dikkat Çekiyor

Casper (CSPR); kesinlikle altcoin sezonu sinyalleri veriyor. CSPR fiyatı kritik 0,047 dolarlık direnç noktasını kırarak 0,064 dolar seviyesine ulaştı. Bunun devamında CSPR için çok kuvvetli bir direnç olmadığı görülüyor ve CSPR yatırımcıları artık 0,098 doları hedefliyor. Eğer bu ralli ivmesini kaybederse de 0,047 dolar seviyesi destek olacaktır. CSPR hali hazırda ise %12’lik haftalık yükselişe sahip.

Bir diğer yeşil altcoin ise Rocket Pool (RPL) oldu. RPL fiyatı yükselen paralel kanal içerisinde sıkışıp kaldı ve yılın başından beri bu süreç devam ediyor. Bu formasyon olumsuz bir trend olarak görülse de bunun kırılması ile fiyat yükselişe geçebilir. 43 dolar seviyesindeki destek, 70 dolara kadar gidecek bir rallinin temel taşı olabilir. RPL bu hafta %7 yükseliş elde etti.

Üçüncü sırada ise Binance ve SUI ile ilgili sansayonel bir habere konu olan Justin Sun’ın gözbebeği, Tron (TRX) yer alıyor. TRX fiyatı 10 mart tarihinden beri içinde bulunduğu trendi kırarak 0,068 dolar seviyesine geldi ve içinde kaldığı üçgen formasyonunu kırdığını doğruladı. TRX için buradan sonraki hedef ise 0,080 dolar olacaktır. TRX ise bu hafta %5,65’lik yükseliş elde etmeyi başardı.

BTC ve Altcoinler İçin Kritik Veri

Bunlara ek olarak özellikle bugün gelecek ABD işsizlik ve istihdam verileri, hem BTC hem altcoinler için kritik olacaktır. Verilerin beklenenin dışında sonuçlanması ise fiyatın her iki yöne ciddi bir oynaklık yaşamasına neden olabilir.