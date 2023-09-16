Milyarder yatırımcı Mark Cuban, gerçekleştirilen sıcak cüzdan saldırısının kurbanı olduğu ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Cuban’a ait MetaMask cüzdanından yaklaşık 870 bin dolar çekildi.

Cüzdandan Stablecoin’ler Başta Olmak Birçok Altcoin Çekildi

Bağımsız anonim Blockchain araştırmacısı Wazz Crypto, cüzdan saldırısının 15 Eylül’de TSİ 23.00’da gerçekleştirildiğini bildirdi. Wazz Crypto, yaklaşık beş aydır hareketsiz kalan Cuban’ın cüzdanlarından birinde olağandışı bir aktivite fark etti. Etherscan’deki işlem kayıtlarına göre, USD Coin (USDC), Tether (USDT) ve Lido Staked Ether (stETH), Polygon (MATIC), Ethereum Name Service (ENS) dahil olmak üzere çeşitli varlıklar 10 dakika gibi kısa bir süre içinde cüzdandan hızlı bir şekilde çekildi.

İlginç bir şekilde, 2 milyon dolar değerindeki USDC daha sonra çekildi ve alternatif bir cüzdana aktarıldı. Bu işlemler dizisi, Cuban’ın portföyü içindeki varlık transferlerini yönetiyor olabileceğine dair şüpheleri artırdı.

Mark Cuban Saldırıyı Doğruladı

Wazz Crypto’nun bildiriminden birkaç saat sonra Cuban, DL News’e aylardır ilk kez MetaMask’a giriş yaptığını doğruladı. DL News ile iletişime geçtiğinde Cuban, başlangıçta son cüzdan hareketlerinden habersizdi ve ardından “Birisi benden 5 ETH çaldı” dedi. Aylardır ilk kez MetaMask’a giriş yaptığını ve birisinin hareketlerini takip ettiğinden şüphelendiğini açıkladı. Ancak Cuban’ın kaybı güncel fiyatlarla yaklaşık 9 bin dolar değerinde olan 5 ETH’nin çok daha üstündeydi. Toplamda 10 farklı kripto parada yaklaşık 870 bin doları çalınmıştı.

Cuban, DL News’e “MetaMask’ın içinde bazı saçmalıklar bulunan bir sürümünü indirdiğimden oldukça eminim” dedi. Ünlü milyarder yatırımcı söz konusu hack saldırısının hesabını telefonunda temizlemek için gittiği sırada gerçekleştiğini “MetaMask birkaç kez çöktü. Sadece durdum. Sonra bana e-posta gönderdi. Bu yüzden NFT’lerimi OpenSea‘ye kilitledim. Hesaptaki tüm Polygon’umu aktardım” sözleriyle açıkladı.

Çok sayıda dolandırıcı, sahte MetaMask uzantıları veya uygulamaları oluşturarak kullanıcıları özel anahtarlarını veya tohum sözcüklerini ele geçirme konusunda kandırma yoluna gidiyor. Bu kötü niyetli kişiler yetkisiz erişim elde etmeleriyle kullanıcıların kripto para cüzdanlarını kolayca boşaltabiliyorlar. Cuban saldırının tam olarak farkına varması üzerine “Yalnızca ele geçirilen hesabı kullandığım için diğer hesaplarımın hiçbiri etkilenmedi” dedi. Cuban, ABD merkezli kripto para borsası Coinbase‘in kimlik doğrulama için kullanılan “dongle” seçeneğini kullanarak kalan varlıkları borsaya taşıdığını da ekledi.