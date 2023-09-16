Shiba Coin Geleceği, Fiyat Tahminleri! Shiba Coin Kaç TL/Dolar? Eylül Yorumları!

Özet

  • Shiba Coin fiyatı 0,000006 dolara düşebilir.
  • Shibarium ağının güncel verileri hiç iç açıcı değil ve yeni kullanıcı grafiği yeni dipler yapıyor.
  • Shiba Coin 0,0002001 TL
  • Piyasaya etkisi: Negatif
03:00
16 Eylül 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Piyasa değerine göre en büyük ikinci meme coin olan Shiba son büyük haberlerin ardından yeniden duruldu. Genel piyasa seyrine kapılan Shiba Inu (SHIB) pozitif ayrışma sürecinden koptu. Bunda BTC fiyatının son büyük düşüşü de etkili oldu. Peki güncel durum bize ne anlatıyor?

Shiba Coin Geleceği

Popüler altcoinin kendi ekosistemini oluşturma çabaları diğer tüm meme coinler tarafından hayranlıkla izleniyor. Kendi DeFi platformu, metaverse ürünü ve hatta son olarak layer2 çözümünü yayına alan Shiba Coin ekibi büyük işler başardı. Shibarium lansmanı önemli bir dönüm noktasını temsil ediyordu ve kısa sürede ağdaki cüzdan sayısı 1 milyon eşiğini aştı.

Testnet döneminde büyük ilgi gören Shibarium ana ağa geçişle birlikte heyecanın artmasına neden oldu. Çünkü yapı itibariyle ağdaki işlemlerin Shiba Coin yakımlarını destekleyeceği duyurulmuştu. Testnet dönemindeki aktifliği göre yapılan hesaplamalar 40 milyon dolarlık yakımın gerçekleşebileceğini gösteriyordu.

Fakat bir sorun var. Güncel veriler 26 Ağustos tarihinde 7729’a ulaşan aktif kullanıcıların dün itibariyle 1000’in altına düştüğünü gösteriyor. 24,26 ve 28 Ağustos tarihlerinde yeni tepeler yapan “yeni kullanıcı” grafiği de diplere gidiyor. Dün ağa sadece 58 yeni kullanıcı geldi. Bu kesinlikle Shibarium etrafındaki heyecanın söndüğünü gösteriyor. Aynı zamanda Shiba Coin fiyatındaki düşüşü de teyit ediyor.

Eğer on-chain cephesindeki bu negatiflik devam ederse Shibarium bir balon gibi sönmüş olacak. Fiyatın bu senaryoda 0,000006 dolar bölgesine ve altına indiğini görebiliriz.

Shiba Coin Kaç TL/Dolar?

Yazı hazırlandığı sırada fiyat 0,00000735 dolardan alıcı buluyor. Shiba Coin fiyatı eğer 0,000008 dolar altında kalmaya devam ederse bir sonraki desteğe geri çekildiğini görebiliriz. Diğer taraftan 21milyon.com verileri bize yerel borsalardaki TL fiyat hakkında bilgi veriyor. İnternet sitesini kontrol ettiğimizde istediğimiz yerel borsadaki Shiba Coin TRY paritesine ulaşabiliyoruz.

TL paritesinde Shiba Coin 0,0002001 TL’den alıcı buluyor. Son 30 günde popüler altcoin TL karşısında yaklaşık %27 oranında değer kaybetti. BTC fiyatındaki erimenin yanı sıra TCMB’nin hızlı faiz artışlarını da hesaba katarsak bu normal karşılanabilir.

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